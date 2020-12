Ngân hàng Nhà nước để “khuyết” giá mua USD trong ngày cuối năm

Sau nhiều lần tỷ giá USD/VND liên ngân hàng chốt phiên ở dưới mốc chặn, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ để “khuyết” giá mua USD trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2020.



Tại phiên giao dịch hôm qua (30/12), tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm tới 35 VND so với phiên liền trước và dừng ở mức 23.085 VND, tức nằm sâu dưới giá mua vào cùng ngày của Sở Giao dịch là 23.125 VND/USD và vốn được coi là mốc chặn dưới của tỷ giá liên ngân hàng.

Sau phiên giảm mạnh, sáng nay (31/12), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.131 VND/USD, giảm 10 VND so với phiên liền trước.

10 VND cũng là mức giảm đối với tỷ giá bán đang được cơ quan này ghi trên bảng điện tử, hiện dừng ở 23.775 VND. Tuy nhiên, tỷ giá mua giao ngay bất ngờ lại để khuyết.

Theo giới chuyên môn phân tích, với những diễn biến cả trong và ngoài nước đang có, đồng VND sẽ mạnh lên trong năm 2021.

Thể hiện rõ tại báo cáo gần đây, Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng, VND sẽ tiếp tục mạnh lên trong năm 2021 nhờ nhiều yếu tố thúc đẩy như kinh tế vĩ mô hồi phục nhanh, áp lực lạm phát được dự báo giảm, USD tiếp tục suy yếu, nhân dân tệ (CNY) tiếp tục mạnh lên…

Hay trong một báo cáo được công bố ngày 16/11, Citigroup còn dự báo USD có thể giảm tới 20% trong năm 2021 nếu như vắc-xin chống Covid-19 được phân phối rộng rãi, giúp phục hồi hoạt động thương mại và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Không chỉ USD sụt giảm, tình trạng dư thừa thanh khoản trên toàn cầu khi Fed và các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang triển khai các gói nới lỏng định lượng khổng lồ để bơm tiền hỗ trợ nền kinh tế cũng là yêu tố khiến dòng vốn rẻ ồ ạt chảy vào các nền kinh tế đang phát triển, đẩy giá tài sản cũng như đồng nội tệ tại các thị trường này tăng giá.

Việt Nam cũng không ngoại lệ. Việc USD giảm giá mạnh đang tạo áp lực tăng giá đối với VND. Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), các biện pháp nới lỏng định lượng của Fed khiến USD suy yếu so với các đồng tiền lớn trên thế giới và tình trạng này có thể sẽ tiếp diễn trong một vài năm tới, qua đó tạo áp lực tăng giá đối với VND.

Ngoài ra, áp lực tăng giá của VND còn do nguồn cung ngoại tệ trong nền kinh tế đang rất dồi dào nhờ cán cân thương mại thặng dư kỷ lục trong năm 2020, bên cạnh mức tăng của dòng vốn đầu tư nước ngoài, nguồn kiều hối…

Như vậy, nếu Ngân hàng Nhà nước vẫn còn để “khuyết” giá mua USD tại Sở Giao dịch, nhiều khả năng tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng sẽ tiếp tục giảm sâu trong năm 2021.

Quay lại với phiên giao dịch hôm nay, trên bảng điện tử của các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống sau khi có phiên sụt giảm mạnh trong sáng qua.

Trong đó, tại ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết giảm thêm 10 VND, còn 23.010 VND và 23.190 VND, nâng tổng mức giảm trong 2 ngày lên 30 VND. Ngân hàng Eximbank giảm 10 VND, niêm yết USD ở mức 23.010 - 23.170 VND, tương ứng giá mua vào và bán ra.

Tương tự, như VnEconomy đã đưa dự báo từ trước, sau khi tăng 120 VND chỉ trong 3 ngày, giá USD tự do đã bắt đầu điều chỉnh giảm. Tại Hà Nội giá USD tự do phổ biến ở mức 23.320 VND (mua vào) và 23.370 VND (bán ra), giảm 40 VND so với sáng qua.