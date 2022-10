MIKGroup được vinh danh Top 10 thương hiệu mạnh ngành bất động sản 2022

Với chủ đề “Kiến tạo và Phát triển Thương hiệu Việt Nam Xanh”, các tiêu chí bình xét năm 2022 tập trung vào các chiến lược, chương trình hành động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp thể hiện rõ quá trình: chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch; phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh chia sẻ, nhân văn và bao trùm; Bảo vệ thương hiệu và trú trọng phát huy chính sách hướng tới người lao động và cộng đồng; và các chỉ sống phục hồi tăng trưởng của doanh nghiệp sau tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Vượt qua hàng chục doanh nghiệp tên tuổi, cùng những tiêu chí bình chọn chặt chẽ, khắt khe ấy, MIKGroup đã vinh dự lần thứ 3 được xướng tên ở giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam.

Được biết đến là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, MIKGroup đã ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án đắt giá tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở Hà Nội, Tp.HCM, Phú Quốc và mới đây là Long An với 3 dòng sản phẩm chủ đạo: chung cư cao cấp, villa - nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng.

Dự án The Matrix One nằm tại giao lộ đắt giá nhất khu vực Mỹ Đình.

MIKGroup và các dự án do Tập đoàn phát triển được đánh giá cao bởi tinh thần sáng tạo tiên phong trong các dự án cũng như cách “ứng xử” với môi trường, sức khỏe của cư dân qua từng chi tiết thiết kế và vật liệu cấu thành. Mỗi dự án là một không gian sống xanh, hiện đại tiện nghi và đẳng cấp. MIKGroup cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa mô hình compound cao cấp ở các nước phát triển về Việt Nam, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn bền vững nhưng cũng rất mới mẻ.

Năm 2022, 3 dự án nổi bật do MIKGroup phát triển là The Matrix One, Imperia Smart City và Imperia Grand Plaza Đức Hòa đã được các chuyên gia, khách hàng và nhà đầu tư đón nhận, đánh giá cao. Trong đó, dự án hạng A The Matrix One và dự án Imperia Smart City đã bàn giao, đi vào hoạt động, mang đến cho người dân Thủ đô không gian sống đẳng cấp với 5 chuẩn sống mới gồm: Chuẩn sống xanh; Chuẩn sống thuận ích; Chuẩn sống bền vững, năng động; Chuẩn sống toàn cầu kết nối tương lai và Chuẩn sống thịnh vượng.

Đặc biệt, năm 2022 cũng là năm ghi dấu MIKGroup tiếp tục Nam tiến, chinh phục thị trường bất động sản đầy tiềm năng Long An với dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Dự án gồm 100% shophouse nằm tại mặt tiền trục đường lớn 3/2 trị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây không chỉ là công trình trọng điểm của địa phương nằm trong chiến lược đưa Đức Hòa lên đô thị loại III vào năm 2025, mà còn được quy hoạch trở thành tâm điểm thịnh vượng mới của tỉnh Long An với những căn shophouse thương mại mang 3 kiến trúc độc đáo: Á Đông bản sắc, Á - Âu thanh nhã và Âu châu tân cổ điển sang trọng.

Phối cảnh khu phố Tây dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa.

Đổi lại những nỗi lực của MIKGroup trong suốt thời gian qua là niềm tin yêu của khách hàng, nhà đầu tư và hàng loạt giải thưởng danh giá.

Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2022 ngành bất động sản một lần nữa chính là minh chứng cho thành công của MIKGroup trong hành trình phát triển bền vững, nâng tầm chuẩn mực sống cho người Việt, đóng góp giá trị tốt đẹp, nhân văn cho cộng đồng xã hội, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao nhất, hài lòng nhất cho khách hàng, đối tác.

Trước đó, MIKGroup và các dự án do Tập đoàn này phát triển cũng được vinh danh ở rất nhiều giải thưởng danh giá như: “Đơn vị phát triển BĐS sáng tạo nhất Đông Nam Á”; “Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam”, “Nhà phát triển bất động sản đột phá tốt nhất Việt Nam”; Imperia Sky Garden: “Dự án xanh tốt nhất Việt Nam”; Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc - “Khu nghỉ dưỡng sang trọng dành cho gia đình tốt nhất châu Á”, “Dự án ven biển tốt nhất”, “Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp nhất”; Sol by Melia: “Khu nghỉ dưỡng xuất sắc nhất The Guide Awards 18”…