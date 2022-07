Lợi nhuận ngân hàng niêm yết quý 2/2022 ước tăng 36%

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa công bố báo cáo về ngành ngân hàng trong đó có dự báo về lợi nhuận nửa đầu năm 2022 của các ngân hàng đang niêm yết.

Theo đó, Yuanta Việt Nam dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) của 27 ngân hàng niêm yết trong quý 2/2022 giảm 9% so với quý liền trước.

Lợi nhuận kỳ vọng giảm so với quý trước chủ yếu là do lợi nhuận quý 1 khá cao do có đóng góp từ những khoản thu nhập ngoài lãi bất thường, đáng chú ý là khoản phí trả trước từ thương vụ bancassurance độc quyền trị giá khoảng hơn 5.000 tỷ đồng của VPBank.

Tuy nhiên, khi so với cùng kỳ năm trước, Yuanta cho biết, lợi nhuận của các ngân hàng sẽ có khả năng tăng tới 36%.

Dư nợ tái cơ cấu không phải vấn đề lớn đối với ngành ngân hàng do tỷ lệ trích lập dự phòng cao

Trong đó, Yuanta ước tính thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng quý 2/2022 sẽ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tín dụng tăng trưởng thấp trong quý vừa qua do hầu hết các ngân hàng đều đã cạn hạn mức tín dụng và đang chờ Ngân hàng Nhà nước nới “room”.

Thêm vào đó, thu nhập phí quý 2/2022 ước tính tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, doanh thu bancassurance có thể thấp do hoạt động cho vay kém sôi động. Ngoài ra, chi phí hoạt động ước tăng khoảng 15%.

Đáng chú ý, công ty chứng khoán này dự báo các ngân hàng sẽ được nới hạn mức tín dụng trong quý 3/2022, mặc dù vậy, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ không vội “nới” room tín dụng khi kinh tế vĩ mô đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong quý 2.

"Chúng tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ nới room tín dụng trong tháng 8 thay vì tháng 7 như thị trường kỳ vọng", nhóm nghiên cứu tại Yuanta nêu quan điểm.

Về định giá trên sàn chứng khoán, Yuanta cho hay ngành ngân hàng đang giao dịch với P/B 2022 dự báo là 1,2 lần, với tỷ suất ROE 2022 dự báo là 21% (theo Bloomberg).

Nhóm nghiên cứu tại Yuanta cho rằng đây là mức định giá hấp dẫn, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các ngân hàng chất lượng cao, với lựa chọn hàng đầu là Vietcombank (VCB); MB (MBB); ACB (ACB). Ngoài ra, Yuanta cũng khuyến nghị mua đối với cổ phiếu STB của Sacombank và VPB của VPBank.