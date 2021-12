Lại bùng phát lừa đảo, giả mạo Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: Những ngày gần đây, qua theo dõi trên hệ thống tiếp nhận, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (đầu số 5656), Trung tâm tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc họ bị các thuê bao điện thoại gửi tin nhằn lừa đảo mạo danh Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo phản ánh của người dân đến tổng đài đầu số 5656, các thuê bao điện thoại di 0582856xxx, 0566439xxx, 0584040xxx, 0584711xxx… đã nhắn tin tới điện thoại của người dân với các nội dung thông báo như: “BAN-da du d!euÜk!en NHANÜT!EN ho-tro tu quy-BHTN.€Bam vao> m.oxmqhu.com de Iay. ‘QUA’-HAN-SE-KH0NG DU0C CHAP-NHAN!”; “Theo _NQ_116, Ong (Ba) da du d!eu k!en NHAN TIEN ho tro tu quy BHTN. Bam vao w.pwmgh.icu de lay. QUA HAN SE KHONG_DUOC CHAP NHAN! hkDF”...

"Người dân không nên tin bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến nếu tên hiển thị của người gửi không rõ ràng; đặc biệt yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP..." Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC).

Khi đăng nhập vào đường link lừa đảo trong các nội dung tin nhắn giả mạo nêu trên sẽ hiển thị giao diện giống với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng mà người dân đang sử dụng. Tiếp đó, tại các giao diện này, đối tượng xấu sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân.

Trước đó, nhiều chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo phương thức lừa đảo bằng tin nhắn giả mạo các cơ quan, tổ chức không phải là hình thức mới song vẫn dụ được nhiều người dùng mất cảnh giác, khiến họ bị lộ mật khẩu tài khoản ngân hàng, dẫn đến mất tiền.

Trước tình trạng tái diễn nạn nhắn tin mạo danh Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm VNCERT/CC thuộc Cục An toàn thông tin khuyến cáo: Trường hợp nhận được tin nhắn có nội dung nghi ngờ giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội, người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn. Mọi thắc mắc về hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người dân cần liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - "1900.9068" để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời.

Theo Trung tâm VNCERT/CC, người dân không nên tin bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến nếu tên hiển thị của người gửi không rõ ràng; đặc biệt yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP...

Ngoài ra, khi nhận được tin nhắn có nội dung lừa đảo, giả mạo, người dân nên phản ánh với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin, qua đầu số tin nhắn 5656 hoặc qua trang web chongthurac.vn để Trung tâm kịp thời điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý.

Được biết, Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn mới được Trung tâm VNCERT/CC đưa vào vận hành, ở mục “Quản lý tên định danh” các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu tên định danh đã được đăng ký hay chưa.

Việc bổ sung chức năng tra cứu tên định danh trên website là một điểm mới nổi bật, giúp các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu trực tuyến các tên định danh do Cục An toàn thông tin cấp hoặc do nhà mạng cung cấp.