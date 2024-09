Làm sao để kịp thời nhận bồi thường bảo hiểm do bão lũ?

Cập nhật từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đến ngày 11/09 cho thấy, có khoảng 1.800 vụ thiệt hại về tài sản, xe cơ giới và một số trường hợp tử vong thuộc diện chi trả bảo hiểm. Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhận định thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế - xã hội, trong đó có ngành bảo hiểm.

DỰ KIẾN BỒI THƯỜNG HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG

Một trong những vụ điển hình là bão số 3 (bão Yagi) đã quật đổ cần cẩu container tại Cảng Mipec (quận Hải An, TP. Hải Phòng) gây thiệt hại rất lớn về vật chất. Cảng đang đánh giá lại hiện trạng, kiểm tra kỹ thuật tính an toàn của các trang thiết bị, kho bãi sau bão để đảm bảo việc tiếp nhận các tàu, đóng gói hàng được an toàn nhất. Đây là công trình bảo hiểm thuộc Bảo Hiểm Bảo Việt.

Những thiệt hại từ cơn bão số 3 sẽ khiến nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ lệ bồi thường xe cơ giới cũng như bảo hiểm rủi ro cho tài sản tăng cao. Thiệt hại vẫn đang được các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục cập nhật và khả năng tổn thất còn tăng lên. Một số doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn trên thị trường đang trong quá trình tổng hợp tổn thất.

Theo ghi nhận của Bảo Hiểm Bảo Việt hiện có tổng cộng 437 vụ yêu cầu bồi thường liên quan đến cơn bão số 3. Các yêu cầu bồi thường chủ yếu liên quan đến các loại hình tổn thất về bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản như: bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm nhà tư nhân, các công trình xây dựng, nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị, cầu cảng và hàng hóa. Dựa trên đánh giá sơ bộ, tổng giá trị tổn thất của các vụ bồi thường ước tính lên tới gần 385 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bảo Hiểm Bảo Việt triển khai nhanh quy trình bồi thường để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của khách hàng.

“Hiện ban nghiệp vụ giám định bồi thường đều đang xuống hiện trường để làm việc với khách hàng xác định các tổn thất cũng như dự kiến tạm ứng bồi thường”, đại diện Bảo Hiểm Bảo Việt thông tin.

“Với cam kết đảm bảo quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, Bảo Hiểm Bảo Việt huy động và đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ bồi thường trên địa bàn các tỉnh/thành phố bị tác động của cơn bão. Đồng thời, Bảo Hiểm Bảo Việt cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương và làm việc trực tiếp với khách hàng để ghi nhận, xác định mức độ thiệt hại”, đại diện Bảo Hiểm Bảo Việt thông tin.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, doanh nghiệp này cũng phối hợp triển khai các nghiệp vụ giám định, đánh giá và đưa ra các phương án tạm ứng bồi thường phù hợp và nhanh chóng, đặc biệt là các doanh nghiệp đang có thiệt hại nhằm hỗ trợ khách hàng sớm ổn định và quay lại sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Một đơn vị khác, là Tổng công ty Bảo hiểm PJICO đã tiếp nhận ban đầu trên 500 vụ tổn thất liên quan tới các nghiệp vụ xe cơ giới, tài sản, hàng hải… ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đối với các địa bàn đang ngập sâu trong lũ như Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang…, số liệu về thiệt hại vẫn chưa thể thống kê đầy đủ.

Đối với bảo hiểm xe cơ giới ở các khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt diện rộng, PJICO đã tổ chức phương án tăng cường thêm các trạm gara từ vùng lân cận để kịp thời cứu hộ xe, giúp khách hàng tham gia bảo hiểm tại PJICO được phục vụ tận tình, nhanh chóng xử lý sự cố, khắc phục tổn thất.

Để đảm bảo tối đa các quyền lợi của khách hàng bảo hiểm tài sản, kỹ thuật, hàng hóa và tàu thủy PJICO đang phối hợp với cơ quan giám định chuyên môn để có phương án khắc phục sự cố, tạm ứng bồi thường và bồi thường trong thời gian sớm nhất.

Đối với bảo hiểm sức khỏe, PJICO đã tới thăm, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, tiến hành bồi thường ngay cho khách hàng.

Tổng công ty Bảo hiểm hàng không (VNI) đã tư vấn, hỗ trợ cho hơn 200 vụ tổn thất về bảo hiểm tài sản kỹ thuật, hàng hóa, tàu thuyền chưa bao gồm tổn thất về bảo hiểm xe cơ giới và con người. Ngay sau siêu bão Yagi đi qua, Bảo hiểm VNI cử đoàn công tác đến các tỉnh đang hứng chịu hậu quả nặng nề nhất như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.... để kịp thời hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả, tư vấn các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại.

Bà Tào Thị Thanh Hoa, Phó Tổng giám đốc VNI, cho biết ưu tiên nhất của đơn vị hiện nay là kịp thời hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại, xử lý tạm ứng bồi thường nhanh chóng nhằm giúp khách hàng sớm ổn định sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, VNI sẽ tiếp tục cử thêm các đoàn công tác đến các điểm đang bị ngập lụt, tổn thất sau bão.

CÁC BƯỚC ĐỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG NHANH CHÓNG

Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được bảo vệ tối ưu, Bảo hiểm Bảo Việt khuyến nghị khách hàng thực hiện ba bước.

Thứ nhất, thông báo tổn thất. Khách hàng cần nhanh chóng thông báo về thiệt hại qua các kênh liên hệ chính thức của Bảo Hiểm Bảo Việt.

Thứ hai, chuẩn bị tài liệu liên quan. Khách hàng cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết như hình ảnh hiện trường, hình ảnh tổn thất, các biên bản xác định thiệt hại và các giấy tờ khác hỗ trợ quá trình xác minh tổn thất.

Thứ ba, phối hợp với chuyên viên giám định. Đại diện Bảo Hiểm Bảo Việt cho biết đội ngũ giám định viên chuyên nghiệp của công ty sẽ tiếp cận hiện trường, tiến hành kiểm tra và đánh giá thiệt hại một cách nhanh chóng và minh bạch.

“Để quy trình bồi thường được diễn ra hiệu quả, công ty khuyến khích khách hàng chủ động thông báo thiệt hại và hợp tác chặt chẽ”, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt đề nghị.

Trong văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình đồng thời chung tay tham gia cùng hỗ trợ trên tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ phần nào khó khăn đối với đồng bào bị ảnh ảnh hưởng của thiên tai thông qua tổ chức các đoàn từ thiện hoặc phối hợp với chính quyền để cùng đóng góp nguồn lực.

Với mục tiêu đặt khách hàng là trung tâm, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần tiếp tục tích cực tăng cường công tác thẩm định và giải quyết quyền lợi một cách nhanh chóng, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả.