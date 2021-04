Không báo cáo dự kiến giao dịch, Công đoàn PET bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (mã PET-HOSE).

Theo đó, công đoàn PET bị phạt 110 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Do đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí đã thực hiện mua 266.030 cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (mã PET) và bán 490.000 cổ phiếu PET trong thời gian từ ngày 05/4/2019 đến ngày 15/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Theo dữ liệu trên HOSE, chốt phiên đầu tháng 4/2019, giá cổ phiếu PET dừng ở mốc 9.100 đồng/cổ phiếu và tăng lên mốc 16.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/12/2020.

Được biết vào hồi đầu năm 2021, Tổng giám đốc công ty là ông Vũ Tiến Dương đã mua 200.000 cổ phiếu PET, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 501.642, chiếm 0,58%; ông Đào Văn Đại - Phó tổng giám đốc, Người được uỷ quyền công bố thông tin đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 140.000 cổ phiếu, chiếm 0,16%; bà Phùng Thị Phương Lan, Chị gái ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT đã mua 20.000 cổ phiếu;

Về kết quả kinh doanh năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 13.667 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 140,3 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. PET cho biết doanh thu và lợi nhuận tăng là do các mảng phân phối các sản phẩm Samsung, máy tính xách tay đều tăng trưởng và đặc biệt trong năn 2020, công ty phân phối thêm các sản phẩm của Apple làm cho doanh thu và lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng mạnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/4/2021, cổ phiếu PET giảm nhẹ còn 22.750 đồng/cổ phiếu.