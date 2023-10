Khám phá hồ bơi vô cực điện phân muối đầu tiên tại thành Vinh

CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHÂN MUỐI TỐT CHO SỨC KHỎE

Nhà sáng lập Ecopark vừa giới thiệu ra thị trường tòa tháp đôi tiêu chuẩn khách sạn 5 sao Central Park Residences nằm tại trái tim đại công viên xanh Eco Central Park (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Trong các dấu ấn tiện ích, chủ đầu tư có kinh nghiệm 20 năm phát triển bất động sản xanh gây ấn tượng với hạng mục hồ bơi vô cực tại tầng 4 của tòa tháp. Được biết, đây là tiện ích thường chỉ sử dụng cho resort nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang và đây là lần đầu tiên xuất hiện tại thành Vinh.

Hồ bơi “vô cực” (Infinity Pool) là hồ bơi được thiết kế tạo cảm giác hình ảnh hồ nước kéo dài tới tận vô cực. Ý tưởng này được cho là bắt nguồn từ Bali (Indonesia), nơi có những cánh đồng lúa ngút tầm mắt trải dài tới tận đường chân trời, được gọi là “sawah”. Hồ bơi vô cực cũng là một xu hướng mới đại diện cho sự hiện đại, xa hoa hiện nay. Nó cũng được xem là một trong những phát kiến đặc sắc nhất, mang tính đột phá về mặt thiết kế đồng thời mang vẻ đẹp tinh tế, thẩm mỹ cao phá vỡ mọi giới hạn về tầm nhìn và không gian.

Hồ bơi vô cực tại Central Park Residences với tổng quy mô 500m2, nằm tại tầng 4, bao gồm hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em và bể sục Jacuzzi. Đáng chú ý, hồ bơi vô cực tại đây được sử dụng công nghệ điện phân muối. Đây là loại hình hồ bơi hiện đại bậc nhất ở thời điểm hiện tại.

Theo các chuyên gia hóa học, sử dụng công nghệ điện phân muối này sẽ tạo ra các ion clo. Khi vi khuẩn tiếp xúc với các ion này, protein của chúng sẽ bị biến tính, kết tủa và bị phá hủy. Bên cạnh đó, khả năng diệt khuẩn của ion clo được đánh giá cao. Sau khi diệt khuẩn xong, các ion clo lại theo dòng điện xoay chiều, tụ lại về thanh điện phân hội tụ cùng với ion natri thành muối, vì vậy nước hồ bơi sẽ thanh khiết và tươi mát hơn.

“Công nghệ này vừa có thể khử trùng, vừa không tạo mùi trong nguồn nước, giúp người bơi cảm nhận được sự tinh khiết của nước, đồng thời không gây kích ứng khô da như các hồ bơi sử dụng Clo, tốt cho sức khỏe”, một vị chuyên gia cho biết và nhận định hiện tại, rất hiếm dự án căn hộ nào tại Việt Nam sở hữu được công nghệ này do hệ thống kỹ thuật điện phân trong hồ bơi phức tạp và có giá thành đầu tư ban đầu lên đến hàng chục tỉ đồng, tốn kém hơn hồ bơi sử dụng Clo khử trùng rất nhiều.

Về bể sục Jacuzzi nằm trong quần thể hồ bơi vô cực, đây cũng là tiện ích chỉ có trong khu spa hoặc được trang bị trong phòng VIP khách sạn. Tại Central Park Residences, bể sục rộng gần 50m2 được chủ đầu tư xây dựng để hoàn thiện tiện ích, phục vụ sở thích bơi lội của cư dân. Khi ngâm mình trong bể sục Jacuzzi, cư dân sẽ được tận hưởng cảm giác thư giãn, thoải mái khi những luồng nước nóng lăn tăn chuyển động quanh cơ thể qua đó giúp kích thích quá trình lưu thông máu, mát xa làn da theo cách tự nhiên nhất. Làn da sau khi tắm bồn Jacuzzi cũng trở nên mịn màng hơn. Sử dụng bồn Jacuzzi sẽ giúp những cư dân bị mắc chứng đau lưng, đau cổ, xoa dịu cơn đau hiệu quả, cải thiện sức khỏe tốt hơn.

XỨNG ĐÁNG DI SẢN, BIỂU TƯỢNG CAO TẦNG THÀNH VINH

Hồ bơi vô cực đã làm nên tên tuổi cho nhiều công trình kiến trúc. Tiêu biểu phải kể tới khách sạn hạng sang Marina Bay Sands (Singapore) với hồ bơi vô cực trên tầng mái lớn nhất thế giới, hồ bơi “Thiên đường” Paradise Pool (Maldives) chạy dài ra sát biển, hồ bơi khách sạn Mahal (Thổ Nhĩ Kỳ) như tấm gương trong soi bóng bầu trời hay những “kỳ quan mặt nước” có thể tìm thấy tại khu nghỉ dưỡng “Vườn treo” Ubud Hanging Gardens (Bali, Indonesia) hay Holiday Inn Shanghai (Thượng Hải, Trung Quốc).

Tại thành Vinh, với tâm huyết kiến tạo, hồ bơi vô cực tại Central Park Residences hứa hẹn sẽ tạo nên “kỳ quan mặt nước”, trở thành chiếc điều hòa khổng lồ thứ hai, bên cạnh dòng sông Lam hiền hòa, giúp giải nhiệt cho cư dân, nhất là vào mùa hè.

“Kiến trúc cánh buồn của tòa nhà cùng sự nghiên cứu kĩ lưỡng về hướng nắng, hướng gió theo khí hậu, địa hình địa phương sẽ che chắn ánh nắng có hại, giúp hệ thống hồ bơi vô cực ngoài trời luôn mát mẻ. Tại hồ bơi này, cư dân có thể đắm chìm trong làn nước trong xanh, vỗ nhẹ miên man thả lỏng toàn bộ cơ thể, trút đi mọi ưu phiền, mệt mỏi sau ngày dài làm việc áp lực, bận rộn. Thử hình dung chúng ta thưởng thức những ly cocktail, ngắm nhìn toàn thành phố Vinh lúc bình minh lên, kết hợp với ánh nắng nhè nhẹ hay hoàng hôn buông xuống cùng những cơn gió se mát thoảng qua, còn gì tuyệt vời hơn?” nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Bên cạnh hồ bơi, nơi đây còn là không gian tổ chức những bữa tiệc, buổi BBQ sân vườn với tầm view thư giãn hứa hẹn sẽ là điểm đến, check-in “sang chảnh” cho những thành viên trong gia đình, bạn bè sum họp mỗi dịp cuối tuần. Với những hàng ghế dài và cảnh quan xanh mát như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ tại biểu tượng cao tầng thành Vinh sẽ là nơi mang đến cho cư dân, khách nghỉ dưỡng những tấm hình “sống ảo” đẹp mê mẩn.

Kể từ khi được giới thiệu ra thị trường với những tiện ích 5 sao đặc biệt, bao gồm cả hồ bơi vô cực, Central Park Residences được giới chuyên gia bất động sản đánh giá cao, thu hút không chỉ cư dân thành đạt, mong muốn tận hưởng cuộc sống chất lượng cao mà còn trở thành điểm cuốn hút giới chuyên gia chất lượng cao về thành Vinh làm việc, sinh sống.

Chưa hết, hiện tại, Nghệ An ngày càng phát triển về du lịch với những con số ấn tượng như: 6 tháng đầu năm 2023, số lượng khách lưu trú tại Nghệ An đạt 3.160.000 lượt, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế đạt 32.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 11.491 tỷ đồng; trong đó, doanh thu du lịch ước đạt 4.334 tỷ đồng, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, toàn tỉnh chỉ có 1 khách sạn 5 sao, 3 khách sạn 4 sao, 10 khách sạn 3 sao,… thì sự có mặt của Central Park Residences với những tiện ích đặc biệt, bao gồm cả hồ bơi vô cực hiện đại bậc nhất Nghệ An sẽ mở ra tiềm năng kinh doanh homestay hiện hữu, hứa hẹn sinh lời lớn cho cư dân cũng như nhà đầu tư.