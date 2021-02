Kido và Vinamilk lập liên doanh nước giải khát và kem

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty liên doanh với Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).



Cụ thể: Hội đồng quản trị Tập đoàn Kido vừa thông qua quyết định thành lập liên doanh với Công ty liên doanh có tổng vốn ban đầu 400 tỷ đồng - trong đó, Kido nắm giữ 49% và Vinamilk góp 204 tỷ đồng, tương 51% vốn.

Hoạt động chính của liên doanh này là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nước giải khát không gas có lợi cho sức khoẻ và kem với thương hiệu Vibev.

Trước đó, vào tháng 6/2020, VNM thông báo đã ký biên bản thoả thuận ghi nhớ với Kido về việc thành lập liên doanh trong lĩnh vực nước giải khát - kem (bao gồm các loại nước có lợi cho sức khoẻ, trà, trà sữa,...không bao gồm các loại nước có gas), sản xuất và kinh doanh các loại kem và thực phẩm đông lạnh.

Theo nhận định từ VCSC, KDC là công ty sản xuất kem hàng đầu trong nước và là một trong những công ty sản xuất dầu ăn lớn nhất Việt Nam. VCSC cho rằng liên doanh này là một diễn biến tích cực cho VNM khi công ty và KDC có thể tận dụng danh mục thương hiệu và hệ thống phân phối của nhau cho các sản phẩm đồ uống và kem.

Mới đây, VNM công bố đã nhận được giấy phép đăng ký đầu tư tại nước ngoài từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, liên quan đến việc thành lập liên doanh tại Philippines. Các hoạt động kinh doanh chính của liên doanh này bao gồm nhập khẩu, marketing cũng như phân phối sữa và các sản phẩm từ sữa tại Philippines.

Được biết, Kido Group đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Kido Foods và quá trình chuyển giao cổ phiếu dự kiến được hoàn tất trong quý 1/2021.



Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 4/2020 của KDC đạt 2.340 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt gần 77 tỷ tăng 90% so với cùng kỳ (40,48 tỷ đồng). Theo KDC do công ty mở rộng thị trường ngành dầu, tập trung phát triển các sản phẩm trung và cao cấp, cốt lõi mang lại lợi nhuận cao, đồng thời công ty kiểm soát tốt chi phí đã giúp lợi nhuận sau thuế tăng 90% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2020, KDC ghi nhận doanh thu đạt 8.322 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 330,7 tỷ đồng tăng 59,6% so với cùng kỳ.