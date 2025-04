Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Thời gian qua, giá vàng liên tục lập các kỷ lục mới khi giới đầu tư đổ xô vào các loại tài sản “trú ẩn an toàn” trong bối cảnh bất ổn chính sách kinh tế Mỹ và căng thẳng thương mại.

Đầu tuần này, giá vàng có thời điểm vượt 3.500 USD/oz, tăng hơn 40% so với một năm trước do lo ngại về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu, trái phiếu Mỹ và đồng USD. Sau mốc đỉnh này, giá kim loại quý này đã giảm nhẹ khi nhà đầu tư chốt lời.

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn liệu giá vàng liệu có còn dư địa để tiếp tục tăng và liệu đây có phải thời điểm tốt để đầu tư vàng?

Dưới đây là ý kiến từ 4 chuyên gia tài chính về vấn đề này, gồm ông Alex Caswell từ công ty tư vấn đầu tư Wealth Script Advisors ở San Francisco, ông Ken Nuttall của công ty quản lý tài sản BlackDiamond Wealth ở New York, ông John Bell của công ty tư vấn tài chính Free State Financial Planning tại Maryland, và ông Peter Palion của công ty tư vấn tài chính tại New York.

Theo tổng hợp từ hãng tin Bloomberg, cả 4 chuyên gia cho rằng vàng là một công cụ tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhưng sẽ thiếu khôn ngoan nếu lao vào kim loại này mà không có chiến lược.

“Trong những giai đoạn như hiện nay, vàng thực sự tỏa sáng”, ông Caswell của Wealth Script Advisors nhận định. “Sự bất ổn gia tăng làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt là khi các tài sản an toàn khác trở nên kém an toàn hơn”.

Theo ông Caswell, chính sách thương mại khó lường và động thái tấn công của ông Trump nhằm vào Chủ tịch Fed đã làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ. Điều này là một cú huých để nhà đầu tư đổ xô vào vàng. Cùng với đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đẩy giá kim loại này tăng lên.

“Những người mê vàng có nhiều lý do để đầu tư lớn vào lúc này, từ nỗi lo lạm phát, rủi ro địa chính trị cho tới nguy cơ suy giảm vị thế của đồng USD”, ông Caswell nhận xét “Những người mê vàng lúc nào cũng có quan điểm rằng thế giới này luôn có gì đó ‘sai sai’”.

Nhưng theo ông, lịch sử cho thấy, sau nhiều cuộc chiến tranh, suy thoái kinh tế và khủng hoảng chính trị, tâm lý lạc quan lại trở lại với thị trường chứng khoán.

“Đồng USD, đồng tiền dự trữ của thế giới, rồi cũng sẽ ổn định trở lại và giá vàng có thể sẽ giảm”, vị chuyên gia nhận xét.

Còn theo ông Nuttall của BlackDiamond Wealth, thập niên 2010 là một ví dụ điển hình của việc đầu tư quá lớn vào vàng có thể gây thiệt hại ra sao.

“Giá vàng lập đỉnh vào tháng 9/2012 và chưa lần nào trở lại mốc này cho tới tận giữa năm 2020. Đây có thể không phải vấn đề nghiêm trọng với những nhà đầu tư dài hạn, nhưng những nhà đầu tư muốn chốt lời sớm - như những người nghỉ hưu - thì có thể phải chịu lỗ nếu họ cần thu hồi vốn để chi tiêu vào nơi khác trong khoảng thời gian 8 năm đó”, ông Nuttall chỉ ra.

Vậy nên đầu tư bao nhiêu vào vàng?

Trả lời câu hỏi này, cả 4 chuyên gia đều đưa ra câu trả lời rằng chỉ nên phân bổ khoảng 0-10% danh mục đầu tư vào vàng.

“Không nên phân bổ quá 5% danh mục đầu tư vào riêng cổ phiếu nào”, ông Bell của Free State Financial Planning nhận xét. “Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng với vàng”.

Theo ông, trong bối cảnh vàng liên tục lập kỷ lục mới vừa qua, những nhà đầu tư lao vào kim loại này có nguy cơ “mua đỉnh”.

“Một cách để giảm thiểu rủi ro này là trung bình giá. Tức là nếu bạn có 50.000 USD và muốn đầu tư vàng, bạn có thể mua 5.000 USD mỗi tháng trong 10 tháng, thay vì mua toàn bộ số tiền đó ở mức giá hiện tại”, vị chuyên gia khuyến nghị.

Còn theo chuyên gia tài chính Palion của Master Plan Advisory, một rủi ro lớn khi mua vàng vật lý là nhà đầu tư phải có chỗ cất giữ an toàn. Do đó, ông thường khuyên khách hàng của mình đầu tư vào các quỹ ETF vàng để đảm bảo tính thanh khoản và sự tiện lợi.

“Nhìn chung, đừng xem vàng như là hầm trú ẩn an toàn cuối cùng hay một kênh làm giàu nhanh chóng. Hãy xem đây là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư”, ông Palion khuyến nghị. “Khi giá một loại tài sản giảm, bạn có thể được hưởng lợi từ một loại tài sản khác nhờ giá tăng hoặc giá không đổi. Có vẻ đây là điều đang diễn ra ở thời điểm này”.