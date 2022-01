Khám phá lý do Biệt thự ven hồ chinh phục giới nhà giàu?

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nơi trên thế giới được mệnh danh là “thành phố thượng lưu”, chốn an cư của giới siêu giàu. Phải là những địa điểm đặc biệt sở hữu vị trí độc tôn “kề hồ, cận phố”, hòa quyện với thiên nhiên cùng tiện ích sống đẳng cấp mới có khả năng lọt vào “mắt xanh” của cộng đồng tinh hoa.

GIỚI SIÊU GIÀU SỐNG Ở ĐÂU?

Khu phố The Peak, Hong Kong (Trung Quốc) - nơi được mệnh danh là khu phố đắt đỏ số 1 thế giới có giá trung bình mỗi m2 lên đến 120.000 USD lại là mảnh đất được nằm biệt lập quanh núi Victoria Peak ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Đây là nơi các ông trùm kinh doanh, người nổi tiếng, và gần đây nhất là các triệu phú, tỷ phú Trung Quốc tìm đến để an cư.

Hay bán đảo Cap Ferrat nằm dọc bờ Địa Trung Hải, hiện là địa điểm phi đô thị hội tụ tầng lớp tinh hoa giàu có nhất nhì thế giới với rất nhiều biệt thự ven biển. Vợ chồng Brad Pitt - Angelina Jolie và tỷ phú đồng sáng lập Microsoft - Paul Allen là một trong số đó.

Ngoài ra, có thể kể đến biệt thự bên hồ Austin ở Texas (Mỹ), có giá lên đến 34,5 triệu USD; Château du Haut Verdon, căn biệt thự bên hồ Sainte-Croix (Pháp) có giá 15,5 triệu USD hay Dinh thự Aspen Springs Drive ở Park City (Mỹ) có giá 11 triệu USD…

Không phải ngẫu nhiên mà những khu phố này lại thu hút được giới siêu giàu đổ về và trở nên đắt đỏ, thậm chí là “vô giá” đến vậy. Nhìn tổng thể, những khu nhà giàu trên thế giới đều có vị trí rất đặc biệt, là những khu phố nằm ven biển, nhiều sông hồ, mặt nước, hay nói cách khác là thành phố thu nhỏ trong lòng thiên nhiên.

Dinh thự Aspen Springs Drive ở Park City (Mỹ).

Đây cũng chính là xu hướng nổi bật của cộng đồng thành đạt, giàu có trên thế giới hiện nay. Bởi với họ, sau hào quang của công việc, cuộc sống, sự riêng tư, không còn xô bồ, vội vã mới là điểm đến cuối cùng. Được sống và thả mình trong thiên nhiên với cảnh quan sông nước, núi non đầy thơ mộng, yên bình nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ những tiện nghi đẳng cấp là điều mà cộng đồng tinh hoa mong muốn hướng tới.

Vì vậy, giá trị đắt đỏ của ngôi nhà từ chỗ được đánh giá bằng số phòng ngủ, số tầng nay được tính bằng diện tích mặt nước, cây xanh, không gian thoáng đãng, đặc biệt là yếu tố vừa an ninh, yên tĩnh, riêng tư vừa nắm bắt được nhịp sống sôi động.

Kết quả nghiên cứu từ Đại học Michigan, Mỹ, cho biết, sống gần không gian nước giúp con người gia tăng chỉ số hạnh phúc. Phân tích từ nghiên cứu, các nhà khoa học chỉ ra rằng, những người sống gần không gian mặt nước ít phải chịu đựng cảm giác căng thẳng, stress trong cuộc sống thường nhật hơn những nơi khác.

Theo Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, mặt nước là một trong những nhân tố quyết định đến chất lượng môi trường sống, giúp tăng độ ẩm không khí 5 - 12%, cải thiện nhiệt độ mùa hè giảm 2 - 4 độ C, giảm bức xạ mặt trời 2 - 4,5%, tăng cường lưu thông không khí, cải tạo và bảo vệ môi trường.

Còn với phong thủy theo quan niệm Á Đông, nước mang lại nguồn năng lượng sống tích cực đồng thời mang tới sự thịnh vượng, sinh sôi, sức khỏe và tài lộc.

Cũng chính những lợi ích này mà các căn nhà bên hồ thường đem đến giá trị vật chất cao hơn, hấp dẫn hơn những khu vực khác và nhu cầu sở hữu chưa bao giờ sụt giảm.

Cụ thể, theo nghiên cứu của Savills, giá bất động sản ven sông, hồ tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn từ 10 - 50% so với khu vực khác như 50% tại London, Paris; 20% tại Thượng Hải và Sydney...

THÀNH PHỐ THƯỢNG LƯU VEN HỒ GENEVA VILLAS TẠI BUÔN MA THUỘT

Không nằm ngoài xu hướng tìm nơi an cư của giới siêu giàu trên thế giới, tại Việt Nam, tầng lớp này cũng hình thành một số cộng đồng tập trung ở những khu vực có vị trí đẹp và thiên nhiên yên bình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lượng dự án đạt chuẩn vị trí đắc địa “kề hồ, cận phố”, hài hòa thiên nhiên và sở hữu không khí trong lành lại khá hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu của cộng đồng thành đạt ngày càng gia tăng hiện nay.

Vì vậy, những mẫu biệt thự tại Geneva Villas thuộc dự án Ecocity Premia Buôn Ma Thuột của chủ đầu tư Capital House đang là sản phẩm có sức hấp dẫn lớn các nhà đầu tư tại thị trường bất động sản Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung.

Tách biệt với các phân khu sôi động khác của EcoCity Premia, Geneva Villas bao gồm các căn biệt thự Song lập và Đơn lập. Trong đó, chủ đầu tư đang mở bán biệt thự song lập giới hạn chỉ 62 căn, diện tích đất dao động từ 250m2 với thiết kế 3 tầng, hai mặt tiền, ba mặt thoáng nằm yên tĩnh nép mình bên công viên hồ điều hoà rộng 9,4ha.

Lần đầu tiên tại Ban Mê, Biệt thự Song lập Geneva với hai mặt tiền mang đến đặc quyền nhân đôi giá trị sống cho cư dân. Với một mặt view công viên đem lại cuộc sống riêng tư, yên tĩnh trong lành, một mặt view trực diện khu Shophouse Paris giúp cư dân có cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp và cơ hội kinh doanh thời thượng.

Với vị trí đặc biệt, Biệt thự Song lập Geneva Villas được xem là nơi những căn biệt thự triệu đô “ẩn mình” giữa mảng xanh bát ngát, lặng yên soi bóng xuống mặt hồ. Tại đây, gia chủ được trải nghiệm mùi hương của cây lá, màu sắc của hoa, không khí mang vị nước, có nắng vàng đổ xuống và cả âm thanh của sự tĩnh lặng. Đây đích thị là lối sống sang trọng giữa thiên nhiên, khẳng định giá trị thượng lưu đúng chuẩn thế giới.

Phối cảnh Biệt thự Song lập Geneva Villas.

Đặc biệt, với thiết kế song lập tạo nên các cặp biệt thự “song sinh”, Geneva Villas còn mang đến không gian vừa riêng tư cho gia đình nhỏ, vừa sum vầy, gần gũi với ông bà, bố mẹ phù hợp với các gia đình truyền thống đa thế hệ tại Việt Nam.

Chưa kể, thiết kế mang tính kết nối, Biệt thự Song lập tại Geneva Villas còn đem đến những láng giềng tâm giao, giúp các chủ nhân được nhân đôi hạnh phúc, hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm cùng với những người hàng xóm thân tình.

Sở hữu những ưu thế độc đáo trên, Geneva Villas xứng đáng với danh xưng “Thành phố thượng lưu ven hồ”, nơi dành riêng cho cộng đồng ưu tú. Sở hữu một căn biệt thự tại đây là chủ nhân đang chiếm hữu một khối tài sản có giá trị lớn cả vật chất lẫn tinh thần, dẫn đầu xu thế chọn nhà của giới siêu giàu và đặc biệt là ngầm khẳng định vị thế của chính bản thân.

