Lãnh đạo DXG đăng ký bán hơn 6 triệu cổ phiếu

Ông Trần Việt Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đăng ký bán 6.090.768 cổ phiếu DXG. Nếu giao dịch bán thực hiện thành công, ông Trần Việt Anh sẽ giảm lượng cổ phiếu DXG đang nắm giữ từ 10.738.433 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 1,8% còn 4.647.665 cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/11 đến ngày 3/12/2021 theo phương thức thoả thuận, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2021, DXG báo lãi quý 3/3021 giảm hơn 48% so với cùng kỳ đạt gần 52 tỷ đồng là do doan hthu hoạt động kinh doanh quý 3 của DXG giảm do chịu ảnh hưởng của dịch covid19 và tình hình giãn cách xã hội.

Mới đây, VCSC đã có khuyến nghị "mua" đối với DXG và giá mục tiêu là 24.300 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân là do VCSC đã tham dự buổi gặp gỡ NĐT của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) diễn ra ngày 02/11/2021, tập trung thảo luận về KQKD 9 tháng năm 2021 và triển vọng bán hàng năm 2022 của công ty.

VCSC cho biết kết quả kinh doanh quý 3/2021 của DXG thấp do dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách xã hội. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng các biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bán hàng trong toàn tập đoàn - đặc biệt là mảng dịch vụ môi giới (thông tin chi tiết sẽ được thảo luận tại cuộc họp nhà đầu tư của DXS diễn ra ngày 03/11/2021). Ban lãnh đạo dự kiến lùi thời gian mở bán chính thức dự án Opal Cityview (khoảng 1.500 căn hộ trung cấp tại Bình Dương) từ quý 4/2021 sang năm 2022 mặc dù dự án này đã được giới thiệu ra thị trường từ tháng 8.

Ban lãnh đạo lưu ý rằng việc trì hoãn của dự án này chủ yếu là do dịch COVID-19, vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tại tỉnh Bình Dương. Do đó, chúng tôi dự báo rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo doanh số bán hàng năm 2021 là 5,3 nghìn tỷ đồng (-21% YoY) do việc mở bán tại Opal Cityview diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng trước đó của chúng tôi.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo cũng đặt kế hoạch doanh số bán hàng khoảng 400 triệu USD vào năm 2022. DXG sẽ tiếp tục mở các giai đoạn tiếp theo tại dự án Gem Sky World (Đồng Nai) và triển khai 3 dự án mới vào năm 2022, bao gồm Opal Cityview, Parkview (5 ha tại Bình Dương ) và Parkcity (10 ha tại Bình Dương) cùng với tái khởi động dự án Gem Riverside (Thủ Đức, TP. HCM) – hiện đang chờ đợi cơ quan chức năng phê duyệt.

Ban lãnh đạo DXG đặt kế hoạch giá trị doanh số bán hàng năm 2022 vào khoảng 400 triệu USD, phù hợp với dự báo năm 2022 của chúng tôi là 8,8 nghìn tỷ đồng như đã nêu trong Báo cáo cập nhật DXG gần nhất của chúng tôi, vào ngày 31/08/2021.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DXG có biến động giảm 5 phiên với mức giảm 3,52%, nhưng lại tăng 23,28% so với hồi đầu năm và đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/11, giá cổ phiếu đi ngang ở mức 23.300 đồng/cổ phiếu, giá trị thoái vốn của ông Trần Việt Anh ước tính gần 142 tỷ đồng.