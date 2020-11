Mâu thuẫn về bầu cử, ông Trump sa thải Giám đốc an ninh mạng

Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã đuổi việc ông Christopher Krebs, quan chức cấp cao nhất về an ninh mạng của Mỹ.

Trong hai dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter, ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông Krebs đã đưa ra một tuyên bố "rất không chính xác" về tình hình an ninh của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Ông Trump - người vẫn chưa thừa nhận thất bại trước ông Joe Biden, ứng cử viên được truyền thông Mỹ dự báo đắc cử - cho rằng cuộc bầu cử năm nay có "những sai phạm và gian lận ở quy mô lớn". Ngay lập tức, Twitter đánh dấu hai dòng tweet này của ông Trump bằng cảnh báo nói rằng cáo buộc gian lận bầu cử là một vấn đề gây tranh cãi.

Ông Krebs, trên cương vị người đứng đầu Cục An ninh mạng và hạ tầng thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ, chịu trách nhiệm đứng đầu các hoạt động bảo vệ cuộc bầu cử Mỹ. Ông từng nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy cuộc bầu cử bị can thiệp bởi các thế lực nước ngoài, hãng tin CNBC cho hay.

Trước khi bị ông Trump cách chức, vào ngày 17/11, ông Krebs viết trên tài khoản Twitter công vụ : "Về những cáo buộc cho rằng hệ thống bầu cử bị thao túng, 59 chuyên gia an ninh bầu cử đều đồng ý rằng ‘trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi hay biết, những cáo buộc đó đều vô căn cứ hoặc thiếu nhất quán về mặt kỹ thuật’".

Chưa đầy một giờ sau khi bị ông Trump tuyên bố sa thải trên Twitter, ông Krebs viết trên tài khoản Twitter cá nhân rằng ông "vinh hạnh được phụng sự".

Ông Krebs là quan chức tiếp theo của chính quyền ông Trump phải ra đi sau cuộc bầu cử.

Tuần trước, ông Trump sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper, cũng thông qua Twitter, và thay thế ông Esper bằng ông Christopher Miller, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố Quốc gia.

Động thái sa thải ông Krebs cho thấy ông Trump tiếp tục phủ nhận kết quả sơ bộ của bầu cử tổng thống Mỹ, cuộc bầu cử hiện chưa có kết quả chính thức. Một số quan chức cấp cao khác của chính quyền ông Trump, bao gồm Phó tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng công khai khẳng định rằng cuộc bầu cử này chưa kết thúc.