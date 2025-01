Majestic City - Tâm điểm mua sắm, giải trí và an cư đẳng cấp tại Phố Nối

TÂM ĐIỂM MUA SẮM - THƯƠNG MẠI SẦM UẤT

Majestic City được quy hoạch với tham vọng trở thành trung tâm mua sắm và giải trí sôi động bậc nhất tại Phố Nối, Hưng Yên. Dự án chia thành ba phân khu sống, được lấy cảm hứng từ chu kỳ mặt trời, thể hiện triết lý tuần hoàn và sự phát triển không ngừng.

Phân Khu The Sunrise: Được xem là trung tâm giao thương và tài chính sầm uất, nơi khởi tạo những cơ hội mới cùng với các hoạt động kinh doanh đa dạng.

Phân Khu The Zenith: Nơi hội tụ nguồn năng lượng sống dồi dào, là trung tâm náo nhiệt và sinh động của khu đô thị.

Phân Khu The Sunset: Cung cấp không gian thư giãn, yên bình, lý tưởng cho cư dân săn đuổi một cuộc sống cân bằng.

Để kiến tạo một tâm điểm mua sắm và giải trí hấp dẫn, chủ đầu tư đã áp dụng quy hoạch giao thương thông minh với mô hình giao thông ô bàn cờ, nổi bật với hai tuyến phố thương mại nhộn nhịp 22m trong nội khu - Thương Phố Majestic và Thương Phố Sunrise. Những tuyến phố này không chỉ kết nối với các trục kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây mà còn liên kết với ba phân khu, tạo ra một không gian sôi động và thu hút hàng ngàn người dân từ khu vực và lân cận.

Thông qua ba loại hình sản phẩm thấp tầng gồm Hubshop, Viva House và Shop Villas, các chủ sở hữu có thể khai thác đa dạng mô hình kinh doanh như ẩm thực, nhà hàng, dịch vụ làm đẹp, bán lẻ F&B, hoặc cho thuê văn phòng. Các dãy thấp tầng đều tọa lạc tại những vị trí đắc địa, bảo đảm lưu lượng thương mại lớn, tối đa hóa tiềm năng kinh doanh.

Ngoài ra, với ba tòa nhà ở xã hội và hai chung cư cao tầng trong khu đô thị, dòng cư dân hàng nghìn người sẽ tạo ra sức mua mạnh mẽ, thuận lợi cho mọi hoạt động kinh doanh và giao thương.

Đặc biệt, Majestic City dự kiến sẽ quy hoạch trung tâm thương mại quy mô lớn đầu tiên tại khu vực, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu mua sắm và giải trí cho cư dân và hàng ngàn lao động, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên.

Không chỉ dừng lại ở đó, Majestic City còn được tích hợp các không gian xanh và khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng và mở ra cơ hội khai thác kinh doanh, gia tăng năng lực thương mại. Với những tiện ích vượt trội này, Majestic City tự tin trở thành nơi giao thương lý tưởng, vừa hiện đại, vừa gần gũi với thiên nhiên.

TỌA ĐỘ AN CƯ - GIẢI TRÍ - THỂ THAO

Majestic City không chỉ nổi bật với các tiện ích thương mại mà còn là khu đô thị tiên phong trong việc xây dựng một không gian sống tiện nghi và hiện đại tại khu vực Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên, với hệ thống tiện ích riêng biệt và độc đáo.

Điểm nhấn của dự án chính là hệ thống tiện ích sức khỏe và thể thao đẳng cấp, phục vụ cho nhu cầu đa dạng của cư dân. Dự án được đầu tư với vườn vận động liên hoàn, bể bơi 4 mùa trong nhà và ngoài trời, cùng với trung tâm tư vấn sức khỏe hiện đại. Đây là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, Majestic City còn sở hữu trung tâm giải trí xứng tầm với các tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Phố Nối, như rạp chiếu phim, sân tập golf 3D và hồ ánh sáng lung linh, tạo nên một không gian sống động và đẳng cấp.

Majestic City là khu đô thị mang đến định nghĩa sống an cư hoàn hảo cho cư dân thông qua hệ tiện ích giải trí - thể thao - mua sắm toàn diện.

Không chỉ tập trung vào giải trí và thể thao, Majestic City còn chú trọng đến việc xây dựng một cộng đồng an cư văn minh và bền vững. Dự án áp dụng mô hình quản lý vận hành đô thị chuyên nghiệp, với hệ thống an ninh 24/7, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân. Đây là dự án đầu tiên tại Mỹ Hào được trang bị những tiêu chuẩn quản lý hiện đại, mang lại sự yên tâm và hài lòng cho các gia đình.

Bên cạnh đó, Majestic City còn phát triển hệ thống tiện ích giáo dục đồng bộ, với các trường học đạt chuẩn, nhằm xây dựng một cộng đồng tri thức và nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao mà còn góp phần tạo nên một môi trường sống văn minh, gắn kết.

Majestic City được đánh giá là dự án duy nhất tại Hưng Yên trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 có thể đáp ứng toàn diện các nhu cầu về an cư, giải trí, mua sắm và thể thao. Với quy hoạch bài bản, hệ tiện ích đồng bộ và vị trí đắc địa, dự án không chỉ là nơi ở lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư bền vững và hấp dẫn.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Yên Sơn

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Homes

Website: majesticcity.vn