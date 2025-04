Ngân hàng ưu tiên an toàn vốn để ứng phó với những biến động bất ngờ

"Techcombank đang duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng ngành (khoảng 12%). Nếu giảm tỷ lệ này về 12%, ROE có thể đạt 20%. Tuy nhiên, ngân hàng ưu tiên chiến lược an toàn, nhằm tăng trưởng bền vững và sẵn sàng ứng phó với biến động lớn. Đồng thời, để tham gia các dự án hạ tầng quy mô, Techcombank cần duy trì nền tảng vốn vững chắc. Ngân hàng hiện tập trung mở rộng nguồn thu từ phí dịch vụ (fee income)".

Ông Jens Lottner, CEO Techcombank