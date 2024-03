New Vegas gia tăng giá trị nhờ đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp

QUẢN LÝ VẬN HÀNH - YẾU TỐ THEN CHỐT TẠO NÊN THÀNH CÔNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN

Trên bảng xếp hạng các yếu tố được khách hàng lưu tâm đến nhất khi quyết định xuống tiền sở hữu bất động sản, yếu tố quản lý vận hành đứng thứ 3 chỉ sau vị trí và pháp lý chuẩn chỉnh. Quả thực, các dự án được vận hành bởi đơn vị quản lý chuyên nghiệp luôn là yếu tố quan trọng được nhiều khách hàng cân nhắc trước khi mua dù với mục đích an cư, đầu tư hay nghỉ dưỡng.

Bởi lẽ, vai trò của đơn vị quản lý vận hành trong việc gìn giữ tài sản, bảo trì hệ thống, đảm bảo an ninh, vệ sinh và quản lý nguồn tài chính thu chi cho một dự án bất động sản là rất cần thiết. Điều này không chỉ quyết định mức độ hài lòng của cư dân, hình thành nên một cộng đồng dân cư bền vững mà còn góp phần khẳng định đẳng cấp, nâng tầm giá trị dự án.

Anh Hoàng Minh, một nhà đầu tư đến từ Tp.Hồ Chí Minh, cho biết: “Dù mua để ở hay để đầu tư, tâm lý của khách hàng luôn muốn chọn lựa những sản phẩm tốt nhất. Cùng một vị trí đẹp, cùng một mô hình sản phẩm, chất lượng của dự án còn phụ thuộc vào khả năng vận hành trơn tru khi đi vào hoạt động. Khách hàng sẽ không muốn sở hữu một căn hộ chỉ được đẹp ở những thời gian đầu bàn giao, mà sẽ yên tâm hơn khi biết rằng cuộc sống của bản thân tại khu vực sẽ được đảm bảo bởi một đơn vị chuyên nghiệp.”

Nắm bắt được tâm lý của khách hàng và các nhà đầu tư, khi phát triển dự án New Vegas tại Hà Tiên với mong muốn tiên phong xây dựng một mô hình chuẩn mực, đẳng cấp, chủ đầu tư NewstarGroup đã tận tâm lựa chọn các đối tác quản lý vận hành chuyên nghiệp nhất nhằm tạo nên sự khác biệt tích cực.

NEW VEGAS TIÊN PHONG TRỞ THÀNH MÔ HÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP ĐẦU TIÊN CỦA HÀ TIÊN

BRD Vietnam là một trong những đối tác trọng yếu của chủ đầu tư NewstarGroup trong dự án mô hình xúc tiến thương mại kiểu mẫu New Vegas (tọa lạc tại trung tâm thành phố Hà Tiên). Dưới bàn tay của BRD, New Vegas tỏa sáng rực rỡ tại tâm điểm của thành phố miền Tây Nam Bộ, kéo theo đó là sự gia tăng giá trị của khu đô thị hiện đại ven biển này.

Với hơn 10 năm hoạt động, từng triển khai hơn 50 dự án với hơn 100 đối tác trong và ngoài nước, BRD Việt Nam nhận được nhiều sự tin tưởng và đã và đang là đối tác của các Tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Tập đoàn Vingroup, TNG Holdings, TNG Eco Green, Flamingo Group, Capital House, Handico, TPG Group, VCI Group, Danko Group, FLC, Khách sạn thuộc Vietcombank...

Tại New Vegas, BRD Vietnam sẽ phụ trách các mảng hạng mục quan trọng, bao gồm: dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ an ninh bảo vệ, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cảnh quan cây xanh, phối hợp triển khai các sự kiện và dịch vụ quản lý khách thuê. Tại Hà Tiên, chưa từng xuất hiện dự án bất động sản nào được quản lý vận hành chuyên nghiệp bởi đơn vị có uy tín và danh tiếng như New Vegas. Đây sẽ là bước chân tiên phong nhằm nâng cao chuẩn mực chất lượng dự án của thành phố.

Bên cạnh đó, New Vegas còn sở hữu vị trí kim cương tại trung tâm của thành phố Hà Tiên, kề bên bãi biển tuyệt đẹp tạo nên một không gian mang đậm giá trị sống cao cấp, thuận lợi cho kinh doanh thương mại, dễ dàng thu hút nguồn khách du lịch dồi dào.

Phát biểu trong buổi lễ ký kết đối tác quan trọng của dự án New Vegas, đại diện chủ đầu tư NewstarGroup chia sẻ: “Đối với New Vegas, chất lượng là điều mà tập đoàn NewstarGroup luôn đầu tư. Để đạt đến một chuẩn mực cao nhất của khu vực, NewstarGroup đã chọn lựa cẩn trọng các đối tác đa lĩnh vực, từ xây dựng, quản lý đô thị đến quản lý vận hành khu thương mại. Chúng tôi kỳ vọng biến New Vegas trở thành một biểu tượng đáng tự hào tại Hà Tiên, và tiên phong tạo nên làn sóng gia tăng giá trị đầu tư của khu vực.”

Dự kiến trong năm 2024, NewstarGroup sẽ tiếp tục hé lộ các tiện ích khủng nằm trong khuôn viên dự án New Vegas, đồng thời sẽ ra mắt dự án biệt thự ven biển New Alys, hoàn thiện bức tranh tổng thể về một mô hình thương mại, lưu trú, dịch vụ đẳng cấp nhất thành phố Hà Tiên.