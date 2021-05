Lợi nhuận quý 1 của công ty niêm yết tăng kỷ lục bất chấp Covid 19

Tính tới ngày 5/5/2021, 577 công ty niêm yết trên cả ba sàn, tương đương với 79% vốn hóa thị trường, đã công bố kết qủa kinh doanh quý 1/2021.

Theo ước tính của VnDirect, tổng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCOM) tăng mạnh 80,7% so với cùng kỳ trong quý 1/2021, hồi phục đáng kể so với mức giảm 25,9% so với cùng kỳ trong quý 1/2020. Lợi nhuận quý 1/2021 thậm chí còn cao hơn 49% so với mức trước dịch Covid-19 năm 2019.

Lợi nhuận ròng quý 1/2021 của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) tăng với tỷ lệ thấp hơn đạt 65,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc VN30 tăng 62,0%.

Biên lợi nhuận gộp của thị trường duy trì tăng trưởng bốn quý liên tục. Theo VnDirect, biên lợi nhuận gộp không bao gồm ngành ngân hàng trong quý 1/2021 đã cải thiện đáng kể nhờ biên lợi nhuận gộp của ngành bất động sản và sắt thép khả quan hơn và sự phục hồi của các công ty vận tải.

Đòn bẩy tài chính toàn thị trường tiếp tục giảm. Những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc giảm lãi suất cho vay đã cho thấy những tác động cụ thể khi chi phí lãi vay bình quân của các doanh nghiệp giảm còn 5,3% so với 5,9% trong quý 4/2020 và 5,7% trong quý 1/2021 và là mức thấp nhất từ quý 1/2017. Tuy vậy, các doanh nghiệp có vẻ chưa sẵn sàng sử dụng đòn bẩy tài chính cao hơn, khi chỉ số D/E giảm xuống chỉ còn 0,63x trong quý 1/2021.

Theo nhóm ngành, Thép, Ngân hàng và Dịch vụ tài chính tiếp nối đà tăng trưởng. Cụ thể, các doanh nghiệp thép hưởng lợi từ cả sản lượng tăng và giá bán bình quân cao hơn, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 263,1% so với cùng kỳ trong quý 1/2021.

Với các doanh nghiệp dịch vụ tài chính chủ yếu là các công ty chứng khoán, lợi nhuận quý 1/2021 tăng vọt 16 lần so với cùng kỳ trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản từ mức thấp trong quý 1/2020. Lợi nhuận quý 1/2021 của ngành ngân hàng tăng mạnh 80,6% so với cùng kỳ nhờ chi phí huy động thấp hơn, đóng góp 36,3 điểm % vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường.

Giá hàng hóa toàn cầu tăng mạnh tác động trái chiều đến các doanh nghiệp niêm yết. Hết quý 1/2021, chỉ số S&P GSCI tăng 14,2% so với đầu năm và 82,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cả hàng hóa cơ bản toàn cầu tăng mạnh là trợ lực cho tăng trưởng lợi nhuận của ngành Hóa chất tăng 164% so với cùng kỳ. Khai khoáng tăng 143%, ngành Dầu khí ghi nhận lợi nhuận ròng 2.198 tỷ đồng so với mức lỗ ròng cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm ngành thực phẩm ghi nhận tác động trái chiều, trong đó các doanh nghiệp được hưởng lợi là xuất khẩu gạo và đường, trong khi các doanh nghiệp sản xuất sữa, thức ăn chăn nuôi, dầu ăn và sản xuất thịt đối mặt với áp lực từ giá nguyên liệu đầu vào tăng. Do đó lợi nhuận ròng quý 1 của doanh nghiệp thực phẩm tăng nhẹ 12,0% so với cùng kỳ và vẫn thấp hơn so với giai đoạn trước dịch, giảm 13% so với quý 1/2019.

Trong số những nhóm ngành vẫn chịu tác động tiêu cực từ Covid-19, Du lịch và hàng không vẫn chưa thoát khỏi khó khăn do đường bay quốc tế vẫn tiếp tục đóng cửa. Lợi nhuận ngành Vận tải sụt giảm 14,3% trong quý 1/2021, tiếp sau là Công nghiệp giảm 6,8% và Dịch vụ tiện ích giảm 0,6%. Lợi nhuận kém khả quan của Dịch vụ tiện ích chủ yếu đến từ lợi nhuận sụt giảm 13% của GAS trong quý 1/2021.