M&A diễn ra sôi động trên thị trường bất động sản công nghiệp trong quý 3

M&A BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP SÔI ĐỘNG



Ông John Campbell, Quản lý bộ phận Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam cho biết, trong quý 3/2020, các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) vẫn diễn ra sôi động mặc dù thị trường còn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.



Điển hình cho xu hướng này là Tập đoàn Logos Property của Úc đã đầu tư 350 triệu USD cho thương vụ liên doanh bất động sản logistics để thâm nhập thị trường Việt Nam. Hay "gã khổng lồ" kho bãi Châu Á - GLP đang lên kế hoạch hợp tác với SEA Logistic Partners Việt Nam, hoặc Tập đoàn SLP ra mắt liên doanh 1,5 tỷ USD tại Việt Nam.

Ngoài ra, công ty Mirae Asset Daewoo Co. và Naver Corporation của Hàn Quốc đã đầu tư 37 triệu USD vào một nhà kho ở trung tâm logistics LogisValley ở Bắc Ninh...

Trong lĩnh vực sản xuất, Tập đoàn điện tử Pegatron (Đài Loan), nhà cung ứng linh kiện cho Apple, đã đầu tư hơn 19 triệu USD vào Hải Phòng cho giai đoạn đầu trong chuỗi kế hoạch mở rộng tại Việt Nam.



Đặc biệt trong quý 3/2020, Hà Nam đón đầu làn sóng FDI cao nhất cho lĩnh vực chế biến, chế tạo với hơn 447 triệu USD, tiếp đó là Hải Phòng với 438 triệu USD. Dự án sản xuất lớn nhất tại Hà Nam đã nhận được nguồn vốn đầu tư lên đến 273 triệu USD từ tập đoàn Wistron (Đài Loan).



"Điều quan trọng hơn hết là một số các nhà đầu tư và sản xuất, logistics nổi tiếng nhất thế giới đang dần ủy thác và thể hiện niềm tin của họ vào tiềm năng lâu dài của Việt Nam hơn, bất chấp những khó khăn hiện tại do đại dịch gây ra" - ông John nhấn mạnh.



9 tháng đầu năm, lĩnh vực bất động sản đã thu hút 3,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới





CẦU TIẾP TỤC VƯỢT CUNG

Theo Savills Việt Nam, cầu tiếp tục vượt cung với tỷ lệ lấp đầy bất động sản công nghiệp đạt 76% trên toàn quốc, nhu cầu cho phân khúc này là rất lớn ở các tỉnh công nghiệp trọng điểm. Tỷ lệ lấp đầy tại các trung tâm công nghiệp chính như Bình Dương, Đồng Nai, Long An ở miền Nam và Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng ở miền Bắc, đã tăng đáng kể kể từ năm 2018.



Ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc Bộ phận tư vấn kinh doanh văn phòng và bất động sản công nghiệp, Công ty CBRE Việt Nam, mới đây cho biết, tỷ lệ lấp đầy bất động sản công nghiệp ở các tỉnh thành phía Bắc như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên khoảng 79%; trong khi ở các tỉnh thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Long An khoảng 76,7%.



Tới đây, Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm 8 khu công nghiệp như tại xã Phước Bình sẽ có thêm 2 khu công nghiệp với quy mô lên đến 900 ha, và một khu vực 500 ha; xã Tân Hiệp và Bình An cũng sẽ có thêm một khu công nghiệp.



Ông John Campbell, Savills Việt Nam nhận định, dự kiến trong năm 2021 và 2022, nhiều nhà sản xuất sẽ dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc, đây là cơ hội để các nhà đầu tư tung ra nhiều dự án hơn để bắt kịp và đáp ứng các khoản đầu tư sản xuất giá trị cao. Hơn nữa, các nhà phát triển 'cho thuê' như Liên doanh Phát Triển Công Nghiệp BW đang chạy đua để mở rộng trong thời gian này, tăng nguồn cung ban đầu từ 130 ha trong năm 2018 lên gần 500 ha trong năm nay.

Ông John nhận định thêm: "Hầu hết các giao dịch cho thuê trong 6 tháng đầu năm 2020 bắt nguồn từ các dự án và các cuộc thương thảo diễn ra từ 2019, trong khi nhiều hợp đồng thuê cũng được thực hiện từ các công ty đã ở Việt Nam và muốn mở rộng sản xuất. Các hạn chế đi lại đã giới hạn những yêu cầu 'gia nhập thị trường' mới, trì hoãn việc khảo sát địa điểm mới của các nhà đầu tư quốc tế, do đó làm giảm số lượng hợp đồng thuê đã thực hiện với các nhà đầu tư địa phương. Không có gì là chắc chắn đối với năm tới, nhưng sự phụ thuộc của phân khúc công nghiệp tại Việt Nam vào việc các chuỗi cung ứng di cư ra khỏi Trung Quốc khá rõ ràng khi nhiều chủ nhà đã nhận định rằng năm tới sẽ là một năm bận rộn và hiệu quả sau khi những hạn chế này được gỡ bỏ."

Với sự cải thiện trong chỉ số quản lý thu mua (PMI) sản xuất và sản xuất công nghiệp trong tháng 9, các chuyên gia của Savills hy vọng tốc độ tăng trưởng này sẽ tiếp tục nếu Việt Nam kiểm soát số ca Covid-19 ở mức thấp. Quý cuối có thể được chứng kiến các nhà đầu tư và người thuê cố gắng nhanh chóng hoàn tất các cuộc đàm phán cũng như đạt được các thỏa thuận song phương với các đợn vị phát triển bất động sản để chốt được mức giá có lợi nhất trong khi các chủ đầu tư vẫn có thể linh hoạt đàm phán trong bối cảnh đại dịch.



"Nếu các chuyến bay được đưa vào hoạt động vào 6 tháng đầu năm 2021, giá thuê đất, nhà xưởng và kho bãi có thể sẽ tăng lên" – ông John Campbell.