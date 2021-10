Lên phương án ứng phó với Covid-19 khi thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý nội dung này tại cuộc làm việc, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong sáng 5/10.

Báo cáo về tình hình dịch Covid-19 tại địa phương, đại diện UBND TP. Phú Quốc cho biết, tính đến ngày 3/10, Phú Quốc có tổng 276 ca F0, trong đó có 2 ca F0 phát hiện tại cộng đồng và 274 ca F0 trong khu vực phong tỏa, cách ly. Ngoài ra có 351 F1 liên quan

TP. Phú Quốc hiện nay chỉ có phường An Thới đang ở mức nguy cơ rất cao, phường Hàm Ninh và phường Dương Đông ở mức nguy cơ, các phường còn lại ở mức độ bình thường mới. Để làm “sạch” những vùng này, Phú Quốc đã triển khai 4 đợt xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Về tiêm chủng, tính đến sáng 5/10, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 88,57% dân số, trong đó, có 10,09% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 2. Tuy nhiên, hiện nay với số lượng trẻ em rất lớn (13.480 trẻ từ 6-12 tuổi; 15.672 trẻ từ 12-18 tuổi) và phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, người trên 65 tuổi có nhiều bệnh nền chưa được tiêm…

TP. Phú Quốc đề xuất có thêm nguồn vaccine để sớm đạt miễn dịch cộng đồng, tiến tới mở cửa đón du khách an toàn.

Ngoài ra, do đảo xa đất liền, điều kiện y tế hạn chế, đặc biệt khi mở cửa đón du khách cần có những phương án về y tế chi tiết để xử lý các tình huống về thu dung, điều trị, nên TP. Phú Quốc cũng đề xuất ưu tiên xem xét về vật tư, thiết bị y tế, thuốc điều trị Covid-19.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, TP. Phú Quốc cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa những vùng có nguy cơ cao; triển khai tốt công tác tiêm vaccine phòng Covid-19; nâng cao năng lực xét nghiệm cho hệ thống y tế của thành phố.

Đồng thời cần tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong nhân dân; đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển đồng bộ kinh tế- xã hội.

“Ý thức chấp hành của nhân dân là then chốt để các xã/phường và toàn TP. Phú Quốc thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch và giữ vững thành quả chống dịch trên địa bàn", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Đoàn Công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác thu dung, điều trị F0 tại Phú Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng lưu ý, dù hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được khống chế, nhưng vẫn còn nhiều phức tạp, khó lường, đặc biệt là liên quan đến ổ dịch tại phường An Thới (tập trung chủ yếu ở khu phố 1, khu phố 2 và 4, một phần khu phố 3, 5, 6, 7…

Các ca bệnh vẫn còn rải rác ở 1 số khu phố khác là mối nguy cơ bùng dịch phát lâu lan khắp trên địa bàn phường An Thới và có thể bùng phát ra các xã, phường lân cận. Do đó, Phú Quốc cần tiếp tục sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn phường An Thới và các xã, phường còn lại theo quy định.

Mặc khác, để thành phố chuẩn bị thí điểm đón khách du lịch quốc tế nên khả năng lây lan SARS-CoV-2 từ khách du lịch vào đảo có nguy cơ rất cao. Do đó cần tăng cường các biện pháp để kiểm soát tốt dịch bệnh.

“Do là đảo xa đất liền, điều kiện về y tế còn hạn chế, đặc biệt khi mở cửa đón du khách, thành phố cần xây dựng các phương án chi tiết để kịp thời đối phó và xử lý các tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.