Long An hướng đến khu kinh tế công nghệ cao

"Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao" đã được Long An xác định và lên kế hoạch triển khai. Trong một tọa đàm cùng tên được tổ chức tại Long An mới đây, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, nhấn mạnh: "Là địa phương năng động với môi trường đầu tư thông thoáng, Long An hoàn toàn có lợi thế phát triển nên kinh tế công nghệ cao…"



NHIỀU LỢI THẾ CHO LONG AN

Nhận định này cũng phù hợp với quy hoạch của Tỉnh bởi địa phương này có vị trí rất thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ từ Tp.HCM và Đông Nam bộ đi đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.



Theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, những lợi thế của tỉnh đã giúp tỉnh Long An trong những năm vừa qua có sự phát triển cao, đời sống người dân ngày càng cải thiện. Do đó, Long An cần khai thác và phát huy các tiềm năng của tỉnh; quan tâm đầu tư kết nối hạ tầng, mở rộng các Khu công nghiệp, vùng công nghiệp, cảng biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

"Long An là địa phương năng động với môi trường đầu tư thông thoáng, hoàn toàn có lợi thế phát triển kinh tế công nghệ cao. Vì thế, Long An cần xin ý kiến các chuyên gia, các doanh nghiệp để lấy ý kiến đóng góp xây dựng phát triển cùng kinh tế công nghệ cao của tỉnh", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng, đối với công nghiệp, Tỉnh cần xác định các ngành có lợi thế để tập trung phát triển, trong đó, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo, Long An cần tiếp tục cải cách thể chế, xây dựng thành công chính quyền điện tử, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như hiện nay.

KHẨN TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Liên quan đến hình thành khu kinh tế công nghệ cao Long An, ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho rằng, những công việc cần thực hiện thời gian tới, đó là phải bổ sung vào quy hoạch của tỉnh. "Sau khi được tích hợp vào quy hoạch của tỉnh thì mới có cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo", ông nói.

Bản đồ quy hoạch huyện Cần Giuộc, Long An

Ngoài ra, theo ông Sơn, cần phải tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường các đầu tư kết cấu hạ tầng, đào rạo nguồn nhân lực chất lượng cao. "Địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện thu hút đầu tư. Để thực hiện, tỉnh Long An sẽ liên kết với Tập đoàn đầu tư Sài Gòn và các tổ chức quốc tế nhằm kêu gọi các nhà đầu tư, đầu tư vào Tỉnh".



Đồng tình, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, nhấn mạnh: Long An đề ra "khát vọng" đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long; phấn đấu đến năm 2030 trở thành Tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. "Chúng tôi cũng mạnh dạn định hướng hình thành khu kinh tế công nghệ cao trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng đô thị thông minh theo mô hình, kiểu mẫu của Hàn Quốc, là nơi thu hút, ươm tạo các dự án công nghệ cao", ông Được nói.

"Để hiện thực hoá mục tiêu này, tỉnh đang khẩn trương lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Đây sẽ là bản quy hoạch chiến lược với tầm nhìn dài hạn, đột phá, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và mang bản sắc riêng của Tỉnh", ông Được cho biết.

HƯỚNG ĐẾN KHU KINH TẾ CÔNG NGHỆ CAO

Chia sẻ với các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Được, cho biết: "Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Long An luôn nằm trong top cả nước, tỉnh luôn ưu tiên cho các nhà đầu tư chiến lược hợp tác phát triển. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn thu hút đầu tư vào các thị trường trọng điểm hiện nay, đặc biệt là Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ; phấn đấu phát trở thành vùng kinh tế công nghệ cao, công nghệ thông tin phát triển nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Các doanh nghiệp đang trao đổi tại tọa đàm "Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao Long An

Theo đó, Long An sẽ ưu tiên cho những nhà đầu tư chiến lược, thu hút đầu tư những ngành nghề trọng điểm, các dự án công nghệ cao như: điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin gắn với phát triển nền kinh tế số. Địa phương cũng định hướng hình thành khu kinh tế công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị thông minh theo mô hình kiểu mẫu của Hàn Quốc.

"Tỉnh mong muốn thu hút đầu tư, hình thành các trung tâm logistics tại các địa bàn tiềm năng, lợi thế như: Bến Lức, Cần Giuộc…, qua đó, tạo nền tảng vững chắc để Long An phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới", ông Được nói thêm.

Ông Bùi Đào Thái Trường, Phó Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á Công ty Roland Berger, đơn vị tư vấn thành lập khu kinh tế công nghệ cao Long An, cho rằng: Khu kinh tế công nghệ cao Long An ở hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước với quy mô khoảng 32.000 ha là tiềm năng rất tốt và là động lực để phát triển cho tương lai của Long An và khu vực.

"Với vị trí kết nối thuận tiện đường bộ, đường biển và trong tương lai là tuyến đường đường ven biển kết nối từ Tp.HCM đến Long An và các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, khu kinh tế Long An được đề xuất này hoàn toàn có thể trở thành hướng đột phá, động lực phát triển cho khu vực", ông Trường nhấn mạnh.

Để trở thành khu kinh tế công nghệ cao, điều kiện tiên quyết là Long An phải chuyển đổi số. Ông Nguyễn Bá Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Long An, khẳng định: tỉnh Long An rất quyết tâm trong công cuộc chuyển đổi số (tầm nhìn đến 2030) và xem chuyển đổi số như là cuộc cách mạng. Tỉnh sẽ đầu tư phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tham khảo các giới thiệu về giải pháp hạ tầng số về công nghệ thông tin với mục tiêu rõ ràng.

Giám đốc Viettel IDC, ông Hoàng Văn Ngọc, cũng cho rằng việc thực hiện chuyển đổi số cần thực hiện ở cả ba cấp độ: chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Viettel IDC sẵn sàng đồng hành cùng Sở Thông tin Truyền thông vạch ra lộ trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho đô thị thông minh, Khu công nghệ cao và sẵn sàng các giải pháp cho doanh nghiệp.

Nhận định về môi trường đầu tư tại Long An, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI), cho biết: "Không ở đâu có thời gian cấp phép đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng như Long An. Có lẽ vì thế mà các chỉ số phát triển của Long An ngày càng thăng hạng tốt hơn. Tôi đánh giá tỉnh Long An đã có những điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển các vùng kinh tế công nghệ cao. SGI sẽ hỗ trợ tỉnh Long An trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cho đến nay, SGI đã thu hút hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam, tiêu biểu là các dự án công nghệ cao của LG, Samsung..."

Nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết giữa tỉnh Long An và các doanh nghiệp.



Ông Park Noh Wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Long An. Đồng thời, ông bày tỏ sự quan tâm, mong muốn hợp tác đầu tư vào tỉnh Long An trong thời gian sắp tới.

Hiện Long An đã thu hút được những dự án lớn về điện khí của nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư khoảng 3,1 tỷ USD và một số doanh nghiệp lớn khác của Hàn Quốc đang đến Long An tiếp tục nghiên cứu đầu tư.

Tại tọa đàm, một loạt biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa tỉnh Long An với các đơn vị như Saigontel, Roland Berger, Viettel IDC, VNpay, Microsoft Việt, Siemens, SAP, SMBL, DVL VENTURES và ngân hàng BIDV để hợp tác về việc chuyển đổi số, phát triển đầu tư…