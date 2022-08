Mô hình căn hộ dành cho người lớn tuổi đầu tiên tại Việt Nam

Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tốc độ già hoá cao nhất thế giới. Tuổi thọ của người Việt ở mức cao - trên 73 tuổi nhưng số năm sống khoẻ mạnh và tích cực lại thấp - chỉ 64 tuổi. “Chính vì vậy, phát triển mô hình căn hộ để nâng cao chất lượng sống, sức khoẻ dành cho người lớn tuổi là mong muốn mà tập đoàn Ecopark đã ấp ủ và nghiên cứu từ rất lâu”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ về ý tưởng thực hiện dự án.

Toà tháp dành cho người lớn tuổi Meraki Residences nằm trong khu đô thị Ecopark, cách hồ Hoàn Kiếm 14km. Đây là dự án đầu tiên mở đầu cho phân khu Giáo dục, Y tế, Tài chính, được xem là phân khu trái tim đắc địa nhất tại Ecopark khi xung quanh dự án là hệ thống các trường học quốc tế, trường Đại Học Y Khoa và top 5 bệnh viện tốt nhất tại Tokyo.

Meraki Residences gồm 2 toà tháp với quy mô 1ha, ôm trọn tầm nhìn sân golf 18 hố 50ha và được bao quanh bởi đại công viên với hơn 1.000.000 cây xanh tại khu đô thị Ecopark. Không chỉ hưởng lợi từ hệ thống mảng xanh sẵn có, dự án còn sở hữu hơn 200 khu vườn chân mây, được thiết kế và bố trí dọc theo thân toà nhà tạo thành những khu rừng trên cao. Được biết, mật độ hưởng thụ cây xanh của mỗi cư dân tại dự án lên đến 120 cây xanh/ người, đây là con số rất lý tưởng dành cho cuộc sống và sức khoẻ của người lớn tuổi.

Thiết kế dự án may đo dành riêng cho người lớn tuổi là một bài toán khó, không giống với các dự án căn hộ thông thường, chính vì vậy, với dự án này, Ecopark đã chỉ định kết hợp với Archea Associati - Huyền thoại thiết kế đến từ nước Ý. Archea Associati nổi tiếng với những công trình mang đậm dấu ấn vượt thời gian và lấy người dung làm trọng tâm như: Trung tâm chăm sóc sức khỏe của Ý tại Ponte di Legno, Trung tâm dành cho người khuyết tật và viện dưỡng lão tại Nga,..

Theo chia sẻ của Archea Associati: “Khi được chỉ định là đơn vị thiết kế cho dự án này, chúng tôi đứng trước một bài toán hóc búa Ecopark đặt đề bài: Archea Associati phải thiết kế ra một toà tháp biểu tượng, không chỉ ở kiến trúc, mà phải là biểu tượng sống dành riêng cho người lớn tuổi không một dự án căn hộ nào tại Việt Nam sánh được. Và chúng tôi đã mất gần 2 năm, chỉ để xác định kiến trúc, vị trí để đón nắng đón gió hoàn hảo nhất, nghiên cứu về lối sống và hành vi của những người lớn tuổi tại Việt Nam để may đo từng chi tiết dành cho dự án”.

Tại Meraki Residences, 100% các căn hộ không có căn nào hướng chính Tây, toà tháp được thiết kế mở rộng tối đa về hướng Đông Nam để đón gió tươi và ánh sáng tự nhiên tối ưu sinh khí trong từng góc nhà thích hợp với lối sống của những người lớn tuổi.

Mỗi chi tiết trong dự án đều được thiết kế và thi công an toàn dành cho người lớn tuổi: Thiết kế các đường đi dành cho xe lăn xung quanh toà tháp, hành lang và cầu thang được bố trí nắm tay vịn an toàn, các cung đường dạo bộ được bố trí bằng bê tông mềm và nhiều cây xanh để đảm bảo an toàn cho người lớn tuổi khi đi bộ.

Các vật liệu trong từng căn hộ đảm bảo an toàn dành cho những người lớn tuổi như chống trơn, chống trượt, các chi tiết thi công không góc cạnh nhọn,… Đặc biệt, thang máy và sảnh thang sử dụng công nghệ Face ID, thuận tiện tối đa cho người lớn tuổi, không phải thao tác bằng tay và an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ mỗi khi về chơi và ở lại với ông bà.

“Ngoài các yếu tố về môi trường và thiên nhiên giúp duy trì cuộc sống khoẻ mạnh mỗi ngày cho người cao tuổi chúng tôi cũng phải kết hợp với các đơn vị vận hành và chăm sóc sức khoẻ đặc biệt dành cho cư dân”, đại diện chủ đầu tư Ecopark nhấn mạnh.

Tại Meraki Residences, cư dân sẽ được chăm sóc sức khoẻ đặc biệt 24/7 bởi bệnh viện Top 5 tại Tokyo bằng các gói sức khoẻ thăm khám định kỳ bởi đội ngũ 100% bác sĩ Nhật Bản. Cư dân được tham gia các chương trình đào tạo chăm sóc sức khoẻ về dinh dưỡng chuyên sâu, kĩ năng chăm sóc người cao tuổi và các dịch vụ may đo phục vụ dành riêng cho người cao tuổi như nấu ăn, chăm sóc,…. cũng được cung cấp cho cư dân.

Điểm đặc biệt nhất của dự án dành cho người lớn tuổi này, hệ thống cấp cứu trong vòng 5 phút kết nối với bệnh viện bằng nút bấm khẩn cấp được trang bị quanh toà nhà và trong từng không gian căn hộ tại phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm, đảm bảo thời gian kịp thời.