Một công ty bất động sản chi hơn 864 tỷ mua 21,48% vốn Seaprodex

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP - Seaprodex (mã SEA – UPCoM) vừa báo cáo sở hữu của cổ đông lớn.



Cụ thể: ngày 17/11, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên đã mua hơn 26,85 triệu cổ phiếu SEA, qua đó nâng sở hữu tại Seaprodex lên 21,48% và chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty. Trước giao dịch, tổ chức này nắm giữ 0 cổ phiếu SEA.

Cùng ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Hùng, cổ đông lớn của công ty đã bán hết toàn bộ 25 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng tỷ lệ 19,97%. Được biết, ông Hùng đã mua lượng cổ phiếu trên vào ngày 4/6/2020.

Theo dữ liệu trên HNX, cổ phiếu SEA trong phiên 17/11 đã thỏa thuận đúng bằng lượng cổ phiếu mà Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên đã mua vào với tổng giá trị tương ứng lên tới 864,69 tỷ đồng - tương ứng với mức giá giao dịch bình quân 32.200 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Seaprodex hiện có vốn điều lệ 1.250 tỷ đồng - trụ sở chính đặt tại 2-4-6 đường Đồng Khởi, quận 1, Tp.HCM. - trong đó Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất nắm giữ 63,38% vốn. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là khai thác thủy sản biển, khai thác thủy sản nội địa, nuôi trồng thủy sản biển…

Về kết quả kinh doanh, hết quý 3, Seaprodex ghi nhận doanh thu đạt gần 210 tỷ, giảm 18 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ, tăng gần 2 tỷ so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt doanh thu đạt 595 tỷ đồng, giảm 176 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 205 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tăng thêm 185 tỷ đồng lên 1.465 tỷ. Hàng tồn kho ghi nhận là gần 147 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SEA đứng tại mốc tham chiếu 27.900 đồng/CP với 15.210 cổ phiếu được giao dịch.