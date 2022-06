Marriott International ký thoả thuận với AKYN Hositality Group, mang thương hiệu Courtyard by Marriott đến Quy Nhơn

Vào ngày 3/6 vừa qua, Marriott International, Inc. ký thoả thuận với AKYN Hositality Group, mang thương hiệu Courtyard by Marriott đến thành phố biển Quy Nhơn. Khách sạn Courtyard by Marriott Quy Nhon sẽ là một phần quan trọng của khu phức hợp phát triển mới tại trung tâm thành phố, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2025.

Nằm cách bãi biển chỉ hai phút đi bộ và cách Trung tâm Hội nghị Bình Định năm phút, khách sạn sẽ sở hữu vị trí gần các văn phòng, điểm tham quan và khu công nghiệp địa phương, là điểm đến lý tưởng cho khách doanh nhân đi công tác. Sân bay Phù Cát với các chuyến bay nội địa và chuyến bay charter Quốc tế theo mùa cũng chỉ cách khách sạn 45 phút lái xe.

“Chúng tôi rất vui mừng khi tăng cường quan hệ hơp tác với AKYN Hospitality Group, một tập đoàn khách sạn tiên phong, hoạt động với tư duy quốc tế và am hiểu văn hóa địa phương”, ông Jakob Helgen, Phó Chủ tịch Khu vực - Thái Lan, Việt Nam, Campuchia & Myanmar của Marriott International, cho biết. “Thương hiệu Courtyard by Marriott hoàn toàn phù hợp với Quy Nhơn, một thị trường mới nổi với tiềm năng mạnh mẽ và trong khi vẫn thiếu hụt các khách sạn mang thương hiệu quốc tế. Khách sạn này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển chiến lược mở rộng của chúng tôi tại Việt Nam.”

Nổi bật với phong cách kiến trúc đương đại mang đến sự thoải mái và tiện lợi, Courtyard by Marriott Quy Nhon dự kiến sẽ sở hữu 362 phòng nghỉ và suites sang trọng với tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp, bao gồm nhiều lựa chọn phòng nghỉ phù hợp với những chuyến đi gia đình. Ngoài ra, khách sạn cũng dự kiến mang đến 3 nhà hàng mang với cách đương đại, gồm 1 nhà hàng phục vụ cả ngày với bếp mở, 1 nhà hàng cà phê và 1 khu vực ẩm thực tại sảnh đợi.

Khách sạn cũng sở hữu 1 bể bơi ngoài trời dài 25m và 1 trung tâm thể thao được trang bị đầy đủ thiết bị. Sau khi tập luyện, các vị khách có thể tận hưởng cảm giác thư thái tại không gian Spa với các phòng trị liệu riêng biệt, phòng xông hơi khô và phòng xông hơi ướt. Câu lạc bộ trẻ em ngoài trời sẽ là không gian tuyệt vời dành các bậc cha mẹ có con nhỏ trong kỳ nghỉ gia đình. Những tiện nghi khác tại khách sạn dự kiến bao gồm không gian đa chức năng rộng tới 756 mét vuông, có thể chia thành 1 khán phòng lớn và 4 phòng họp nhỏ, phù hợp với mọi dịp hội họp và tiệc cưới.

Đối với các khách hàng doanh nhân, The Residence là khu vực có tính linh hoạt cao, có thể sử dụng với nhiều công năng khác nhau. Dự kiến đây sẽ là không gian rộng lớn với các khu vực chuyên biệt để làm việc, khu vực phòng họp, khu vực làm việc cho nhóm nhỏ hoặc cá nhân, cùng với đó là khu vực in ấn và quầy đồ ăn uống giúp tối đa hoá năng suất làm việc.

“Chúng tôi rất vui mừng khi mối quan hệ hợp tác với Marriott International trở nên khăng khít hơn nhờ thoả thuận ký kết này. Nhờ việc hợp tác với tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, khách sạn của chúng tôi sẽ đáp ứng và vượt lên trên kỳ vọng trong việc mang đến chất lượng và dịch vụ tốt nhất tới quý khách. Chúng tôi cũng tự hào giới thiệu thương hiệu nổi tiếng Courtyard by Marriott tới tỉnh Bình Định. Khu vực được săn đón này đã thu hút năm triệu du khách vào năm 2019 và chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành một trung tâm kinh tế và giải trí quan trọng trong những năm tới”, bà Tiffany Nguyễn Thị Minh Thu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của AKYN Hospitality Group cho biết thêm.

Courtyard by Marriott là thương hiệu tiên phong trong danh mục 30 thương hiệu đặc biệt của Marriott Bonvoy với số lượng khách sạn lớn nhất toàn cầu. Courtyard by Marriott Quy Nhon dự kiến sẽ được bổ sung vào danh mục đầu tư hiện có của Marriott International tại Việt Nam, bao gồm 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Bình Dương.