Nên đầu tư nhà phố thương mại hay căn hộ thời điểm này ở Bình Dương?

Tiềm năng đầu tư lớn khiến dự án Takara Residence trở nên hấp dẫn giới đầu tư sành sỏi, đồng thời giải "cơn khát" nhà phố tại Bình Dương.

NHÀ PHỐ BÌNH DƯƠNG: TỪ KHÓA CHƯA BAO GIỜ HẾT "HOT"

Từ đầu năm 2020 đến nay, cùng với chiến lược phát triển thành phố Thủ Đức (Tp.HCM), bất động sản Bình Dương cũng liên kế trở nên thu hút. Những từ khóa như "đầu tư bất động sản Bình Dương", "kinh doanh bất động sản Bình Dương"… được tìm kiếm hàng chục triệu lần trên các trang mạng khi nhiều doanh nghiệp ồ ạt ra mắt dự án để đón sóng quy hoạch, hạ tầng.

Suốt thời gian qua, sự dịch chuyển trong nội tại thị trường bất động sản Bình Dương với sự lên ngôi của phân khúc căn hộ chung cư khiến cho cán cân bất động sản tại đây có sự bấp bênh, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Theo CBRE, 9 tháng đầu năm 2020, trong khi số lượng căn hộ được mở bán mới tại Bình Dương vào khoảng 8.289 thì chỉ có khoảng 150 lô nhà phố được giới thiệu ra thị trường.

Theo nhận định của giới chuyên gia, một trong những lý do khiến cán cân bất động sản tại đây bị mất cân bằng chính là việc quỹ đất sạch ngày càng hạn hẹp. Việc đầu tư kiến tạo một khu đô thị với quần thể tiện ích, sinh thái hoàn thiện trở nên vô cùng khó khăn nếu chủ đầu tư không sở hữu quỹ đất đủ lớn.

Cùng với nhu cầu thực tại của nhiều người dân Bình Dương, thì đội ngũ hơn 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và gần 1.000.000 công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước,… sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn có nhu cầu cao hơn nữa về không gian sống. Họ không chỉ cần nơi ở tiện nghi như tại các khu căn hộ cao cấp, mà cao hơn nữa họ còn cần không gian sống với sự khép kín, biệt lập, an ninh an toàn, nhiều cây xanh tại các dự án nhà phố có quy mô lớn. Do đó, phân khúc nhà phố tại Bình Dương trở nên ngày càng khan hiếm.

TAKARA RESIDENCE - QUẦN THỂ ĐÔ THỊ PHONG CÁCH NHẬT ĐỘC ĐÁO

Sở hữu vị trí thuận lợi nơi trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, với 3 mặt tiếp giáp đường 30 tháng 4, Bùi Quốc Khánh và Nguyễn Tri Phương, cùng ý tưởng kiến tạo độc đáo, Takara Residence được mệnh danh như biểu tưởng phồn vinh mới tại Bình Dương.

Với tổng thể diện tích hơn 19ha, Takara Residence bao gồm các phân khu biệt thự, nhà phố thương mại, khách sạn và chung cư, xen lẫn đó là hệ thống tiện ích được thiết kế mô phỏng và đặt tên theo ý nghĩa các địa danh nổi tiếng tại Nhật Bản.

Giới chuyên gia cho rằng, sở hữu nhà phố Takara Risidence thời điểm này khi dự án đang ở giai đoạn mở bán đầu tiên nhà đầu tư sẽ ngay lập tức thấy được sự gia tăng giá trị bất động sản. Thứ nhất có thể kể đến sự chênh lệch mức giá bán giữa giai đoạn đầu và giai đoạn sau. Tiếp đó là sự tăng giá đồng bộ khi hạ tầng, tiện ích toàn khu được hoàn thiện, cũng như sự tác động chung của quy hoạch khiến bất động sản thị trường Bình Dương tăng trưởng.

Với những căn nhà phố thương mại hai mặt tiền và nhà phố liền kế Takara Residence, khách hàng có thể tận dụng lợi thế tiện ích của toàn khu để trải nghiệm không gian sống thoáng mát, nhiều cây xanh. Đặc biệt, nhà phố thương mại mang đến mặt bằng kinh doanh lý tưởng, khai thác được nhiều loại hình từ nhà hàng, cửa hàng thương mại, dịch vụ, khách sạn mini… Bao gồm 4 tầng, tầng trệt nhà phố thương mại thích hợp cho kinh doanh, các tầng cao để lưu trú, hoặc có thể khai thác toàn bộ các tầng để vận hành tối ưu kinh doanh.

Đơn cử, nếu cải tạo một căn nhà phố thương mại Takara Residence để phục vụ kinh doanh với nhiều loại hình như quán cà phê, spa, thời trang,… hoặc đơn giản là cho thuê lại,chủ sở hữu có thể dễ dàng hoàn vốn đầu tư ban đầu trong thời gian ngắn, đồng thời vẫn tiếp tục khai thác gia tăng bất động sản giá trị trong các năm tiếp theo.

Takara Residence tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, nơi có hạ tầng đồng bộ, dễ dàng kết nối với các khu vực trung tâm và trọng điểm của tỉnh. Cư dân và khách du lịch tại Takara Residence chỉ mất khoảng 8 phút tới trung tâm hành chính tỉnh, 45 phút để đến sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm Tp.HCM.

Không cần di chuyển quá xa, cư dân có thể tận hưởng không gian trong lành cùng hệ thống tiện ích phong phú, đẳng cấp như: thư giãn tại hồ khoáng nước nóng nhân tạo Onsen Spa; tập thể dục tại Michio Gym Center; thưởng thức Trà đạo ở Yasu Tea House; thả mình vào làn nước trong lành hồ bơi tràn Ruri hay dạo trên con đường tre Sagano,…

Hiện chủ đầu tư dự án đang giới thiệu ra thị trường nhiều sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố liền kề với mức giá chỉ từ 45 triệu đồng/m2.

