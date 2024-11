Khu đô thị tích hợp giải bài toán "chuẩn sống mới" tại vùng đất Tây Đô

CẦN THƠ VÀ VAI TRÒ ĐÔ THỊ ĐỘNG LỰC CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trong quy hoạch về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ được xác định là đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và thương mại của cả vùng.

Thành phố được định hướng phát triển 2 trung tâm kinh tế động lực và 3 vùng phát triển. Trong đó, vùng thứ nhất gồm: quận Cái Răng, quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền (định hướng phát triển thành thị xã) và một phần diện tích quận Ô Môn, huyện Thới Lai là vùng là khu vực chính để Cần Thơ trở thành trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cần Thơ được xác định là đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thế nhưng một nghịch lý đang diễn tiến tại Cần Thơ là, dù nền kinh tế tăng tốc mạnh mẽ, đóng góp khoảng 1,47% GDP cả nước, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, luôn duy trì trong top 10 địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, nhưng thị trường bất động sản Cần Thơ nói chung và vùng trọng tâm phát triển đô thị lại chưa tương thích với tiến trình kinh tế đang biến đổi không ngừng đó.

Thị trường bất động sản Cần Thơ trước nay phần nhiều vẫn là các dự án sơ khai, thuần túy phân lô bán nền, khan hiếm các khu đô thị được quy hoạch bài bản với tiện ích, dịch vụ hoàn chỉnh. Trong khi đó, đi cùng với tăng trưởng kinh tế, người dân Cần Thơ ngày càng định hình rõ nét nhu cầu thực tế với những chuẩn mực sống mới.

NAM LONG II CENTRAL LAKE, CHUẨN SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI TÂY ĐÔ

Một trong những doanh nghiệp tiên phong kiến tạo đô thị tại Cần Thơ là Nam Long - chủ đầu tư 32 năm hình thành và phát triển. Trong bối cảnh nhiều địa bàn trên thành phố chưa thực sự mang diện mạo của đô thị, các dự án của chủ đầu tư Nam Long đã thổi luồng sinh khí mới, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo đô thị và nâng tầm chuẩn sống nơi đây.

Từ dự án đầu tiên ra mắt năm 2002 đến Nam Long II Central Lake đang được thị trường chờ đón, nhà phát triển bất động sản này cho thấy một tiến trình xuyên suốt và nhất quán trong việc theo đuổi mục tiêu kiến thiết các khu đô thị đáng sống bậc nhất tại vùng đất Tây Đô.

Trong chuỗi sự kiện giới thiệu Long II Central Lake, tổ chức tại các trung tâm thương mại lớn và trên nhiều tuyến đường quan trọng của Cần Thơ vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, dự án đã thu hút sự quan tâm nồng nhiệt từ đông đảo người dân. “Nhà Nam Long” gắn liền với niềm tin về một không gian sống chuẩn mực, chất lượng hàng đầu của người dân địa phương.

Nam Long II Central Lake tọa lạc tại Quận Cái Răng, thuộc vùng đô thị trọng điểm đang được ưu tiên phát triển.

Được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, Nam Long II Central Lake hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn “đậm đà” văn hóa bản địa. Đó là sự chan hòa của cảnh quan sông nước, sự gắn kết cộng đồng thông qua những hoạt động văn hóa đặc sắc - giá trị cốt lõi đã làm nên hồn cốt của xứ sở “gạo trắng nước trong”.

Với quy mô 43,8 ha, hơn 60% diện tích khu đô thị được dành để kiến tạo cảnh quan và tiện ích. Yên bình bên rạch Cái Da, không gian mặt nước và cây xanh được nới rộng tối đa chiều kích khi dạo bước vào dự án. Điểm nhấn của khu đô thị là công viên hồ trung tâm rộng hơn 3ha, điều hòa không khí toàn khu, tô điểm cảnh quan đô thị.

Bao quanh hồ trung tâm của Nam Long II Central Lake là hệ thống cây xanh, công viên và chuỗi tiện ích hiện hữu gồm quảng trường sự kiện, khu vực sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, khu vực BBQ ngoài trời, các sân tập thể thao đa chức năng, clubhouse… Tất cả thiết lập không gian sống tiện nghi, chất lượng để mọi thế hệ cư dân được hòa mình vào thiên nhiên an lành nhưng vẫn dễ dàng trải nghiệm “chất” đô thị hiện đại, năng động.

Nam Long II Central Lake tích hợp hệ thống tiện ích đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu thư giãn, rèn luyện…

Đặc biệt, thời gian qua, chủ đầu tư cũng đã lần lượt đưa vào vận hành loạt hoạt động văn hóa - giải trí đặc sắc như lễ hội diều Led, đêm nhạc Cầm Thi Giang Show, Vịt vàng khổng lồ… mang đến tọa độ đa sắc màu dành cho cư dân nói riêng và người dân Cần Thơ, đưa Nam Long II Central Lake trở thành một điểm điểm đến mới tại Tây Đô.

Nam Long II Central Lake thỏa mong ước về một nơi an cư chất lượng cao, an ninh, an toàn để nâng tầm chuẩn sống mới, xứng đáng là chốn về tự hào của người Tây Đô. Dự án đang chuẩn bị ra mắt giai đoạn 2 với 274 sản phẩm đất nền và nhà phố xây sẵn ngay trong tháng 11 này.