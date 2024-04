Loạt sản phẩm Made by FPT IS thắng lớn tại Sao Khuê 2024

Vừa qua, tại Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024, 5 sản phẩm công nghệ của FPT IS được vinh danh, bao gồm: Phần mềm kiểm tra đánh giá quá trình ở bậc học phổ thông trên nền tảng cung cấp dịch vụ - Khaothi.Online; Hệ thống giáo dục trực tuyến - VioEdu; Phần mềm quản lý mua sắm tập trung - FPT.eProcurement; Giải pháp đào tạo ứng dụng công nghệ thực tế ảo/thực tế tăng cường - akaVerse; Phần mềm kiểm kê khí nhà kính - VertZéro. Trong đó, hai giải pháp VioEdu và FPT.eProcurement được Xếp hạng 5 sao Sao Khuê.

Để đạt được giải thưởng danh giá nhất ngành phần mềm và công nghệ thông tin, các sản phẩm, giải pháp đã trải qua 3 vòng đánh giá của Hội đồng giám khảo với bộ tiêu chí khắt khe. Trong đó, các tiêu chí nổi bật gồm: thị phần và tiềm năng phát triển; công nghệ vượt trội, sáng tạo đột phá, bắt kịp xu hướng; sự khác biệt về lợi thế cạnh tranh trên thị trường; tính hiệu quả, giải quyết bài toán bức thiết của doanh nghiệp, xã hội…

PHẦN MỀM Khaothi.Online ĐÁP ỨNG MÔ HÌNH 21 ĐỀ ÁN 06

Khaothi.Online - nền tảng quản lý toàn diện các hoạt động thi, kiểm tra đánh giá - được trao Giải thưởng Sao Khuê tại lĩnh vực Quản trị, Điều hành.

FPT IS hiện triển khai Khaothi.Online tại hơn 400 đơn vị, tổ chức, có mặt tại 26 tỉnh/thành phố trên cả nước, từ các Bộ, Sở, cơ quan ban ngành tới các tổ chức tư nhân, doanh nghiệp, các đại học, cơ sở giáo dục phổ thông, cùng hơn 18.000 tài khoản người dùng cá nhân và gần 800.000 tài khoản thí sinh đến từ khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Đặc biệt, Khaothi.Online được đánh giá là giải pháp tiên phong trong triển khai Mô hình 21 (mô hình thi trực tuyến tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử của Đề án 06). Hiện nay, FPT IS đã triển khai và thí điểm Mô hình 21 tại nhiều tỉnh/thành phố như: Hưng Yên, Huế, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Thuận…

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN - VioEdu GHI ĐIỂM VỚI HƠN 18 TRIỆU NGƯỜI DÙNG

Thông qua các chỉ số ấn tượng, sự đồng bộ và đa dạng trong các tính năng cùng cách triển khai sáng tạo, Hệ thống giáo dục trực tuyến - VioEdu vinh dự được Xếp hạng 5 sao Sao Khuê tại lĩnh vực Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số.

VioEdu được Xếp hạng 5 sao Sao Khuê tại lĩnh vực Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số.

Ước tính trung bình tại Việt Nam, cứ 3 học sinh thì có 1 học sinh biết đến và sử dụng VioEdu. Số lượng người dùng ghi nhận tới năm 2023 lên tới 18,5 triệu người. Đến nay, hàng chục nghìn trường học từ hơn 40 tỉnh/thành phố tại Việt Nam tham gia sân chơi, sử dụng các học liệu và nền tảng của VioEdu để nâng cao chất lượng dạy và học.

VioEdu giúp học sinh học đúng trọng tâm, tiết kiệm 30%-50% thời gian học. Thông qua các báo cáo, gợi ý chi tiết, phụ huynh nắm bắt hiệu quả học tập và thuận tiện đồng hành cùng học sinh. VioEdu cung cấp công cụ giúp giáo viên và nhà trường tiết kiệm tới 95% thời gian thực hiện các tác vụ hàng ngày, nâng cao hiệu quả dạy, học toàn trường. Thông qua các sân chơi mở, miễn phí, VioEdu thúc đẩy tiếp cận số mạnh mẽ và đồng bộ giữa các vùng miền, mang đến giá trị thiết thực cho cộng đồng và người dân.

FPT.eProcurement ĐẠT XẾP HẠNG 5 SAO SAO KHUÊ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

FPT.eProcurement là giải pháp số hóa toàn trình, tập trung vào nghiệp vụ quản lý mua sắm của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản trị tập trung, xuyên suốt toàn bộ quá trình mua sắm, từ khâu đăng ký ngân sách, thu thập các yêu cầu mua từ nhiều phòng ban, tổng hợp lựa chọn nhà cung cấp tới việc thanh toán, quyết toán, nhận hàng, nghiệm thu.

FPT.eProcurement đạt Xếp hạng 5 sao Sao Khuê lĩnh vực Quản trị tài chính.

Giải pháp đã và đang được triển khai cho hàng loạt khách hàng lớn: Sabeco, Golden Gate, Maison… Tính đến năm 2023, giải pháp ghi nhận hơn 1.800 người dùng.

akaVerse - GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê tại lĩnh vực Công nghệ số AR, VR, XR, akaVerse mang đến giải pháp đào tạo ứng dụng công nghệ VR/AR tiên tiến, tạo dựng môi trường học tập chân thực và sinh động chưa từng có. Học viên có cơ hội thực hành kỹ năng trong môi trường mô phỏng an toàn, tương tác trực quan với các vật thể ảo và nhận phản hồi tức thì, giúp quá trình học tập hiệu quả và ghi nhớ kiến thức nhanh chóng.

akaVerse nhận Giải thưởng Sao Khuê tại lĩnh vực Công nghệ số AR, VR, XR.

Với năng lực dày dặn và kinh nghiệm thực tế trong hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á, akaVerse tự tin giải quyết bài toán đào tạo nhân sự, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo trong nhiều lĩnh vực như: chế tạo, sản xuất, ô tô, y tế, giáo dục,... Hiện nay, giải pháp akaVerse được tin dùng bởi hơn 200.000 học viên trên toàn cầu.

ĐIỂM SÁNG TIÊN PHONG TRONG CHUYỂN ĐỔI XANH VertZéro

Được FPT IS nghiên cứu và phát triển từ năm 2023, VertZéro là giải pháp kiểm kê khí nhà kính đầu tiên tại Việt Nam. Giải pháp số hóa toàn diện quy trình thu thập dữ liệu môi trường, tính toán, quản lý, tạo báo cáo khí thải, đáp ứng các khung tiêu chuẩn toàn cầu về báo cáo phát thải, loại bỏ khí nhà kính như ISO 14064, GHG Protocol và các tiêu chuẩn khác.

Điểm sáng tiên phong trong chuyển đổi xanh VertZéro.

Nhờ đó, VertZéro được trao tặng Giải thưởng Sao Khuê tại lĩnh vực Đổi mới sáng tạo. Giải pháp được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia về ESG hàng đầu đến từ nhiều nước trên thế giới: Đức, Nhật Bản, Úc… hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp niêm yết trên sàn công bố các số liệu phát triển bền vững hướng đến mục tiêu giảm 15,8% phát thải vào năm 2030 và Net Zero vào năm 2050. Hiện nay, VertZéro đang được triển khai cho FPT Software, hướng tới mục tiêu giúp công ty chủ động kiểm kê khí nhà kính theo 3 phạm vi, kết nối và đồng bộ dữ liệu từ 30 quốc gia.

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI Made by FPT IS

Các giải pháp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024 đều nằm trong hệ sinh thái giải pháp số Made by FPT IS. Năm 2023, FPT IS sở hữu hơn 60 giải pháp với doanh số ký đạt hơn 1.300 tỷ đồng, ghi nhận hơn 30 triệu người dùng.

“Kế thừa văn hóa đổi mới sáng tạo của Tập đoàn FPT với hơn 200 giải pháp, dịch vụ Made by FPT được phát triển, FPT IS luôn nuôi dưỡng gene (DNA) sáng tạo trong mỗi CBNV và mô hình khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp. Chúng tôi đang đặt ra chiến lược đột phá về định hướng phát triển cũng như quy mô thị trường, xác định dịch chuyển từ mô hình kinh doanh dự án sang kinh doanh nền tảng và sẽ mở rộng phạm vi thị trường toàn cầu hoá. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nghiêm túc và mạnh mẽ cho chiến lược phát triển sản phẩm, mang tới cho thị trường những giải pháp/sản phẩm công nghệ có giá trị, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của các tổ chức”, ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Sản phẩm FPT IS chia sẻ.

Ngoài ra, ứng dụng Eximbank EBiz do FPT IS triển khai cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam cũng được trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 ở lĩnh vực Ngân hàng số. Eximbank EBiz là ứng dụng ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng doanh nghiệp, cung cấp các tính năng, dịch vụ ngân hàng trực tuyến đa dạng, liên thông đa nền tảng, mang đến trải nghiệm thuận tiện, hiện đại, giúp khách hàng quản lý tài chính một cách dễ dàng và an toàn.

Tại Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024, với 14 giải pháp, sản phẩm thuộc hệ sinh thái Made by FPT được vinh danh, FPT là một trong những doanh nghiệp đạt nhiều giải thưởng nhất. Trong đó có hai giải pháp được vinh danh Top 10 Sao Khuê và ba giải pháp đạt chứng nhận 5 sao.

Năm 2023, doanh thu đến từ hệ sinh thái Made by FPT ghi nhận doanh thu 1.637 tỷ đồng, tăng trưởng 42,3% so với cùng kỳ, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn cho FPT và mang đến lợi ích cho hàng triệu người dân, hàng chục nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu.

* Xem thêm về sản phẩm, dịch vụ của FPT IS tại: https://fpt-is.com/