Nessar mang giải pháp Open XDR Platform – Stellar Cyber đến Vietnam Security Summit 2021

Vietnam Security Summit diễn ra ngày 27/10 là sự kiện hàng đầu về an toàn, bảo mật thông tin tại Việt Nam được sự chủ trì của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức thường niên nhằm đem tới cho khách tham dự một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng an toàn thông tin tại Việt Nam. Sự kiện được biết tới là một diễn đàn uy tín và lớn nhất về an toàn, bảo mật thông tin tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của hơn 1.000 đại biểu là những lãnh đạo, chuyên gia về công nghệ thông tin, bảo mật thuộc nhiều ngành nghề khác nhau thuộc khối chính phủ, tài chính và ngân hàng, viễn thông, sản xuất, vận chuyển, y tế,...

Một khảo sát doanh nghiệp về vấn đề an toàn thông tin cho thấy, hiện nay hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp đều tập trung chú trọng đầu tư, phát triển hệ thống giám sát an toàn thông tin. Tuy nhiên để xây dựng, đầu tư một hệ thống giám sát an toàn thông tin đầy đủ và hiệu quả, các doanh nghiệp cần rất nhiều nguồn lực về chi phí đầu tư, nhân sự vận hành và đặc biệt là về công nghệ áp dụng triển khai mà không phải bất kỳ đơn vị, doanh nghiệp nào cũng có thể ứng dụng, triển khai được.

Ông Vũ Thành Công – Giám đốc trung tâm công nghệ Nessar chia sẻ: “tình hình an toàn thông tin trong những năm gần đây diễn biến khá phức tạp. Tại Việt Nam, các cuộc tấn công mạng, xâm nhập trái phép vào hệ thống của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp để phá hoại hoặc thu thập lấy cắp thông tin ngày càng gia tăng. Việc xây dựng và vận hành hệ thống giám sát an toàn thông tin, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực, tài chính là hết sức cần thiết”.

Với việc giải pháp Open XDR Platform- Stellar Cyber ( USA) đã được tích hợp đầy đủ các module trên một nền tảng duy nhất về phân tích an toàn thông tin. Sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) trong việc xử lý bất thường và nâng cao độ chính xác của các cảnh báo; phát hiện xâm nhập sử dụng học máy (Marchine Learning); sử dụng Next gen IDS/SandBox thế hệ mới chống lại các cuộc tấn công có chủ đích (ATP); NTA để phân tích dữ liệu mạng; NEXT GEN SIEM để phân tích và xử lý dữ liệu logs thế hệ mới; UBA để phân tích hành vi người dùng; SOAR điều phối phản ứng đảm bảo an ninh thông tin, vận hành an ninh tự động...

Lãnh đạo công ty cho biết, với các nền tảng công nghệ tiên tiến, Nessar mong muốn hỗ trợ, tư vấn & hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp có thể xây dựng và vận hành hệ thống giám sát an toàn thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.