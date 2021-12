Millennials tận hưởng kỳ nghỉ theo “phong cách Vogue”

Xu hướng du lịch của người trẻ thành đạt thế hệ Millennials hướng đến trải nghiệm cá nhân, đậm yếu tố thời trang là chất xúc tác để ngành bất động sản nghỉ dưỡng ra mắt nhiều mô hình mới.

ĐIỂM ĐẾN NGHỈ DƯỠNG "PHONG CÁCH VOGUE" CỦA NGƯỜI TRẺ

Theo nhận định của các chuyên gia, thế hệ Millennials (giới trẻ sinh năm 1981 - 1996) được xem là đối tượng đi du lịch nhiều nhất, và là thế hệ đang dần thay đổi ngành du lịch toàn cầu. Sau khi dịch bệnh dần được kiểm soát, ảnh hưởng một phần bởi sự hạn chế đi lại, giới trẻ có xu hướng chọn lựa điểm nghỉ dưỡng có đầy đủ tiện nghi, tích hợp tất cả trong một ‘all-in-one’. Ngoài ra, thế hệ này cũng sẵn sàng đầu tư cho một kỳ nghỉ trong một không gian nghỉ dưỡng độc đáo, phù hợp với phong cách sống mà họ theo đuổi.

Theo xu hướng này, những resort, khách sạn theo mô hình truyền thống cần phải đổi mới để tiệm cận hơn với thế hệ luôn mong muốn tìm kiếm cái mới, đặc biệt là thể hiện được cái tôi thẩm mỹ cá nhân.

Nhiều thương hiệu resort, khách sạn đẳng cấp trên thế giới đã chinh phục du khách thế hệ Millennials bằng cách sáng tạo nên những kỳ nghỉ độc đáo, cá tính hướng đến trải nghiệm thời trang và nghệ thuật.

Chị Hà Minh - nhà thiết kế thời trang thuộc thế hệ 8x, chia sẻ: “Bản thân là một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, ngoài các yếu tố tiện nghi và thoải mái, tôi còn quan tâm đến phong cách thiết kế nội thất và không gian tại phòng khách sạn hoặc resort nơi mình sẽ lưu trú trong chuyến đi. Tôi có thói quen kết hợp du lịch và làm việc, do đó một không gian mang lại nhiều cảm hứng sáng tạo chắc chắn sẽ được tôi chú ý.”

Tại Việt Nam, Tập đoàn Danh Khôi tiên phong đưa mô hình Vogue Integrated Resort vào trong thiết kế, tiện ích của một dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, đón đầu xu hướng mới về trải nghiệm du lịch của thế hệ trẻ. Nổi bật trong dự án này là dòng sản phẩm Vogue Condosuites thuộc Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western bên Vịnh Non Nước (thành phố Đà Nẵng) ra đời, được lấy cảm hứng từ tạp chí thời trang danh tiếng thế giới.

Tiên phong định hình giá trị riêng biệt của căn hộ du lịch kết hợp tiêu chuẩn phòng suite khách sạn, Vogue Condosuites phục vụ thị hiếu “sống theo Vogue” của những bạn trẻ đam mê về phong cách sống, thời trang, và du lịch.

MÔ HÌNH VOGUE INTERATED RESORT ĐỔI MỚI TRẢI NGHIỆM NGHỈ DƯỠNG

Vogue Condosuites được xem là thế hệ căn hộ du lịch flagship mở đầu xu hướng “du lịch phong cách sống mới” với nội thất thời trang, cá nhân hóa trải nghiệm của du khách thế hệ Millennials (8X) và Centennials (9X, 10X).

Không gian bên trong căn hộ Condosuites phong cách Vogue gây ấn tượng thị giác với những kiểu hình học bố trí và họa tiết hoa văn đậm chấtcổ điển, kết hợp với những vật dụng trang trí nội thất mang phong cách thời trang.

Thiết kế nội thất tạo nên không gian Retro theo hai hướng chủ đạo: sôi nổi, ấm nóng hoặc thâm trầm sang trọng nhờ sự phối hợp các gam màu be, gam màu cam, vàng, đỏ, kết hợp với yếu tố xanh và một chút pastel từ tường, trần, sàn và một số những đồ nội thất rời… tạo nên sự tinh tế trong cách sắp đặt tổng thể. Du khách sẽ được tự do sáng tạo giữa không gian sống duy mỹ từ phòng khách, phòng ngủ, cho đến ban công rộng có tầm nhìn hướng biển Non Nước.

Bên cạnh đó đó, hệ tiện ích tích hợp phong cách Vogue hướng đến trải nghiệm nghệ thuật được đầu tư bài bản như Phim trường Hollywood, Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art, Trung tâm hội nghị Ballroom Rome… phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng, kết hợp làm việc và khám phá, trải nghiệm nghệ thuật.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western bên Vịnh Non Nước.

Dự án còn được đầu tư nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thời thượng như Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels, Babylon BBQ Garden, Nhà hàng Panorama, Dòng sông lười Seine, Hồ bơi Maldives, Ốc đảo Morocco, Hồ bơi tràn bờ view biển, hệ thống Olympus Gym, Yoga Bay, Vườn Zen…

Phim trường quy mô lớn được đầu tư bài bản tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western.

Chị Nguyễn Khánh Vy - Quản lý Marketing cấp cao phòng Phát hành Phim và Sáng tạo nội dung tại CGV - Hệ thống phát hành phim và cụm rạp chiếu phim đa quốc gia của Hàn Quốc chia sẻ: “Là một người trẻ thế hệ Millennials, bản thân luôn đề cao cái đẹp và yếu tố duy mỹ, tôi mong muốn tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western. Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí hướng đến giới trẻ, tôi nhận thấy rằng những sản phẩm có sự bắt nhịp với phim ảnh, thời trang, nghệ thuật luôn là con đường ngắn nhất đi đến trái tim của nhữngkhách hàng trẻ tuổi, sẵn sàng đầu tư cho những trải nghiệm đáng giá giúp nâng tầm phong cách sống, khẳng định cá tính riêng và giá trị thương hiệu cá nhân”.

Việc Tập đoàn Danh Khôi phát triển dòng sản phẩm lưu trú độc đáo này đã tạo ra sự khác biệt khiến du khách không chỉ nóng lòng khám phá mà còn mong muốn quay trở lại nhiều lần. Với các nhà đầu tư, dòng căn hộ Vogue Condosuites tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western mang đến nhiều cơ hội kinh doanh, gia tăng giá trị giữa thành phố biển đáng sống bậc nhất Việt Nam.

