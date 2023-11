Kyoritsu Maintenance Việt Nam khai trương Sales Gallery dự án The One Tower Đà Nẵng

The One Tower Đà Nẵng gồm 1 tòa tháp cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm và tầng thượng, cung cấp cho thị trường hơn 200 sản phẩm được thiết kế đa công năng với phong cách sang trọng, hài hòa từ tổng thể đến chi tiết, đáp ứng nhu cầu làm việc kết hợp nghỉ dưỡng của các cư dân đô thị hiện đại.

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm, cảm xúc chân thật cho khách hàng đang quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, sở hữu các sản phẩm tiềm năng tại The One Tower Đà Nẵng, chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam đã khai trương Sales Gallery trưng bày dự án với thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng, trang bị đầy đủ các công cụ tương tác như mô hình sa bàn, hệ thống hình ảnh dự án và các không gian chức năng phục vụ khách hàng.

Đặc biệt văn phòng bán hàng này nằm cách vị trí The One Tower Đà Nẵng tọa lạc chỉ vài trăm mét tạo sự thuận tiện cho khách hàng đến xem thực tế dự án khi cần.

Khách hàng tham quan sa bàn và tìm hiểu cơ hội đầu tư từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp.

Tại sự kiện khai trương, hầu hết khách hàng đều vô cùng hài lòng và đánh giá cao tiềm năng của The One Tower Đà Nẵng sau khi được chủ đầu tư và các đại lý phân phối chia sẻ những thông tin quan trọng về dự án.

Theo đại diện chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam chia sẻ, từ khi những thông tin đầu tiên về The One Tower Đà Nẵng được hé lộ, dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư bất động sản. Bởi một thời gian dài Đà Nẵng chưa đón nhận bất kỳ một dự án mới nào thuộc phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng được giới thiệu ra thị trường, nguồn cung sản phẩm tiềm năng tại khu vực trung tâm ngày càng nhỏ giọt, giá lại đắt đỏ càng khiến cho cơ hội sở hữu trở nên không hề dễ dàng.

“Bằng việc khai trương Sales Gallery của The One Tower Đà Nẵng, Kyoritsu Maintenance Việt Nam mong muốn nơi đây không chỉ là một không gian giao dịch thông thường mà còn là nơi chia sẻ, kết nối giữa khách hàng, chủ đầu tư và các đại lý phân phối nhằm giúp Kyoritsu Maintenance Việt Nam hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, từ đó xây dựng những chính sách phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến những giá trị hữu ích nhiều hơn nữa cho khách hàng”, đại diện chủ đầu tư nói.

Hầu hết khách hàng đều hài lòng và đánh giá cao tiềm năng của The One Tower Đà Nẵng.

Nhân dịp này, chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam cũng dành tặng nhiều phần quà giá trị dành cho tất cả khách hàng đến tham dự sự kiện khai trương Sales Gallery dự án The One Tower Đà Nẵng. Đặc biệt, nhiều khách hàng không đắn đo suy nghĩ mà bày tỏ mong muốn đăng ký ngay nguyện vọng sở hữu các sản phẩm của dự án.

Sức hút của The One Tower Đà Nẵng không chỉ đến từ vị trí đắt giá, quy mô đầu tư hay mô hình phát triển khác biệt đón đầu xu thế làm việc kết hợp nghỉ dưỡng tại một địa điểm “Workcation”.

Nhiều khách hàng cho biết cảm thấy an tâm khi giao dịch sản phẩm The One Tower Đà Nẵng bởi đây là dự án hiếm hoi trên thị trường có pháp lý hoàn thiện đầy đủ như giấy phép chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, giấy phép môi trường, giấy hẹn cấp phép xây dựng và chủ đầu tư công bố minh bạch đầy đủ tất cả các thông tin liên quan. Hơn nữa là suất đầu tư quá hấp dẫn cho một bất động sản “ngự trị” tại trung tâm thành phố Đà Nẵng - đô thị du lịch tầm cỡ quốc tế.