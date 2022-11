Lạm phát ở Việt Nam tương đối thấp so với các nền kinh tế khác

Do ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine và những nút thắt chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch Covid-19, lạm phát đã và đang tiếp tục tăng cao trên toàn thế giới. Đà leo thang của giá cả gây sức ép lớn buộc các hầu hết các nền kinh tế lớn phải tăng lãi suất, từ đó đặt nền kinh tế toàn cầu trước rủi ro suy thoái.

Hiện tại, lạm phát, thắt chặt chính sách tiền tệ và hệ luỵ đối với tăng trưởng đang là những chủ đề “nóng” của các các nền kinh tế phát triển cũng như các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Tờ Financial Times đã có một loạt biểu đồ phản ánh tương quan giá cả giữa các nền kinh tế trên thế giới. Vậy lạm phát ở Việt Nam so với ở các nước khác như thế nào?

So sánh với Trung Quốc và một số quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang có tỷ lệ lạm phát tương đối thấp. Dữ liệu do Financial Times thu thập từ các nguồn thống kê chính thức và từ Refinitiv cho thấy trong tháng 9 vừa qua, lạm phát ở Việt Nam là 4%, so với mức 2,8% ở Trung Quốc; 6% ở Indonesia; 6,4% ở Thái Lan; và 7,5% ở Singapore.

Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị: % - Nguồn: Financial Times.

Trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam thuộc nhóm những nền kinh tế có mức lạm phát trung bình 4-6%. Trong khi đó, có nhiều nền kinh tế đang có lạm phát ở mức hai con số, tập trung ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, như Pakistan (hơn 23%); Ethiopia (gần 31%); Nga (14,2%); Ukraine (gần 25%); Đức và Anh (đều hơn 10%); Argentina (83%); Venezuela (hơn 114%)…

Biểu đồ lạm phát toàn cầu tính đến tháng 9/2022 - Nguồn: Financial Times.

Về dự báo lạm phát năm 2023 đưa ra ở thời điểm tháng 10/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm của Việt Nam được cho là sẽ dưới mức 4%. Mức dự báo CPI 2023 này của Việt Nam cao hơn so với mức dự báo dành cho Trung Quốc và Thái Lan (đều dưới 3%), nhưng thấp hơn so với mức dự báo dành cho Singapore và Indonesia.

Dự báo lạm phát năm 2023 theo từng thời điểm đưa ra dự báo. Đơn vị: % - Nguồn: Fianancial Times.

Loạt biểu đồ của Financial Times cũng bao gồm biểu đồ phản ánh rủi ro xảy ra tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ kết hợp với lạm phát cao - hiện tượng “stagflation” như thế giới từng trải qua hồi thập niên 1970.

Nhiều nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới được cho là sẽ rơi vào cảnh tốc độ lạm phát cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, theo dự báo đưa ra ở thời điểm tháng 10/2022, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm 2023 sẽ đạt trên 7%, cao hơn nhiều so với mức dự báo lạm phát 4%.

Dự báo tăng trưởng GDP (đường màu xanh) và lạm phát (đường màu hồng) cả năm 2023 của một số nền kinh tế trên thế giới trong tương quan so sánh với toàn cầu (các đường đứt nét) theo từng thời điểm đưa ra dự báo. Từ trên xuống, từ trái qua: Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, và Việt Nam. Đơn vị: % - Nguồn: Financial Times.