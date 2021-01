KIDO lãi 331 tỷ đồng năm 2020 nhờ mảng dầu ăn

Nhờ sự tăng trưởng 25% của mảng dầu ăn, tình hình kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn KIDO khá khả quan với doanh thu thuần đạt 8.322 tỷ đồng, tăng 15,4%; lãi sau thuế 331 tỷ đồng, tăng 60% so với 2019.

Năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn và thử thách của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, tập đoàn KIDO (HOSE:KDC) đã nhanh chóng nắm bắt những thay đổi từ thị trường, linh động điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa ra các phương án ứng phó khẩn cấp và kịp thời trước biến động của thị trường và những thay đổi của Chính phủ trong quá trình kiểm soát dịch bệnh.

Tập đoàn đã chủ động nguồn cung hàng hóa, điều chỉnh và lên kế hoạch sản xuất phù hợp để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng tại từng khu vực. Nhờ đó, kết quả kinh doanh 2020 của KIDO khá ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 8.322 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm trước và vượt 1% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 418, tăng 47% và vượt 27% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 331 tỷ đồng, tăng 60%. Biên lãi gộp giảm từ 22,6% xuống 21,2% nhưng chi phí bán hàng giảm 7% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,4%.

Riêng quý 4, tập đoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.341 tỷ đồng, lãi sau thuế 77 tỷ đồng; lần lượt tăng 10% và 133% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu thuần, ngành dầu ăn vẫn đóng góp lớn nhất khi chiếm 84,5% tổng doanh thu thuần và tăng 25,1% so với năm 2019, ngành hàng lạnh chiếm 15,1% và giảm 7,5%, các ngành khác chiếm 0,4%. Về lợi nhuận gộp, ngành dầu ăn chiếm 54,9%, ngành hàng lạnh chiếm 41,8% và ngành khác chiếm 3,3%.

Cụ thể, mảng dầu ăn của KIDO phát triển qua KIDO Nhà Bè, Dầu thực vật Tường An và Vocarimex. KIDO Nhà Bè ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt 1.183,8 tỷ đồng, vượt 9,1% kế hoạch năm và tăng 25,4% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 26,2 tỷ đồng, tăng 41,9% so với năm 2019, vượt 63,7% so với kế hoạch cả năm.

Vocarimex (HOSE:VOC) đạt doanh thu thuần 2.598 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 1,8%, nhưng lợi nhuận lãi trước thuế tăng trưởng đến 147%, đạt 234 tỷ đồng. Công ty cho biết kết quả này là nhờ tập trung đẩy mạnh các dòng sản phẩm có lợi nhuận cao, cùng với việc theo dõi sát sao diễn biến giá dầu.

Nổi bật nhất trong mảng dầu ăn là Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HOSE: TAC). Năm 2020 vừa qua, TAC đạt doanh thu kỷ lục từ trước đến nay với 5.247 tỷ đồng, tăng gần 27% so với năm 2019 và vượt kế hoạch năm 2020 15%; trong đó, doanh thu đến từ phân khúc trung và cao cấp tăng 23%. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 14,5% so với kế hoạch năm ở mức 221 tỷ đồng và tăng 29,6% so với năm 2019.

Ngoài dầu ăn, mảng kem phát triển qua KIDO Foods (HOSE:KDF) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.282 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,3% so với năm 2019, nhưng lợi nhuận trước thuế ước tính vẫn tăng 8%. Vào cuối năm 2020, KIDO Foods đã chính thức sáp nhập vào KDC và chuyển đổi thành Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO.

Theo Euromonitor, KIDO Foods nhiều năm liền giữ vững vị trí số 1 thị trường kem và năm 2020, Kido Foods tiếp tục mở rộng thị phần lên 43,5%, trong đó thương hiệu Merino chiếm 24,8% và thương hiệu Celano chiếm 17,4% thị phần.

Về kế hoạch cho thời gian tới, KIDO cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược phát triển sản phẩm theo từng khu vực và thị trường khác nhau, tập trung vào tập khách hàng mới. Việc đa dạng hóa sản phẩm (ngành dầu ăn, kem, bánh kẹo) sẽ được KDC chú trọng. Công ty dự kiến chính thức đưa ra thị trường các sản phẩm liên doanh với Vinamilk trong lĩnh vực nước giải khát và hướng đến trở thành Tập đoàn thực phẩm số 1 Việt Nam và Đông Nam Á.