Khám phá đặc quyền thượng lưu của căn hộ bên Vịnh Du thuyền

“Hãy cho chúng tôi biết bạn cần gì và chúng tôi sẽ biến điều đó thành triết lý” là châm ngôn của ngành dịch vụ kinh doanh xa xỉ phẩm. Với bất động sản hạng sang những triết lý mới về đặc quyền riêng biệt dành cho giới thượng lưu cũng đang được hình thành tại Sun Marina Town - The Platinum.

DỊCH VỤ ĐỘC QUYỀN, TUYÊN NGÔN ĐẲNG CẤP

“Less is more” được hiểu là càng ít càng chất, càng ít càng được chăm chút. “Tuyên ngôn” này phản ánh phần nào nguyên nhân của những cơn sốt “limited” trên toàn thế giới dành cho các mặt hàng xa xỉ phẩm.

Giống như để sở hữu Hermes Birkin phiên bản giới hạn, các thượng khách có thể phải đợi đến 2-5 năm để có được một chiếc túi xách được gia công bằng tay, xứng tầm đẳng cấp.

Hiệu ứng “limited - phiên bản giới hạn” hay cơn sốt hàng hiệu cũng là một phần của khái niệm “exclusive member” trong ngành dịch vụ. Được ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cao cấp, loại hình thẻ thành viên “exclusive member” đã được áp dụng tại hầu khắp các ngành hàng như thời trang, nhà hàng, hàng không hay khách sạn… và trở thành minh chứng cho đẳng cấp khác biệt của giới nhà giàu.

Đứng trước nhu cầu đó, để đáp ứng “khẩu vị xa hoa” của thượng khách, các nhà đầu tư bất động sản cao cấp đang không ngừng hướng đến những giá trị “độc bản” nhằm nâng cao vị thế sản phẩm. Phân khúc này đang được xem là miếng bánh hấp dẫn với thị trường nhà đất khi theo báo cáo năm 2021 của Knight Frank (Mỹ), 26% người giàu có giá trị tài sản trên 30 triệu USD cho biết họ đang có nhu cầu đầu tư bất động sản, cao hơn so với trái phiếu, chứng khoán, vàng...

Tại Việt Nam, thời gian gần đây, Sun Marina Town - tổ hợp vươn tầm thế giới “Lưỡng long tranh châu” bên vịnh biển di sản Hạ Long (Quảng Ninh) đã và đang thu hút sự chú ý của giới thượng lưu miền Bắc với dòng sản phẩm cao cấp The Platinum - những căn hộ được “may đo” riêng cho giới tinh hoa với trọn bộ đặc quyền đẳng cấp và riêng biệt.

THE PLATINUM - ĐẶC QUYỀN RIÊNG BIỆT, TUYỆT PHẨM TẦNG KHÔNG

Là tổ hợp căn hộ từ tầng 34 đến 41, The Platinum chính là tấm thẻ hội viên “exclusive” phiên bản giới hạn của câu lạc bộ thượng lưu Sun Marina Town, mang tới cho chủ nhân tương lai những đặc quyền riêng biệt.

Sở hữu “đặc quyền” tầm view độc bản, cùng vị trí “lõi trung tâm” của dự án, ban công căn hộ The Platinum được ví như khoang thương gia trên chiếc siêu du thuyền giữa tầng không, ở độ cao hơn 100m với tầm nhìn bao trọn vịnh Hạ Long “huyền thoại” cùng 1969 hòn đảo. Thang máy và sảnh căn hộ riêng cũng là nét độc đáo, khác biệt của The Platinum so với các dòng căn hộ khác cùng phân khúc.

Tầm nhìn từ ban công căn hộ (Ảnh minh họa).

Tiếp đó, chủ nhân The Platinum còn được tận hưởng tiện ích đặc quyền riêng có như: trở thành hội viên câu lạc bộ du thuyền - Marina Club với các dịch vụ thư giãn, giải trí và chăm sóc sức khỏe thượng lưu như phòng Gym, spa cao cấp, cigar lounge,... Không chỉ vậy, hệ tiện ích của tổ hợp Sun Marina cùng hệ sinh thái đẳng cấp của Sun Group tại Bãi Cháy hứa hẹn sẽ mang tới cho cư dân The Platinum những phút sống đỉnh cao tại cùng nhữn đặc quyền mà hiếm nơi nào có được.

The Platinum được quản lý và vận hành theo chuẩn 5 sao bởi dịch vụ quản gia do Sun Property Management (thương hiệu quản lý vận hành chuyên nghiệp thuộc Sun Group) thực hiện. Đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ trong từng căn hộ luôn ở mức tối đa, giúp giữ gìn một không gian sống ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn cho các gia đình.

Tiện ích đẳng cấp dành cho cư dân (Ảnh minh họa).

Hội tụ tất cả những giá trị sống xứng tầm đẳng cấp tinh hoa, The Platinum mang tới những đặc quyền riêng biệt mà hiếm có dự án nào cùng phân cùng khúc có thể so sánh. Giống như chiếc thẻ thành viên “exclusive” tại những câu lạc bộ tỷ phú, The Platinum được kiến tạo không dành cho số đông, mà chỉ những chủ nhân thật sự xứng tầm, với khao khát tìm kiếm chất sống đỉnh cao mới có thể chạm tay tới.

Ngay từ hôm nay, quý khách hàng có thể sở hữu căn hộ The Platinum chỉ với số vốn ban đầu từ 10% giá trị căn hộ (*) và nhận ưu đãi gói vay lên tới 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc trong vòng 36 tháng (*).

(*) áp dụng có điều kiện.