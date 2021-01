Lên thành phố, bất động sản du lịch Phú Quốc sẽ sớm "thăng hoa"?

Với việc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Tổ quốc, tương lai kinh tế, du lịch, thương mại dịch vụ, đô thị, bất động sản ở Phú Quốc vô cùng sáng lạn khi có sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn. Theo đó, thị trường bất động sản Phú Quốc dự kiến cũng sớm sôi động trở lại.

Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra trong hội thảo Phú Quốc: Đón vận hội – Dẫn lối thành công do Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức ngày 10/01/2021, tại khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Nam Phú Quốc.

ĐÓN NHẬN NHỮNG VẬN HỘI MỚI

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung chia sẻ, Kiên Giang đang xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, lộ trình phát triển cũng như nghiên cứu, đề xuất với Trung Ương các cơ chế, chính sách nổi trội để thành phố Phú Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trước những vận hội mới. Trong đó có việc đón đầu, định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.



Cùng với du lịch, hạ tầng đô thị, lĩnh vực bất động sản cũng được các chuyên gia dự báo sẽ bứt tốc sau bước ngoặt Phú Quốc lên thành phố. Bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam khẳng định, mô hình phát triển các hệ sinh thái du lịch "tất cả trong một", gồm 3 "chân kiềng" du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp là rất phù hợp với định hướng đưa Phú Quốc trở thành thành phố đáng sống, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Do đó, các mô hình phát triển bất động sản theo hệ sinh thái bất động sản, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí… đầu tư bài bản sẽ có giá trị gia tăng cao.

"So với các thị trường nghỉ dưỡng đã phát triển thì thị trường bất động sản Phú Quốc còn khá non trẻ vì thế giá còn thấp, tiềm năng gia tăng giá trị lớn, cơ hội đầu tư nhiều. Ngoài ra, do có khí hậu khá ôn hòa nên Phú Quốc luôn là điểm đến hấpdẫn du khách trong và ngoài nước. Ở Phú Quốc, nhiều dự án phát triển theo mô hình hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng vui chơi giải trí. Đây là những sản phẩm được đầu tư bài bản nên chắc chắn giá sẽ tăng. Nhà đầu tư còn cơ hội rất lớn khi thị trường bất động sản Phú Quốc có rất nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt là hai phường mới thành lập là Dương Đông và An Thới sẽ gia tăng sức hút và có tốc độ tăng giá cao, bền vững nhờ sự hiện diện của những sản phẩm bất động sản nằm trong hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng hoàn chỉnh", bà Hằng nhận định.

CƠ HỘI LỚN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản nhìn nhận, bất động sản tăng giá, bao giờ cũng phải có sự đầu tư tương xứng. Nhưng đầu tư phải tuân thủ quy hoạch. Phú Quốc đã có bài học đắt giá khi rất nhiều trường hợp đầu tư không tuân thủ quy hoạch khiến thị trường bất động sản nóng đột biến, trở thành ảo, bong bóng, đổ vỡ rất nhanh. Từ 2019 – 2020 thị trường nhà đất riêng lẻ tại Phú Quốc đã phải trả giá cho điều này, đi vào trầm lắng sau cơn sốt nóng trước đó.

Hiện nay, Phú Quốc quy hoạch rất tốt trên hành trình phát triển từ huyện đảo lên thành phố. Chính vì thế quỹ đất đã được phân bổ cho các doanh nghiệp đến từ trước, cơ hội cho doanh nghiệp đến sau đang khó dần vì quỹ đất khan hiếm. Giai đoạn này, cơ hội cho nhà đầu tư mua bất động sản Phú Quốc còn rộng mở chứ 3-5 năm nữa chưa chắc có thể mua được sản phẩm tốt. Về các sản phẩm đầu tư. Tôi cho rằng khu vực Nam đảo Phú Quốc đang phát triển theo loại hình sản phẩm du lịch trong đô thị, pháp lý ổn định với sổ đỏ lâu dài sẽ thu hút mạnh các nhà đầu tư. Trong khi đó loại hình căn hộ condotel với pháp lý chưa rõ ràng vẫn cần thời gian hoàn thiện khung pháp lý", ông Đính bày tỏ.

Cũng bàn về điều này, ông Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam - Thành viên tổ Tư vấn Chính phủ nhìn nhận, Phú Quốc đang định hướng phát triển kinh tế đêm, điều này có tác động tích cực đến giá đất. Trong tương lai, cách tiếp cận của Phú Quốc cả ban ngày và ban đêm sẽ giúp bất động sản nơi đây tăng giá trị rất nhiều.

Trong khi đó, dưới góc độ là một doanh nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Phó Tổng giám đốc thường trực Sun Property Group đề xuất, để không lặp lại sai lầm và vươn tới tầm vóc của những đô thị đảo quốc tế, Phú Quốc cần tiếp thu cả kinh nghiệm thành công lẫn thất bại của quá trình quản lý phát triển đô thị trên thế giới, tránh tối đa sự lãng phí trong quy hoạch. Đồng thời khai phá hết tiềm năng không chỉ về du lịch mà cả kinh tế biển, các ngành thương mại dịch vụ... như định hướng đã được đặt ra.