Khi Gia Lâm chính thức lên quận 2025 - Cú hích đột phá cho bất động sản Đông Hà Nội

GIA LÂM DẪN ĐẦU HÀNH TRÌNH “QUẬN HÓA”

Năm 2024, Gia Lâm tăng tốc hoàn thiện 31/31 tiêu chí quận hóa, sẵn sàng bước sang “chương mới” cùng thông báo chính thức lên quận vào đầu 2025. Với cơ cấu kinh tế và hạ tầng đô thị bứt phá, Gia Lâm đang tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Hà Nội.

Trước hết, kinh tế Gia Lâm đã có những bước chuyển mình rõ rệt, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện cùng mục tiêu “quận hóa”. Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất kinh tế tăng 11,73%, đưa ngân sách nhà nước lên 4.825,8 tỷ đồng, tăng 181,9% so với cùng kỳ.

Song hành với kinh tế, hạ tầng giao thông tại Gia Lâm cũng được đầu tư toàn diện, kết nối xuyên suốt khu vực phía Đông với các tỉnh thành lân cận. Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, gần 200 dự án hạ tầng giao thông nghìn tỷ đang triển khai, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi cùng hai tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 8, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa quận mới Gia Lâm và trung tâm thành phố. Các tuyến huyết mạch như Vành đai 3.5 và nút giao Cổ Linh cũng được quy hoạch đồng bộ, nâng tầm giá trị bất động sản khu vực.

Cầu Trần Hưng Đạo kết nối trực tiếp Gia Lâm - Hà Nội. Ảnh minh họa.

Hạ tầng xã hội tại Gia Lâm cũng được nâng cấp toàn diện với những tiện ích thiết yếu, tiêu biểu như bệnh viện đa khoa Gia Lâm với trang thiết bị hiện đại và thâm niên hơn 13 năm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Hệ thống giáo dục cũng nổi bật hơn với sự góp mặt của cơ sở II Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Sư phạm Hà Nội trong năm 2025.

Gia Lâm còn sở hữu các tiện ích thương mại, giải trí, văn hóa quy mô lớn, mang đến nhịp sống đô thị sôi động. Đặc biệt, làng gốm sứ Bát Tràng - điểm đến văn hóa tiêu biểu - thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

BIỂU TƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN MỚI KHU ĐÔNG HÀ NỘI

Về mặt giá cả, bất động sản Gia Lâm khá hấp dẫn. Hiện tại, giá căn hộ cao tầng tại Gia Lâm dao động khoảng 60 - 70 triệu đồng/m², mở ra dư địa tăng trưởng đầy tiềm năng. Đón đầu làn sóng “quận mới”, giới đầu tư tập trung vào những bất động sản có tính pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và quy hoạch bài bản. Các khu đô thị bền vững, chú trọng không gian xanh, mật độ xây dựng hợp lý và thiết kế chỉn chu đang trở thành lựa chọn hàng đầu của cư dân thủ đô.

Nổi bật nhất trong đó là The Senique Hanoi, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của “quận mới” Gia Lâm. Được phát triển bởi CapitaLand Development (CLD) - thương hiệu bất động sản hàng đầu Châu Á với các thành công vang dội tại Hà Nội như dự án Lumi Hanoi hay Heritage West Lake, The Senique Hanoi là bảo chứng cho chất lượng sống vượt trội và giá trị vững bền. Ra mắt vào quý 4/2024, The Senique Hanoi nhanh chóng trở thành tâm điểm khi 92% căn hộ được đặt chỗ ngay trong sự kiện ra mắt đặc biệt, khẳng định sức hút mạnh mẽ và niềm tin của các khách hàng với triển vọng của khu vực này.

Từng chi tiết thiết kế của dự án đều được nhà phát triển chăm chút tỉ mỉ dựa trên đặc điểm địa phương và thói quen sử dụng của người Việt.

Là một tuyệt tác mang dấu ấn CapitaLand Development, The Senique Hanoi không chỉ kế thừa mà còn nâng tầm những giá trị cốt lõi, kiến tạo một không gian sống đẳng cấp cho những cư dân xứng tầm. Từ câu chuyện thương hiệu đến phong cách thiết kế kiến trúc, cảnh quan và nội thất, The Senique Hanoi đã thành công ghi trọn dấu ấn giao thoa giữa tinh thần Á Đông và phương Tây, giữa vẻ đẹp truyền thống và đương đại.

Sự tâm huyết của chủ đầu tư cũng được thể hiện qua việc chú trọng giải bài toán về lối sống bền vững, riêng tư và an toàn tuyệt đối cho cư dân. Hệ thống 4 lớp bảo mật và thiết kế double-foyer tối ưu riêng tư, ánh sáng, thông gió mang đến không gian sống thoáng đãng, thư thái.

Mặt bằng căn hộ được thiết kế tối ưu giúp cư dân có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu riêng của mỗi gia đình.

Sở hữu tiện ích đa dạng, kiến trúc tinh tế, hòa nhịp cùng sự phát triển của Gia Lâm, The Senique Hanoi không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị, đưa Gia Lâm vươn tầm với một biểu tượng sống mới.

The Senique Hanoi là tác phẩm độc bản ghi dấu ấn “Đông - Tây” ngay trong lòng Thủ đô. Với bộ sưu tập hơn 100 tiện ích ngoài trời và trong nhà phong phú, nơi đây sẽ mang đến những trải nghiệm độc bản và thời thượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi lứa tuổi cũng như mọi nét tính cách.

