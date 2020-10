Mở 208 cửa hàng, Thế giới Di động báo lãi quý 3 tăng 11% cùng kỳ

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể: doanh thu thuần quý 3 của MWG đạt 25.714 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn lại giảm mạnh còn 19.963 tỷ đồng so với 63.672 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 5.750 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng đều tăng mạnh nên MWG báo lãi sau thuế quý 3/2020 đạt 951 tỷ đồng - tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, doanh thu của MWG đạt 81.352 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng không đáng kể (0,05%) so với cùng kỳ đạt 2.978 tỷ đồng.

Chia theo mảng kinh doanh, nhóm điện lạnh và gia dụng tiếp tục tăng trưởng dương. Máy tính xách tay mang về hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 44% so với 9 tháng 2019. Riêng đồng hồ có mức tăng cao nhất khi doanh thu gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 1.050 tỷ đồng (gấp 2,8 lần so với cùng kỳ với hơn 750 ngàn sản phẩm bán ra). Như vậy, công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2020.

Theo MWG, công ty đã mở thêm 208 cửa hàng trong quý 3/2020 trong đó có 80 cửa hàng Điện Máy Xanh mới bao gồm các cửa hàng Thế giới Di động chuyển đổi và 137 cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Dù dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến thu nhập người dân và chi tiêu điện thoại, điện máy nhưng MWG đã chủ động triển khai các hành động tăng sức cạnh tranh như hoàn tất nâng cấp layout khu sản phẩm gia dụng cho khảong 300 của hàng Điện Máy Xanh lớn; thử nghiệm mô hình Điện Máy Xanh supermini có diện tích từ 120-150m2 tại khu vực Miền Tây, miền Đông và Ngam Trung bộ. Đồng thời đẩy mạnh các ngành hàng mới như: đồng hồ, laptop…

Tính đến cuối tháng 9, Bách Hoá Xanh có 35 cửa hàng "5 tỷ" tại Tp.HCM và một số tỉnh lân cận (11 trong số các cửa hàng này được sắp xếp đi cùng với mô hình nhà thuốc An Khang).

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng số cửa hàng đạt 3.709 cửa hàng bao gồm 962 cửa hàng Thế giới Di động, 1.124 cửa hàng Điện Máy Xanh và 1.623 cửa hàng Bách Hoá Xanh. Tổng tài sản đạt hơn 40.727 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 10.127 tỷ đồng.