Năm Bảy Bảy mua xong hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ, giá 23.817 đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) vừa báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ.



Theo đó Năm Bảy Bảy đã mua thành công 15.071.340 cổ phiếu quỹ, từ ngày 16/10 đến ngày 13/11/2020 với giá mua vào bình quân 23.817 đồng/cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh.

Tổng giá trị số cổ phiếu mua gần 359 tỷ đồng. Nguồn vốn mua vào lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu quỹ mà NBB sở hữu tăng từ hơn 7,15 triệu lên hơn 22,22 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán ghi nhận, Năm Bảy Bảy hiện có hơn 7,15 triệu cổ phiếu quỹ với giá trị hơn 139 tỷ đồng, tương ứng giá vốn bình quân khoảng 19.451 đồng/cổ phiếu; gần 480 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và có hơn 131 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển;

Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020, NBB ghi nhận doanh thu thuần tăng 800% từ hơn 145 tỷ lên 1.308 tỷ đồng do doanh thu bất động sản tăng từ việc ghi nhận doanh thu từ dự án KDC Sơn Tịnh - Quãng Ngãi và dự án Diamond Revierside.

Lợi nhuận sau thuế giảm 35% từ gần 119 tỷ xuống 76,8 tỷ đồng do chi phí tài chính tăng do phát sinh chi phí từ việc phân chia lợi nhuận hợp tác đầu tư dự án KDC Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 176 tỷ đồng - giảm 1/2 so với cùng kỳ.

Cũng tính đến 30/9, NBB có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 592 tỷ; quỹ đầu tư phát triển 97,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trước thông tin mua cổ phiếu quỹ, cổ phiếu NBB tăng có lúc lên đến 24.100 đồng/cổ phiếu và đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, giá cổ phiếu NBB giảm xuống còn 21.350 đồng/cổ phiếu.