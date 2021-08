Lãi lớn nhờ smartphone, Foxconn "tấn công" lĩnh vực con chip, ô tô điện

Foxconn, nhà lắp ráp điện thoại iPhone cho Apple, đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 30% trong quý 2 vừa qua, nhờ nhu cầu mạnh mẽ của thị trường toàn cầu đối với các sản phẩm smartphone và máy tính.

Theo tin từ Financial Times, lợi nhuận ròng trong quý của Foxconn đạt 29,8 tỷ Đài tệ, tương đương 1,1 tỷ USD, vượt dự báo của giới phân tích và là mức kỷ lục của quý 2 các năm. Doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,4 nghìn tỷ Đài tệ, cũng là một con số cao chưa từng thấy.

Công ty phân tích thị trường công nghệ Canalys mới đây cho biết doanh số thị trường smartphone toàn cầu quý 2 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tiêm chủng được đẩy mạnh trên toàn cầu giúp tiêu dùng khởi sắc ở nhiều quốc gia.

Mảng lắp ráp iPhone tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu quý 2 của Foxconn, hãng gia công hàng điện tử lớn nhất thế giới. Foxconn dự báo nhu cầu đối với các sản phẩm của hãng tiếp tục ở mức cao trong quý 3 và doanh thu quý này có thể tăng từ 3-15% so với cùng kỳ 2020.

Tuy nhiên, Chủ tịch Young Liu của Foxconn cảnh báo về rủi ro của nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng do làn sóng Covid-19 mới đang hoành hành ở nhiều quốc gia. “Đại dịch đang lan rộng ở châu Á. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, châu Á là một cơ sở sản xuất chính của linh kiện điện tử, nên chúng tôi phải chờ xem”, ông Liu nói.

Foxconn dự báo doanh thu từ mảng sản xuất hàng điện tử tiêu dùng sẽ giảm nhẹ trong quý 3 so với quý 2, nhưng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm đám mây và kết nối mạng vẫn mạnh, nhưng doanh thu từ mảng này có khả năng giảm nhẹ do cơ sở so sánh cao của năm ngoái và tình trạng khan hiếm linh kiện.

Tháng trước, Apple dự báo tăng trưởng doanh thu của hãng sẽ chậm lại, cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng thiếu con chip toàn cầu sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng iPhone.

Có truyền thống tập trung vào sản xuất hàng điện tử hạ nguồn, Foxconn hiện đang xây dựng năng lực của riêng mình trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn. Trong vòng mấy tháng qua, Foxconn đã đầu tư và DnEx, công ty mẹ của hãng sản xuất con chi SilTerra ở Malaysia; đầu tư gián tiếp vào KoreSemi, một hãng chip ở Thanh Đảo, Trung Quốc; và mua lại một nhà máy chip từ công ty Đài Loan Micronix.

Ông Liu cho biết mảng sản xuất chip của Foxconn dự kiến sẽ bắt đầu có doanh thu từ năm tới, mang về 2 tỷ Đài tệ trong năm 2022 và đến năm 2025, mức doanh thu sẽ đạt 50 tỷ Đài tệ mỗi năm. Con chip mà Foxconn sản xuất ra chủ yếu sẽ cung cấp cho mảng xe điện - một lĩnh vực mà công ty này mới bắt đầu tham gia.

Ngoài kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện ở Mỹ đã công bố trước đây, ông Liu cho biết Foxconn có ý định xây dựng một nhà máy ô tô điện ở Thái Lan để cung cấp cho thị trường Đông Nam Á, và một nhà máy nữa ở châu Âu. “Chúng tôi đang tiến hành đàm phán với các đối tác ở châu Âu”, ông Liu nói.

Foxconn dự báo doanh thu từ bán linh kiện ô tô điện - hiện chủ yếu là linh kiện cơ khí và nhựa - sẽ đạt 10 tỷ Đài tệ trong năm nay, tăng 40% so với năm ngoái, và sẽ tăng tốc mạnh hơn nữa trong năm 2022.