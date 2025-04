Giá vàng lại tăng dữ dội ngay sau nhịp lao dốc chóng mặt

Tín hiệu xuống thang của căng thẳng Mỹ - Trung làm giảm bớt phần nào sức hấp dẫn của vàng, nhưng nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn lớn do nhà đầu tư tin rằng chiến tranh thương mại sẽ không kết thúc trong một sớm một chiều.

Gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 69,9 USD/oz so với đóng cửa phiên New York, tương đương tăng 2,13%, giao dịch ở mức 3.359,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 106 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Website Vietcombank cùng thời điểm trên báo giá USD ở mức 25.784 đồng (mua vào) và 26.174 đồng (bán ra), tăng 33 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.290 USD/oz, giảm 93,7 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương giảm khoảng 2,8%. Trong phiên trước, giá vàng giao ngay có thời điểm vượt 3.500 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau giảm 3,7%, chốt phiên ngày 23/4 ở mức 3.294,1 USD/oz. Giá vàng giao sau cũng lập kỷ lục mọi thời đại trên 3.500 USD/oz trong phiên trước đó.

“Thị trường tài chính đang hồi phục sau cú sốc thuế quan. Một số nhà đầu tư đang dịch chuyển vốn khỏi các tài sản an toàn để mua những cổ phiếu đã bị bán mạnh thời gian qua như Apple và Tesla”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định.

Hôm 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có cách tiếp cận bớt đối đầu hơn về đàm phán thương mại với Trung Quốc. Ngày 23/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Mỹ - Trung có cơ hội để đạt “một thỏa thuận lớn” về thương mại. Cùng ngày, tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là một quan chức Nhà Trắng nói rằng chính quyền ông Trump đang xem xét giảm thuế quan đối với hàng Trung Quốc về 50-65%. Sau đó, một quan chức Nhà Trắng nói với hãng tin CNBC rằng một động thái như vậy phải đến từ cả hai phía, nghĩa là cả Trung Quốc cũng phải giảm thuế quan đối với hàng Mỹ.

Tâm lý ham thích rủi ro cũng tăng lên sau khi ông Trump ngày 22/4 tuyên bố “không có ý định” sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước khi ông Powell chính thức hết nhiệm kỳ vào năm 2026. Trước đó, các tài sản rủi ro đã bị bán tháo và vàng được mua mạnh vì nhà đầu tư lo sợ sự độc lập của Fed đang bị đe dọa.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù đã có nhiều tin tốt xuất hiện khiến giá vàng sụt giảm, việc giá vàng tăng mạnh trở lại sáng nay cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn đang lớn và lực bắt đáy luôn chờ sẵn. Sự thận trọng còn lớn khi nhà đầu tư chờ đợi những diễn biến tiếp theo của đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác khác, trong khi Washington và Bắc Kinh chưa có động thái chính thức nào để xúc tiến đàm phán.

Giới phân tích cho rằng triển vọng tăng vẫn sáng trong dài hạn nhưng giá vàng còn khả năng biến động và điều chỉnh trong ngắn hạn.

“Từ góc độ kỹ thuật, việc giá vàng chớp nhoáng vượt 3.500 USD/oz rồi giảm mạnh cho thấy rủi ro điều chỉnh sâu hơn”, chiến lược gia Ole Hansen của Saxo Bank nhận định.

Chiến lược gia Bark Melek của công ty TD Securities nói rằng trong trường hợp giá vàng tiếp tục điều chỉnh, mốc 3.100 USD/oz là mốc cần theo dõi.

Đồng USD phục hồi mạnh trong phiên ngày 23/4, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,84 điểm, tăng hơn 0,9% so với mức chốt của phiên trước. Sáng nay, chỉ số lại quay đầu giảm, có lúc còn dưới 99,6 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,4 tấn vàng trong phiên ngày 23/4, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 949,1 tấn vàng.