Ngân hàng lên sàn để tăng độ minh bạch cho toàn hệ thống

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh "Thực tế cho thấy, các quỹ đầu tư, các quỹ đầu tương tương hỗ chỉ đầu tư ở các công ty niêm yết chứ không đầu tư mạo hiểm ở các công ty chưa niêm yết. Cho nên lượng vốn và lượng quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức thì luôn dành cho thị trường niêm yết vì đó là thị trường an toàn. An toàn ở đây tức là an toàn hơn các doanh nghiệp khác chưa niêm yết về mặt thông tin chứ không phải an toàn về mặt vốn, lỗ thì chắc chắn vẫn lỗ nếu mà thị trường suy yếu. Như vậy sẽ an toàn về mặt thông tin và độ tin cậy của thông tin sẽ tốt hơn so với các công ty chưa niêm yết".

Trả lời VnEconomy xung quanh câu chuyện ngân hàng lên sàn chứng khoán, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cho rằng ngân hàng đòi hỏi tính minh bạch cao và để đạt được điều này đòi hỏi các ngân hàng phải niêm yết trên các sàn tập trung. Khi niêm yết, đòi hỏi các ngân hàng phải công bố thông tin và các báo cáo tài chính phải được kiểm toán để tăng độ minh bạch của ngân hàng lên. Bởi vậy, các ngân hàng chưa lên sàn cần phải có lộ trình để tiếp tục niêm yết trên sàn chính thức để tăng độ minh bạch cho toàn hệ thống.

Khi những ngân hàng trở thành công ty đại chúng thực sự, hầu như mọi hoạt động đều được "phơi ra ánh sáng", các cổ đông sẽ có cơ sở đánh giá và góp ý cho việc quản trị điều hành và lường đón rủi ro cho các bên liên quan. Ngược lại, những yếu tố trên không bao giờ có.

Một vấn đề nữa, khi so sánh giữa các sàn chứng khoán (niêm yết trên sàn HOSE và HNX, đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM) chắc chắn nhà đầu tư sẽ đánh giá chất lượng doanh nghiệp/ngân hàng trên sàn chính thức cao hơn. Tuy nhiên, cũng có những nhà đầu tư lại ưa thích khẩu vị với những ngân hàng chưa niêm yết hoặc trên UPCoM để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn là trên sàn niêm yết HOSE và HNX – nơi mà mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp đó đã tương đối rõ ràng.

Thực tế cho thấy, các quỹ đầu tư, các quỹ đầu tương tương hỗ chỉ đầu tư ở các công ty niêm yết chứ không đầu tư mạo hiểm ở các công ty chưa niêm yết. Cho nên lượng vốn và lượng quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức thì luôn dành cho thị trường niêm yết vì đó là thị trường an toàn. An toàn ở đây tức là an toàn hơn các doanh nghiệp khác chưa niêm yết về mặt thông tin chứ không phải an toàn về mặt vốn, lỗ thì chắc chắn vẫn lỗ nếu mà thị trường suy yếu. Như vậy sẽ an toàn về mặt thông tin và độ tin cậy của thông tin sẽ tốt hơn so với các công ty chưa niêm yết.

Việc chưa lên sàn niêm yết thì đương nhiên người ta sẽ thấy độ minh bạch không lớn. Thêm nữa là việc chưa niêm yết trên sàn thì phát hành và huy động vốn sẽ khó khăn hơn vì đó là phát hành riêng lẻ. Do đó, phải tìm nhà đầu tư chiến lược.

Nhưng, nhà đầu tư chiến lược muốn mua loại “hàng hóa” chưa niêm yết thì lại phải bỏ công ra tìm kiếm thông tin, khác hẳn doanh nghiệp niêm yết mọi chỉ số điều phải công bố. Điều này dẫn đến các ngân hàng chưa niêm yết rất khó khăn tìm kiếm cơ hội nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các chuẩn mực quản trị rủi ro.

Tính đến nay, hệ thống ngân hàng hiện đã có 17 ngân hàng niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - HOSE (mã chứng khoán: ACB, BID, CTG, EIB, HDB, LPB, MBB, MSB, OCB, SHB, STB, TCB, VCB, VIB, VPB), 2 ngân hàng niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX (mã chứng khoán: BAB, NVB) và 8 ngân hàng niêm yết trên sàn UPCoM (mã chứng khoán: ABB, BVB, KLB, NAB, PGB, SGB, VAB, VBB).

Các ngân hàng chưa niêm yết gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank, Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Baovietbank, Ngân hàng Xây Dựng - CBBank, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB.

Mới đây, Ngân hàng Bản Việt (Vietcapital Bank - Mã: BVB) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2023. Điểm đáng chú ý trong đại hội năm nay là việc trình thông qua nội dung chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE).

Cổ phiếu BVB được đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM từ tháng 7/2020.

Đại diện Ngân hàng Bản Việt cho biết, ngày 26/4 Ngân hàng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chuyển sàn giao dịch sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE để tạo thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông, đồng thời hướng tới những bước đi vững chắc hơn trong tương lai.

Đại hội cổ đông của Nam A Bank vào tháng 3 vừa qua đã tiếp tục thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Nam A Bank lên sàn HNX hoặc HOSE tùy theo điều kiện của thị trường. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được thông qua năm 2022 nhưng sau đó đã hoãn lại nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường.

Ngoài ra, Nam A Bank cũng đã thông qua những kế hoạch và quyết sách quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới, tăng vốn điều lệ… nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này sẽ tạo dựng nên cơ sở để ngân hàng có thể mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu của ngân hàng trong tương lai.