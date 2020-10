Khám phá xu hướng nghỉ dưỡng của giới thượng lưu

TRÊN THẾ GIỚI...

"The one percent" là thuật ngữ dùng để chỉ tầng lớp giàu có trên thế giới, những người mà theo báo cáo mới nhất của Credit Suisse (11/2017) sở hữu khoảng 50,1% tổng tài sản trên toàn thế giới. Không chỉ có tiềm lực về tài chính, họ còn là những người am hiểu hội hoạ, nghệ thuật và sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế.

Giới nhà giàu thường chuộng nơi nghỉ dưỡng đảm bảo tính riêng tư và quyện hòa với thiên nhiên tươi mát với gu thẩm mỹ tinh tế.

Với tầng lớp tinh hoa, một khu nghỉ dưỡng chỉ cung cấp những căn phòng đẹp và các bữa ăn hảo hạng không còn là đích đến. Điều họ mong muốn là những trải nghiệm mang tính cá nhân, giao hòa với thiên nhiên tại một chốn yên tĩnh, riêng tư, tách biệt với thế giới bên ngoài.



Và khi những khách sạn đại chúng trên thế giới không thỏa mãn đủ sự riêng tư, độc bản trong thiết kế và trải nghiệm, giới tinh hoa đã tìm đến những hòn đảo tuyệt đẹp để thỏa ý thiết kế theo cái tôi cá nhân, ví như Skorpios, hòn đảo phía Tây bờ biển Hi Lạp đã từng được Roman Abramovich, Bill Gates, Madonna, Armani tranh thầu quyền sở hữu.

Sau khi tỷ phú Armani mua được Skorpios, ông đã xây dựng những căn biệt thự rộng lớn giữa cỏ cây xanh biếc, thảm hoa bạt ngàn đầy màu sắc như trong cổ tích, cùng những dải cát mịn màng, tiếng sóng vỗ đêm ngày trên bến du thuyền trong thế giới của riêng mình.

Nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu riêng cho mình 1 hòn đảo như tỷ phú Armani, vì thế để đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa nói chung, nhiều khu nghỉ dưỡng xa xỉ đã được đầu tư xây dựng như The Datai Langkawi, Malaysia; Hotel & Spa Des Pecheurs, Pháp, The Shilla Jeju, Hàn Quốc hay Oberoi Amarvilas của Ấn Độ…

… VÀ TẠI VIỆT NAM

Số lượng người giàu tăng nhanh thuộc top đầu thế giới, và tầng lớp này cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Họ sẵn sàng chi mạnh cho những kỳ nghỉ xa xỉ hay kể cả sở hữu những biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng.

Với những bãi cát vàng mịn cùng màu nước biển xanh lục lam tinh khôi, vẻ đẹp hoang sơ của đảo Ngọc Phú Quốc đã trở thành điểm dừng chân của giới thượng lưu không chỉ cho kỳ nghỉ dưỡng xa hoa mà còn là nơi đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Theo giới đầu tư, giới thượng lưu tại Việt Nam hiện nay có một điểm chung, thường chọn những khu nghỉ dưỡng tọa lạc tại đường bờ biển đẹp, kết nối thuận tiện và tối ưu sự riêng tư, tách biệt để đầu tư. Với việc sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, các chủ nhân không chỉ được tận hưởng không gian riêng tư đúng nghĩa bất cứ lúc nào, đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm mà không phải "chen chúc" đặt phòng hay mất thêm chi phí.

Nổi bật trong điểm đến của giới nhà giàu Việt Nam là khu nghỉ dưỡng 5 sao Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc do MIKGroup phát triển, được quản lý và vận hành bởi thương hiệu nghỉ dưỡng nổi tiếng toàn cầu - Tập đoàn AccorHotels.

Một góc phòng ngủ hướng hồ tại biệt thự nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc tọa lạc tại trung tâm bãi biển Ông Lang được mệnh danh là nơi chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Không chỉ sở hữu lợi thế bãi biển dài và đẹp, từ đây du khách có thể thuận tiện và dễ dàng di chuyển đến các địa danh nổi tiếng cùng những điểm vui chơi giải trí tại đảo Ngọc.



Mövenpick Phú Quốc có tổng diện tích gần 52ha với mật độ xây dựng thấp gồm các căn hộ khách sạn được thiết kế như hình cánh sóng, những biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng hướng biển và hướng hồ… Với sự tham gia của các kiến trúc sư nổi tiếng trong và ngoài nước, Mövenpick Phú Quốc là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và dấu ấn địa phương trong từng đường nét.

Bên trong căn biệt thự là một thế giới tách biệt, những dịch vụ được "đo ni đóng giày" theo yêu cầu riêng của chủ nhân xứng tầm. Không gian phòng khách rộng rãi hướng thẳng ra sân tắm nắng và hồ bơi riêng mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn toàn riêng tư, sang trọng. Đặc biệt, dịch vụ tinh tế với nhiều tiện ích nổi bật như: bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, spa, gym, lobby lounge, phòng hội thảo… thực sự là điểm nhấn, khiến Mövenpick Phú Quốc xứng đáng là "ngôi nhà khi đi xa" của du khách.

Ngay từ khi mở cửa vào tháng 3/2020, nhiều khách hàng thượng lưu đã tín nhiệm lựa chọn Mövenpick Phú Quốc cho kỳ nghỉ của gia đình và đầu tư cho "ngôi nhà thứ 2" tại Dự án để sở hữu những căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng và tinh tế.

Là điểm chạm của sự tinh hoa, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc mang sứ mệnh kiến tạo nên những giá trị độc bản của chủ nhân, là thước đo cho niềm kiêu hãnh của giới thượng lưu. Bản hòa ca của thiên nhiên, lối kiến trúc đỉnh cao trên một địa thế ấn tượng đã biến Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc xứng đáng là nơi nghỉ dưỡng của giới tinh hoa. Đây cũng được xem là điểm nhấn của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thời điểm cuối năm, được đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm, mong đợi.

