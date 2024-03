New Vegas Center: Nét chấm phá rực rỡ trong bức tranh tương lai chuyển mình của Hà Tiên

Sau 1 tháng chính thức hoạt động, tổ hợp vui chơi giải trí này đã thể hiện tiềm năng trở thanh điểm đến đầu tư hấp dẫn cho những đơn vị cung cấp dịch vụ.

TỌA ĐỘ GIẢI TRÍ NƠI TÂM ĐIỂM HÀ TIÊN

New Vegas Center là mô hình kết hợp giữa phố đi bộ, khu vui chơi, rạp chiếu phim, khu cắm trại cùng các dịch vụ ăn uống và mua sắm tọa lạc tại trung tâm của Hà Tiên, đối diện Chợ Đêm và nằm trong khuôn khổ dự án New Vegas do Chủ đầu tư NewstarGroup phát triển. Khai trương hôm 22/2, nơi đây được dự báo sẽ trở thành tụ điểm "ăn chơi" buộc phải ghé thăm của du khách khi tới Hà Tiên.

Chỉ trong 3 ngày khai trương, New Vegas Center đã thu hút hơn 10.000 lượt khách đến từ trong và ngoài khu vực. Theo thống kê trực tiếp, trong 1 tháng đầu hoạt động, nơi đây tiếp đón từ 1.000 đến 1.500 lượt khách mỗi ngày.

Tọa độ giải trí đa trải nghiệm này có quy mô 7369 m2, đảm bảo không gian cho hàng nghìn khách tham dự cùng lúc, thỏa mãn các nhu cầu "xem - ăn - chơi" cho mọi lứa tuổi. Đến với New Vegas Center, du khách có thể ghé thăm quán cà phê See Tình với những sắc màu neon rực rỡ, khám phá đảo Hải Tặc và quầy lưu niệm, hóa trang cho những bức ảnh sinh động. Các gia đình có trẻ nhỏ ưa thích khu vực Camping, BBQ và phố ẩm thực nơi cả nhà cùng thưởng thức các món ăn ngon đáng nhớ.

Còn rạp Xi Nê Ma ngoài trời lại là khu vực được ưa thích nhất bởi các thanh thiếu niên. Được biết, ngoài khu vực BBQ, phố ẩm thực và rạp Xi Nê Ma mở cửa từ 5 giờ chiều, các khu vực khác đều mở cửa cả ngày, cho du khách một trải nghiệm vui chơi trọn vẹn.

Theo chia sẻ từ Chủ đầu tư NewstarGroup, nhằm khuyến khích người dân tới New Vegas Center vui chơi giải trí và tận hưởng, vào buổi tối tất cả các ngày trong tuần, sẽ diễn ra các hoạt động nghệ thuật thú vị dành cho mọi lứa tuổi như chiếu phim ngoài trời miễn phí, ảo thuật, ca nhạc, DJ sôi động, loto show hấp dẫn,… Điều này cho thấy, New Vegas Center được đầu tư kỹ lưỡng và tỉ mỉ, thể hiện tâm huyết lẫn tham vọng của NewstarGroup trong việc xây dựng một điểm đến vui chơi giải trí đáng chú ý và đáng tự hào bậc nhất của Hà Tiên.

BƯỚC TIÊN PHONG SÁNH VAI VỚI TƯƠNG LAI CHUYỂN MÌNH CỦA THÀNH PHỐ

Xét trên phương diện khu vực, khó có thể phủ nhận rằng cho đến nay, New Vegas Center là trung tâm vui chơi giải trí chuyên nghiệp và bài bản bậc nhất. Những số liệu về lượng khách hàng đổ về nơi đây mỗi ngày (dao động từ 1.000 đến 1.500 khách) vẫn được coi là khiêm tốn so với tiềm năng của khu tổ hợp, và được dự đoán sẽ còn gia tăng mạnh mẽ trong tương lai.

Lý giải cho nhận định trên, ta có thể xét đến những thông tin “nóng” nhất tuần vừa qua về Hội nghị Công bố quy hoạch toàn thành phố Hà Tiên được tổ chức vào ngày 19/03 bởi UBND tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Hà Tiên sẽ sớm có sự “thay da đổi thịt” với việc nâng cấp hạ tầng giao thông tổng thể, chiến lược phát triển toàn diện hướng tới công tác đưa Hà Tiên trở thành thành phố đô thị loại II trước năm 2030. Trong bức tranh tổng thể đó, dự án New Vegas và tổ hợp New Vegas Center là bước tiên phong, “đi tắt đón đầu” xu hướng, cộng hưởng với sức hấp dẫn sẵn có cùng sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân địa phương lẫn khách du lịch, sẽ là tâm điểm rực rỡ nhất.

Xét trên phương diện đầu tư, New Vegas Center trở nên hấp dẫn không chỉ nhờ tiềm năng ngoại biên mà còn do sự đầu tư trong nội lực. Để vận hành bài bản, chỉn chu và duy trì chất lượng dịch vụ luôn đạt chuẩn, Chủ đầu tư NewstarGroup đã mạnh tay mời gọi những đơn vị vận hành chuyên nghiệp như BRD, Best Western,… tạo nên “xương sống” vững chãi của khu tổ hợp. Câu chuyện vận hành chuyên nghiệp tưởng chừng xa vời đối với một địa phương như Hà Tiên, nhưng nay đã được hiện thực hóa tại New Vegas Center.

Khởi đầu rực rỡ với New Vegas Center, nhiều dự đoán hứng khởi cho rằng, NewstarGroup sẽ còn nhiều “lá bài” thú vị trong tương lai đang chờ đón dành cho Hà Tiên. Thành phố đậm nét văn hóa của Kiên Giang sẽ dần chuyển mình, để trở thành trục kinh tế chính của toàn tỉnh.