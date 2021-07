La Queenara Hội An đang dần hiện hữu chào đón nhà đầu tư

Được biết đến như một biểu tượng mới của bất động sản Hội An và khu vực miền Trung, dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Bắc Hội An (Tên thương mại: Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara) đã được UBND tỉnh Quảng Nam giao Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An làm Chủ đầu tư.

Đây là một trong số các dự án trọng điểm trong quy hoạch phát triển đô thị bên sông Cổ Cò, chuyển đổi chức năng đô thị thị xã Điện Bàn từ đô thị vệ tinh sang đô thị kết nối và chủ trương xây dựng vùng đất “rất đáng sống” phía Đông Quảng Nam.

Từ đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid, La Queenara vẫn được Chủ đầu tư nỗ lực thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy trình, đẩy mạnh tiến độ để đảm bảo cam kết với Nhà đầu tư.

Ngày 4/3/2021, dưới sự chủ trì của Sở Xây dựng, sự phối hợp của Sở Công thương, UBND thị xã Điện Bàn, Công ty Bắc Hội An và các Đơn vị thi công, tư vấn giám sát có liên quan, dự án đã được nghiệm thu hoàn thành kết cấu hạ tầng trên phần diện tích được giao Đợt 1; hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước đã đấu nối với hệ thống hạ tầng chung của Khu vực; đảm bảo điều kiện thiết yếu để ở. Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu được ký kết ngày 14/6/2021.

Dự án La Queenara đang được triển khai theo đúng tiến độ cam kết, tuân thủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, thể hiện trách nhiệm cũng như tâm huyết từ Chủ đầu tư đối với dự án.

Ngày 14/7/2021, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường lập thủ tục báo cáo UBND tỉnh và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phần đất giao Đợt 1) cho dự án.

Hiện nay, ngoài các hạng mục hạ tầng đã được nghiệm thu, chủ đầu tư cũng đang triển khai xây dựng các tiểu khu shoptel bao gồm các dãy nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài, lõi tiện ích ở giữa gồm bể bơi, lối đi dạo, vườn châu Âu, khu vui chơi trẻ em, vườn nướng BBQ,…

Hạng mục nhà mẫu shoptel đầy đủ nội thất cũng sẽ hoàn thành trong tháng 7/2021 để sẵn sàng chào đón khách hàng đến tham quan, trải nghiệm. Tổ hợp công trình rộng 7.000m2 mặt sàn bao gồm khu lễ tân, khu vực trưng bày sa bàn, văn phòng bán hàng, nhà hàng cũng đã hoàn thiện phần xây dựng và đang tiến hành trang trí nội thất, thi công cảnh quan cây xanh, khu café ngoài trời để tiếp đón khách hàng vào tháng 8/2021.

Đối với các công trình điểm nhấn, cổng Bắc đã được xây dựng trên mặt đường Lạc Long Quân nối liền Đà Nẵng đến Hội An. Quảng trường trung tâm nằm giữa trái tim dự án cũng đang được hoàn thiện các hạng mục cây xanh, cảnh quan, hồ nước, khu nghỉ ngoài trời...



Đến La Queenara thời điểm này, khách hàng có thể cảm nhận được hình hài của một khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đang hiện hữu và thay đổi từng ngày với hệ thống giao thông kết nối hiện đại theo quy hoạch ô bàn cờ. Chiều rộng lòng đường từ 5,5 - 10,5m, vỉa hè rộng 3m mang phong cách châu Âu sẽ tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng hiện đại và sầm uất.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Sau khi được giao đất, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện, hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật và thi công kết cấu hạ tầng dự án. Chúng tôi đang bám sát tiến độ theo giờ chứ không phải theo ngày hay theo tuần, với mục tiêu cao nhất là hoàn thành các công trình theo đúng cam kết đã đề ra.”

Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 3/2021, La Queenara đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trên cả nước nhờ vị trí đắc địa kề bên bãi biển An Bàng và sông Cổ Cò, pháp lý minh bạch, mô hình phát triển độc đáo và tiềm năng tăng trưởng giá trị trong tương lai.

Dự án dự kiến sẽ được mở bán chính thức vào tháng 10/2021.