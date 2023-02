Khí thế sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trong tháng đầu năm

Trong tháng 1/2023, sản xuất lâm nghiệp tập trung chuẩn bị mặt bằng, ươm và chăm sóc cây giống cho công tác trồng rừng, tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ rừng, chống cháy rừng. Ngay sau khi Tết Nguyên đán kết thúc, Tết trồng cây đã được phát động và diễn ra ở nhiều địa phương.

Những sự kiện điểm nhấn của Tết trồng cây năm nay: Tết trồng cây tại Ba Vì (Hà Nội) vào ngày 27/1;Tết trồng cây tại Đền Hùng (Phú Thọ) ngày 27/1; Tết trồng cây tại Cao Phong (Hòa Bình) ngày 28/1; Tết trồng cây tại Tuyên Quang ngày 30/1...

TẾT TRỒNG CÂY THÊM XANH RỪNG, GIẢM PHÁT THẢI

Ngày 27/1/2023, tức Mùng 6 Tết Quý Mão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023 tại Khu Di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội. Đây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu cho lễ phát động đồng loạt Tết trồng cây trong cả nước nhằm triển khai thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 64 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng tháng trồng cây "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều", “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây”. Từ đó đến nay, "Tết trồng cây” trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong dịp Tết đến, Xuân về.

Theo Thủ tướng, thực hiện di nguyện của Bác, 64 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chương trình trồng, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Hàng triệu héc ta rừng, hàng trăm triệu cây xanh đã được trồng trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp tích cực vào việc giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Độ che phủ rừng của nước ta đã tăng từ 28% vào năm 1990 lên trên 42% vào năm 2022; hấp thụ được trên 70 triệu tấn CO2.

Cũng theo Thủ tướng, việc trồng cây không chỉ bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, mang lại nguồn lợi to lớn cho nước ta ở hiện tại và tương lai. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững, Việt Nam đã tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu từ năm 1992. Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 26 (COP26), Việt Nam cam kết thực hiện lộ trình đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Điều này thể hiện quyết tâm và cam kết chính trị của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức nghiêm trọng của toàn cầu về chống biến đổi khí hậu và suy giảm các hệ sinh thái, hướng đến mục tiêu một hành tinh khỏe mạnh.

Tại Lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao cây tượng trưng cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trồng 3.000 cây xanh trên tổng diện tích 3,5 ha tại Khu Di tích K9 - Đá Chông.

Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 1/2023 ước đạt 8,1 nghìn ha, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 4,5 triệu cây, tăng 4,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 951,6 nghìn m3, tăng 1,6%.

Ngày 23/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023. Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 (690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất), trong hai năm 2021 và 2022 cả nước đã trồng mới được 450 triệu cây xanh, bao gồm: 227 triệu cây rừng trồng tập trung (tương đương 130.000ha rừng trồng mới) và 223 triệu cây xanh trồng phân tán, vượt 7,6% so với kế hoạch. Trong đó, nguồn kinh phí thực hiện từ xã hội hóa chiếm tỷ lệ tới 50%. Kế hoạch năm 2023 chúng ta dự kiến trồng 216 triệu cây xanh, trong đó có 90 triệu cây trồng rừng tập trung và 126 triệu cây xanh trồng phân tán.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho hay triển khai cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành nông nghiệp đang xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050. Trong đó, riêng đối với ngành lâm nghiệp với mục tiêu giảm phát thải, tăng hấp thụ carbon rừng, đã và đang triển khai một số dự án giảm phát thải và tăng hấp thụ carbon rừng để huy động nguồn tài chính bổ sung cho ngành lâm nghiệp đầu tư vào bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời hạn chế tình trạng lấn chiếm đất rừng; góp phần tăng thu nhập; xóa đói, giảm nghèo; ổn định sản xuất; góp phần hình thành thị trường carbon trong nước và tham gia thị trường carbon thế giới.

NÔNG DÂN XUỐNG ĐỒNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ngay sau khi Tết Nguyên đán vừa hết, nông dân khắp nơi trên cả nước đã xuống đồng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Hòa chung không khí đó, vào sáng 28/1 (tức Mùng 7 tết Quý Mão), tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023. Dự lễ Tịch điền có đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Nam, một số địa phương trong, ngoài tỉnh và đông đảo nhân dân.

Theo sử sách, Lễ hội Tịch điền bắt nguồn từ khi vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm Lễ Tịch điền (cày ruộng) đầu tiên trong lịch sử Việt Nam vào mùa Xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987). Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện trang trọng, thành kính.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Quý Mão.

Lễ hội đã tái hiện truyền thống "Dĩ nông vi bản" để khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn còn nhằm khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương và giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Với những nỗ lực của nông dân và các cấp chính quyền, sản xuất nông nghiệp đã đạt được nhiều thành quả tích cực ngay từ tháng đầu năm.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15/1/2023, cả nước gieo cấy được 1.882,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước. Các địa phương phía Bắc đạt 105,1 nghìn ha, bằng 79,6% cùng kỳ năm trước do thời tiết lạnh kéo dài nên vụ mùa năm 2022 kết thúc muộn và năm 2023 nhuận tháng 2 làm cho khung thời vụ gieo cấy lúa đông xuân muộn hơn so với các năm khác. Các địa phương phía Nam đạt 1.777 nghìn ha, bằng 101,4% cùng kỳ năm trước, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.434,9 nghìn ha, bằng 99,8%.

Để tăng hiệu quả sản xuất vụ đông xuân, bà con nông dân cần tuân thủ lịch thời vụ, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch (bao gồm cả nuôi trồng và đánh bắt) tháng 1/2023 ước đạt 592,1 nghìn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Cá đạt 434,3 nghìn tấn, tăng 0,3%; tôm đạt 58,7 nghìn tấn, tăng 0,3%; thủy sản khác đạt 99,1 nghìn tấn, giảm 0,2%.

Theo Tổng Cục Thống kê, diện tích một số cây rau màu giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngô, khoai lang, đậu tương, lạc giảm chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao và gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm; cây rau đậu tăng khá để phục vụ tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Chăn nuôi trong tháng đầu năm phát triển ổn định. Các cơ sở chăn nuôi đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới có nhiều đợt rét đậm, rét hại đặc biệt tại các địa phương phía Bắc, do đó người chăn nuôi cần chủ động chuẩn bị chống rét cho đàn vật nuôi.

Đối với ngành Thủy sản, Tổng Cục Thống kê cho biết sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 1/2023 ước đạt 333,7 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 242,4 nghìn tấn, tăng 4,0%; tôm đạt 48,8 nghìn tấn, tăng 1%. Sản lượng cá tra ước đạt 110,2 nghìn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu và giá cũng tăng lên . Sản lượng tôm nuôi trong tháng tăng nhẹ so với cùng kỳ do người dân tập trung thu hoạch từ những tháng cuối năm 2022 phục vụ xuất khẩu. Sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 28,8 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 15,6 nghìn tấn, giảm 0,6%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 1/2023 ước đạt 258,4 nghìn tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 191,9 nghìn tấn, giảm 4,1%; tôm đạt 9,9 nghìn tấn, giảm 2,9%; thủy sản khác đạt 56,6 nghìn tấn, giảm 2,9%. Sản lượng thủy sản khai thác giảm do những ngày cuối tháng Một trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên ngư dân không ra khơi. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 244,8 nghìn tấn, giảm 4%, trong đó: Cá đạt 183,2 nghìn tấn, giảm 4,1%; tôm đạt 9 nghìn tấn, giảm 3,2%.