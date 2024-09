Kỹ năng cho Gen Z tìm kiếm tự do tài chính

Giáo dục tài chính cá nhân là một trong những mục tiêu nhằm hình thành tư duy tài chính, cũng như tạo một kỹ năng sống cần thiết cho giới trẻ Gen Z trong thời đại số, tìm kiếm tự do tài chính thông qua các kênh đầu tư an toàn, hiệu quả, minh bạch.

Tại sự kiện ra mắt chương trình "Vũ trụ Đồng tiền" (The Moneyverse), ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Trưởng Ban Đào tạo và Phát triển của Chứng khoán SSI, cho rằng việc giáo dục đầu tư cho giới trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển thị trường. Giáo dục tài chính đã không còn là một môn học tự chọn, tài chính cá nhân đã một kỹ năng sống cần thiết trong thời đại hiện nay.

“Phát triển thị trường không chỉ bao gồm nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, mà quan trọng không kém đó là phát triển cơ sở nhà đầu tư, nâng hạng nhà đầu tư từ F0 lên nhà đầu tư chuyên nghiệp”, ông Hưng nhấn mạnh.

“Các chương trình hoạt động như The Moneyverse có lợi cho cả đôi bên. Các bạn trẻ được tham gia hoạt động giáo dục đầu tư tài chính kết hợp giải trí, gắn học đi đôi với hành, với trải nghiệm còn công ty chứng khoán như SSI cũng có cơ hội để hiểu biết sâu hơn về các nhà đầu tư thế hệ mới, những người sẽ là tương lai của thị trường”, ông Hưng nói thêm.

Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Trưởng Ban Đào tạo và Phát triển Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, tại họp báo.

SSI cũng luôn tạo điều kiện, mở cửa chào đón các bạn trẻ yêu thích ngành tài chính – chứng khoán gia nhập đội ngũ. Vũ trụ đồng tiền - The Moneyverse chính là một trong những hướng đi như vậy.

Bên cạnh việc đồng hành xây dựng nội dung, truyền tải kiến thức về đầu tư thông qua các thử thách thi đấu, SSI cũng giáo dục các kỹ năng tài chính thông qua nhiều hình thức mới lạ, hấp dẫn và gần gũi với giới trẻ được gửi gắm trong các hoạt động trải nghiệm bên lề.

Bên cạnh đó là sự ra mắt của Moneyescape – Escape room (Trò chơi nhập vai thực tế) về chủ đề đầu tư tài chính đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xây dựng nội dung bởi SSI.

Moneyescape được cốt truyện hóa bằng hình ảnh con tàu SSI24 với nhiều sức mạnh được ẩn giấu. Đây cũng là “vũ khí tối thượng” để chinh phục 05 hành tinh trong Vũ trụ Đồng tiền The Moneyverse, gồm: Hành tinh Kiếm - Hành tinh Tiêu - Hành tinh Tiết kiệm - Hành tinh Tích Lũy và Hành tinh Đầu tư.

Thông qua hành trình trải nghiệm và chinh phục 04 trạng thái trên hành trình của một Nhà đầu tư - được thể hiện bằng 04 màu sắc đặc trưng trên bảng điện chứng khoán: Z không sợ Red, Lơ the Noise, Take a Lục và Purple Hít - các phi hành gia sẽ khám phá và tiếp nhận nguồn sức mạnh từ con tàu để có thể chinh phục được Hành tinh đầu tư - được xem là hành tinh lớn nhất và ẩn giấu nhiều bí mật nhất trong Vũ trụ đồng tiền The Moneyverse.

Bằng những cách truyền tải kiến thức đầu tư một cách sáng tạo, SSI mong rằng sẽ mang đến một cách tiếp cận về đầu tư mới mẻ cho các bạn trẻ, góp phần nâng cao nhận thức về tài chính, qua đó thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững, đón đầu sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trước ngưỡng cửa nâng hạng thị trường.