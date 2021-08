Mở thẻ thanh toán nội địa MB Active Plus trên App MBBank

Bước vào kỷ nguyên số, ngành Tài chính - Ngân hàng Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ theo tốc độ phát triển của công nghệ.

Trong đó, có thể kể đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) cùng sản phẩm Thẻ thanh toán nội địa MB Active Plus phi vật lý, mở miễn phí trên App MBBank, cho phép chủ thẻ dễ dàng thực hiện giao dịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, chủ động quản lý tài khoản và tiền mặt mọi nơi, mọi lúc.

Với App MBBank cài sẵn, khách hàng có thể mở thẻ thanh toán nội địa MB Active Plus phi vật lý trực tuyến ở bất cứ nơi đâu và bắt đầu chi tiêu chỉ sau vài phút đăng ký.

Mang đến trải nghiệm hoàn toàn online, thẻ vật lý cũng có thể lấy tại các điểm MB SmartBank cực nhanh trong 2 phút thông qua máy in thẻ tự động, hoặc đăng ký nhận thẻ tại nhà sau 5-7 ngày kể từ ngày đăng ký mở thẻ trên App MBBank.

Đặc biệt với thẻ phi vật lý, khách hàng mở thẻ được miễn toàn bộ phí phát hành và phí thường niên.

Thẻ được phát hành trực tuyến siêu tốc - hoàn toàn miễn phí ngay trên App MBBank.

Với chức năng tương tự như thẻ cứng, chủ thẻ thanh toán nội địa MB Active Plus phi vật lý có thể rút tiền mặt qua App MBBank tại hơn 9300 điểm giao dịch, bao gồm các cây ATM, CRM, phòng giao dịch MB hoặc hệ thống MB SmartBank trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, khi sở hữu thẻ phi vật lý MB Active Plus, khách hàng có thể xem thông tin thẻ ngay trên App MBBank, thuận tiện giao dịch trực tuyến mà không cần mang theo thẻ cứng; Thiếp lật và thay đổi mã PIN dễ dàng ngay trên App, bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn; Đóng/mở tính năng chi tiêu của thẻ trên App MBBank để giảm thiểu những sự cố thanh toán ngoài ý muốn; Giảm thiểu rủi ro mất thẻ, lộ thông tin thẻ so với thẻ vật lý truyền thống...

Nhờ tiềm lực phát triển lớn mạnh của MB, khách hàng sử dụng thẻ thanh toán nội địa MB Active Plus phi vật lý có thể liên kết với nhiều loại ví điện tử khác như MoMo, ShopeePay, ZaloPay, ViettelPay, Moca, VinID, ... để tận hưởng vô số ưu đãi khi mua sắm và sử dụng dịch vụ. Từ gọi xe công nghệ, ăn uống tại nhà hàng, săn deal giảm giá trên các sàn thương mại điện tử cho đến chăm sóc sức khỏe, spa… - tất cả sẽ trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn trước.

Ngoài ra, thẻ thanh toán nội địa MB Active Plus phi vật lý còn có nhiều tính năng ưu việt so với các loại thẻ thông thường. Để tiền trong tài khoản, số dư của khách hàng sẽ tự động sinh lãi mà không cần tham gia vào các chương trình hay sản phẩm tiết kiệm online. Sản phẩm cũng cho phép chủ thẻ thanh toán trực tuyến qua các website có logo Napas, và chuyển tiền liên ngân hàng trong hệ thống Napas thông qua số thẻ một cách an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm.

Mang đến nhiều tiện ích vượt trội giữa các khâu mở thẻ, giao dịch và thanh toán, giúp quản lý tài chính sát sao ngay trên chiếc điện thoại thông minh, hạn chế rủi ro đánh cắp thông tin cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mới- thẻ thanh toán nội địa MB Active Plus phi vật lý trên App MBBank đang là chiếc thẻ được giới trẻ và người thuộc độ tuổi lao động ưa chuộng.

Thẻ thanh toán nội địa MB Active Plus phi vật lý là sản phẩm tài chính - ngân hàng chứa hàm lượng công nghệ cao, dẫn đầu xu thế số. Đăng ký mở thẻ siêu tốc, hoàn toàn miễn phí với App MBBank và tận hưởng các tính năng ưu việt như: Mở tài khoản trùng số điện thoại, số thần tài, tứ quý; Phát hành thẻ trực tuyến với công nghệ định danh eKYC; Thanh toán bằng mã VietQR và miễn trọn đời phí đăng ký, phí thường niên...

Với loạt sản phẩm số hoàn thiện và tích hợp nhiều tiện ích tiên tiến, MB đang nỗ lực mang tới cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ chuẩn 4.0: Hoàn toàn trực tuyến từ khâu đăng ký mở thẻ, nhận thẻ vật lý đến chi tiêu, mua sắm - Thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt.

* Thông tin chi tiết:

