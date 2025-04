Giá vàng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, “cá mập” SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch đêm qua tại Mỹ và sáng nay (25/4) tại thị trường châu Á, trong bối cảnh sức nóng âm ỉ của cuộc chiến thương mại toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư. Việc đồng USD mất giá trở lại cũng hỗ trợ cho xu hướng tăng của thị trường kim loại quý.

Tại thời điểm hơn 8h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 9,8 USD/oz so với đóng cửa phiên New York, tương đương tăng 0,29%, giao dịch ở mức 3.360,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 106 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.805 đồng (mua vào) và 26.195 đồng (bán ra), tăng 21 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Trong phiên ngày thứ Năm tại thị trường New York, giá vàng giao ngay chốt ở mức 3.350,8 USD/oz, tăng 60,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,84%. Trước phiên hồi phục này, giá vàng đã giảm gần 3% trong phiên ngày thứ Tư.

Thị trường tài chính toàn cầu vẫn đang dõi theo các diễn biến mới của cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, đặc biệt là xung đột thuế quan giữa Mỹ với Trung Quốc. Hiện tại, Mỹ đang đàm phán thương mại với một số đối tác trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, nhưng chưa có thỏa thuận nào đạt được. Trong khi đó, căng thẳng Mỹ - Trung dù đã tạm ngừng leo thang nhưng hai bên chưa có động thái xúc tiến đàm phán nào.

Trung Quốc ngày 24/4 nói hiện tại không có đàm phán thương mại nào giữa Bắc Kinh với Washington. Người phát ngôn He Yadong của Bộ Thương mại Trung Quốc nói tất cả những thông tin về tiến trình đàm phán thương mại song phương ở thời điểm hiện tại nên bị bác bỏ, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ thuế quan “đơn phương”.

Những tuyên bố này của Trung Quốc được đưa ra sau khi ông Trump trong tuần này tuyên bố sẽ có phương pháp tiếp cận bớt cứng rắn hơn đối với việc đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Hôm 23/4, ông Bessent nói Mỹ có “cơ hội để đạt một thỏa thuận lớn” về thương mại với Trung Quốc.

Trong bối cảnh như vậy, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới toàn cầu tiếp tục ở mức cao và vàng là một tài sản an toàn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX ở New York chốt phiên ngày thứ Năm với mức tăng 1,7%, dạt 3.348,6 USD/oz. Hôm thứ Ba tuần này, cả giá vàng giao ngay và giao sau đều lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 3.500 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Mối quan tâm lớn nhất của thị trường bây giờ là thuế quan” - nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters. “Việc giá vàng lên 3.500 USD/oz diễn ra quá nhanh, và thị trường cần lùi lại một chút để nghiền ngẫm. Vàng có thể giằng co trong một vài phiên tới, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong một thị trường giá lên và mỗi cú giảm mạnh chắc chắn sẽ đều được coi là cơ hội mua”.

Ngoài ra, giá vàng còn đang được hỗ trợ bởi xu hướng mất giá của đồng USD, khi nhà đầu tư hoài nghi về các tài sản Mỹ do chính sách thuế quan của nước này.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa phiên ngày thứ Năm với mức giảm gần 0,5%, còn 99,38 điểm. Chỉ số này đã giảm hơn 8% từ đầu năm đến nay - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Hiện Dollar Index đang ở gần vùng thấp nhất hơn 3 năm thiết lập trong tháng 4 này.

Tuy nhiên, khối lượng nắm giữ của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho thấy tâm lý thận trọng của một bộ phận nhà đầu tư. Quỹ bán nhiều hơn mua trong tuần này, tiếp tục xu hướng bán ròng trong tuần trước.

Phiên ngày thứ Năm, quỹ bán ròng 0,6 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn gần 948,6 tấn.