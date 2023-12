Mô hình căn hộ nghỉ dưỡng giàu tiềm năng trong dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến

Cùng với sự phục hồi chung của ngành du lịch cả nước, Thanh Hoá cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tỉnh vượt chỉ tiêu đón khách năm 2023 chỉ trong 11 tháng với tổng lượng khách đạt 12,1 triệu lượt, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chuyên gia cho rằng, sự bứt tốc của du lịch Thanh Hóa đến từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, sự nỗ lực của các địa phương nhằm phát triển đa dạng sản phẩm, tour, tuyến và làm mới sản phẩm du lịch hiện có, nhằm hấp dẫn khách và tăng tính cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.

Bên cạnh đó, nhiều ông lớn cũng công bổ về đây đầu tư những dự án lớn, không chỉ thay đổi bộ mặt du lịch địa phương mà còn mở ra cơ hội đầu tư giàu tiềm năng, nhất là kinh doanh lưu trú, các loại hình phục vụ du khách.

Trong đó, sự xuất hiện của dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến với hàng loạt sản phẩm nghỉ dưỡng mới lạ, độc đáo đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm Thanh Hoá trên bản đồ du lịch. Nếu như trước đây, Thanh Hóa thiếu vắng những sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng thì nay, khách du lịch đến đây có thể sử dụng những căn biệt thự, hệ thống phòng lưu trú đạt tiêu chuẩn quốc tế kèm theo hàng loạt tiện ích, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi. Những tiện ích xuyên đêm vốn vắng bóng ở Hải Tiến đã xuất hiện, đủ sức níu chân du khách.

Ibiza Residence nằm trong tòa tháp Ibiza Party Resort được đánh giá là dòng sản phẩm tối ưu cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bởi sở hữu nhiều ưu thế nổi bật. Nằm ở “trái tim” của quần thể du lịch biển sôi động nhất miền Bắc Flamingo Ibiza Hải Tiến, dòng căn hộ này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu check in - ăn uống - vui chơi - sức khỏe - lễ hội của du khách, nối dài chuỗi ngày nghỉ dưỡng bất tận trong không khí tiệc tùng sôi động.

Tòa tháp Ibiza Party Resort cung cấp cho thị trường 102 căn hộ khách sạn Ibiza Residence gồm căn hộ studio, căn hộ 1-2 phòng ngủ, penthouse. Tất cả đều được thiết kế theo phong cách sang trọng, bàn giao đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn Flamingo. Nhờ lợi thế 3 mặt tiền biển, tất cả các căn hộ đều có tầm nhìn đẹp ra khung cảnh thiên nhiên bao la xung quanh. Đây cũng là điểm đón bình minh đầu tiên ở Thanh Hóa, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Thiết kế một căn hộ khách sạn Ibiza Residence.

Du khách còn được tận hưởng chuỗi tiện ích đỉnh cao theo tiêu chuẩn quốc tế ngay trong tòa nhà. Bar trung tâm được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và hầm rượu quy mô lớn. Trên đỉnh của tòa tháp là tổ hợp pool party, có quy mô hơn 1.000 m2, kết hợp giữa mô hình bar trong nhà và bar ngoài trời, nơi tổ chức những bữa tiệc hồ bơi trẻ trung, sôi động. Hồ bơi vô cực trên tầng 21 với tầm nhìn bắt trọn toàn bộ khung cảnh của biển Hải Tiến sẽ là nơi bắt đầu của những cuộc vui bất tận.

Du khách có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ có thể đến tại tầng 2 và 3 trải nghiệm một tổ hợp spa, sauna và detox, trung tâm khoáng nóng (Onsen) hiện đại, thiên đường trị liệu và thải độc quy mô lớn. Hồ bơi 4 mùa sẽ phục vụ nhu cầu vận động, thư giãn của du khách. Các căn hộ cũng được dẫn khoáng nóng phục vụ nhu cầu riêng của từng du khách.

Chưa kể, Ibiza Residence còn thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đẳng cấp của quần thể Flamingo Ibiza Hải Tiến. Mọi nhu cầu ăn chơi, giải trí, mua sắm, check in đều được đáp ứng, giữ chân du khách lại lâu hơn. Sắp tới, một loạt tiện ích sẽ được đưa vào hoạt động để phục vụ du khách, biến Flamingo Ibiza Hải Tiến thành một thành phố sôi động suốt 4 mùa.

Đó là trung tâm nghỉ dưỡng bốn mùa Ibiza; bảo tàng kem và kẹo ngọt - Lala Ice Cream; Quảng trường Ánh sáng, Quảng trường Sắc màu, những con đường hạnh phúc. Loạt công viên giải trí sẽ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành, với kỳ vọng sẽ thu hút hàng triệu du khách đến mỗi năm. Bên cạnh đó, một chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức tại Flamingo Ibiza Hải Tiến, từng bước mang lại không khí lễ hội, náo nhiệt, xứng danh điểm đến mới cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí, tiệc tùng.

Bể bơi vô cực trên tầng 21 tòa tháp biza Party Resort.

Giám đốc một công ty lữ hành ở thành phố Thanh Hoá cho biết, mô hình căn hộ Ibiza Residence đã khắc phục những hạn chế còn thiếu sót của ngành du lịch địa phương, mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ và độc đáo.

“Khi đưa vào vận hành, các sản phẩm này sẽ nhanh chóng được du khách đón nhận và có thể mang lại hiệu quả kinh doanh cho chủ sở hữu. Dòng sản phẩm này ở các dự án trước của Flamingo như Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà… cũng được khách du lịch ưa chuộng, tỷ lệ lấp đầy luôn cao", vị này cho biết.

Cũng bởi vậy mà ngay khi tung ra thị trường, dòng sản phẩm này nhanh chóng thu hút nhà đầu tư. Ngoài tiềm năng sinh lời sẵn có, đón đầu lượng khách du lịch đến Thanh Hoá, Ibiza Residence còn hấp dẫn nhà đầu tư bởi sự hỗ trợ, cam kết từ chủ đầu tư. Trong đó, chương trình quản lý On The Go sẽ hỗ trợ các chủ sở hữu trong kinh doanh và vận hành căn hộ nghỉ dưỡng một cách đơn giản, dễ dàng và tối ưu nhất.

Cùng với tiềm năng phát triển du lịch của Hải Tiến, lượng khách đến đây sẽ ngày một tăng, mang lại lợi nhuận bền vững cho chủ sở hữu. Bên cạnh đó, các sản phẩm này còn có tiềm năng tăng giá trong dài hạn ngay khi cả quần thể đưa vào vận hành. Thành công của Flamingo ở các dự án trước đó chính là bảo chứng cho những giá trị sẽ mang lại cho nhà đầu tư.