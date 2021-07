Khu đô thị Dương Nội: Giá trị gia tăng khó đong đếm trong tầm nhìn 5 năm

Năm bảy năm về trước, nhắc đến khu vực Hà Đông hay khu đô thị Dương Nội, nhiều người vẫn nghĩ đó là một nơi xa xôi, hẻo lánh. Nhưng đến nay, nếu nhìn lại, hầu hết sẽ ngỡ ngàng bởi chỉ trong một thời gian ngắn khu vực Hà Đông phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế mới. Và khu đô thị Dương Nội trở thành biểu tượng tiêu biểu nhất của thị trường bất động sản Hà Đông.

HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN, THUẬN LỢI KẾT NỐI VỀ KHU TRUNG TÂM

Nhiều năm trở lại đây, khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông trở nên thu hút giới đầu tư cũng như cư dân về an cư khi nằm trong quy hoạch phát triển chung của khu Tây Thủ đô, được thừa hưởng hàng loạt tiện ích về giao thông đô thị. Nơi đây có hạ tầng hoàn thiện, sở hữu nhiều mảng cây xanh, mặt nước, gắn kết với trung tâm thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc an cư và kinh doanh.

Các trục đường xung quanh khu đô thị như đường Lê Quang Đạo, trục đường 27m An Phú, trục Tố Hữu Lê Văn Lương, Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3,5… đang được nâng cấp, mở rộng giúp Khu đô thị Dương Nội kết nối với trung tâm thành phố, cũng như các tỉnh lân cận một cách thuận lợi, nhanh chóng. Giới chuyên gia nhận định, đối với các vị trí đã được quy hoạch hệ thống giao thông huyết mạch, giá trị đất không chỉ tăng tỉ lệ thuận với thời gian mà còn bảo đảm tài sản do quy hoạch ổn định.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, chỉ khoảng 5 năm trước đây khu đô thị Dương Nội mặc dù được đầu tư chỉn chu và nhiều tâm huyết nhưng vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, việc xây dựng một khu đô thị lớn lên tới gần 200 hecta là điều không thể với một chủ đầu tư trong nước. Hay việc kiến tạo một hệ thống tiện ích đẳng cấp, đa dạng… là điều không tưởng tại đây.

Nhưng thực tế hiện nay đã chứng minh tầm nhìn và định hướng của Tập đoàn Nam Cương về việc lựa chọn vị trí, đầu tư vào khu đô thị Dương Nội là có căn cứ. Giá bất động sản tại đây đã tăng từ 20-35% sau mỗi năm; Hệ thống tiện ích không chỉ đạt ở mức “đủ dùng” mà còn trở thành biểu tượng của khu vực với công viên Thiên Văn học đầu tiên tại Việt Nam, siêu thị Aeon Mall lớn nhất miền Bắc, hệ thống bệnh viện, trường học liên cấp, trường quốc tế chất lượng cao …

Người ta đã nhìn thấy rất rõ một thành phố thu nhỏ tại khu đô thị Dương Nội với hạ tầng, tiện ích cùng các dòng sản phẩm bất động sản đa dạng.

ĐA DẠNG SẢN PHẨM, PHÁP LÝ VỮNG CHẮC

Với quy mô lớn, hiện nay, khu đô thị Dương Nội đang là nơi tập trung nhiều dự án được phát triển bởi chủ đầu tư Tập đoàn Nam Cường như: Anland Complex, Anland Premium, Anland Lakeview và các tiểu khu biệt thự thấp tầng mang tên An Khang Villa, An Vượng Villa, An Phú Shop-villa...

Công viên Thiên văn học rộng 12ha tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội.

Ngoài ưu thế về hạ tầng, các sản phẩm bất động sản tại khu đô thị Dương Nội cũng được giới đầu tư và người mua ở thực đánh giá cao bởi hệ sinh thái đồng bộ: sinh thái, giáo dục và thương mại.

Anh Trần Tiến, nhà đầu tư dự án An Phú Shop-villa, khu đô thị Dương Nội cho biết: “Trong thời điểm đầu tư gì cũng bấp bênh như hiện nay thì tôi chọn bất động sản taị Khu đô thị Dương Nội. Tôi tin rằng chỉ 5 năm nữa thôi, một Dương Nội hiện đại- năng động và toàn diện sẽ hiện diện. Và nếu bỏ lỡ cơ hội sở hữu, đầu tư các sản phẩm bất động sản tại đây ngay lúc này, trong tương lai gần nhà đầu tư sẽ vô cùng nuối tiếc”.

Mỗi sản phẩm tại khu đô thị Dương Nội không chỉ là một tài sản giá trị gia tăng bền vững theo thời gian, đây còn là những sản phẩm đánh đúng tâm lý người dân là kênh “cất trữ tài sản” an toàn với pháp lý rõ ràng và sổ đỏ hoàn thiện. Đó cũng là lý do vì sao sản phẩm biệt thự, nhà liền kề tại tiểu khu An Vượng Villa và An Phú Shop-villa của Khu đô thị Dương Nội lại thu hút sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư.

Nằm gần kề Công viên Thiên văn học và Hồ Bách Hợp Thủy rộng hơn 12ha, cùng chuỗi các tiện ích cao cấp tiểu khu An Vượng Villa và An Phú Shop-villa thừa hưởng chuỗi quy hoạch về phát triển mạng lưới giao thông mở rộng của thành phố Hà Nội cùng quy hoạch kết nối đa chiều, thúc đẩy tiềm năng phát triển các giá trị thương mại là vô cùng to lớn.

Đại diện tập đoàn Nam Cường cho biết, dự kiến vào năm 2025, khi các hạng mục tiện ích và sản phẩm tại khu đô thị Dương Nội cơ bản hoàn thiện và đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành tâm điểm an cư - đầu tư - vui chơi giải trí hàng đầu tại Thủ đô. Nơi “chỉ cần 1 bước chân, cư dân sẽ có cả thế giới”.