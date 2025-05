Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2025

Mở cửa phiên sáng 28/5/2025, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 115,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 118,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với ngày hôm trước. Mức giá này được giữ ổn định đến 15h30 cùng ngày. Bảo Tín Minh Châu cũng áp dụng mức giá tương tự cho vàng miếng.

Các thương hiệu lớn khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý giữ nguyên giá mua bán vàng miếng; giá mua vào dao động từ 115,8 triệu đồng đến 115,9 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 118,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu năm đến nay (VnEconomy cập nhật từ SJC)

Tại TP.HCM, Mi Hồng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng giá 800.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC ở chiều mua vào và 300.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, niêm yết lần lượt ở mức 116,8 triệu đồng và 118,3 triệu đồng/lượng. Mặc dù điều chỉnh lớn, chênh lệch giá mua – bán tại đây chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Ngọc Thẩm cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá mua vào ở mức 114,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 117,5 triệu đồng/lượng vào lúc 15h30.

Từ giữa tháng 4/2025, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới bắt đầu tăng mạnh, đỉnh điểm vào giữa tháng 5/2025 khi giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi tới 19 triệu đồng/lượng, còn chênh lệch của vàng nhẫn tiệm cận 14 triệu đồng/lượng. Sau giai đoạn đỉnh, thị trường bước vào chuỗi điều chỉnh rõ nét. Đáng chú ý, từ ngày 16/5/2025, chênh lệch giá vàng miếng SJC với giá vàng thế giới quy đổi ghi nhận 7 phiên giảm liên tiếp, trong khi giá vàng nhẫn giảm liên tục 8 phiên từ ngày 17/5/2025 – chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu năm. Đến ngày 28/5/2025, chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới thấp nhất kể từ đầu tháng tháng 5, dù vẫn ở mức cao.

Trên thị trường vàng nhẫn, phần lớn các thương hiệu không điều chỉnh giá so với phiên 27/5.

Công ty SJC giữ nguyên mức giá 111 triệu đồng/lượng (mua vào) và 114 triệu đồng/lượng (bán ra), với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Các công ty PNJ, Phú Quý và Mi Hồng cũng duy trì giá như phiên trước, dao động từ 111,3 triệu – 112 triệu đồng/lượng mua vào và 114 triệu - 114,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có mức chênh lệch thấp nhất, chỉ 2 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn mặt bằng chung. Mở cửa phiên sáng, giá mua – bán niêm yết lần lượt ở mức 106,8 triệu đồng/lượng và 109 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tuy nhiên, chỉ sau một giờ, giá được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống còn 106,3 triệu – 108,5 triệu đồng/lượng và được giữ nguyên đến phiên chiều.

Cập nhật lúc 15h30, DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 111,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 114 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua, trong khi giữ nguyên chiều bán. Bảo Tín Minh Châu hiện là thương hiệu có giá bán vàng nhẫn cao nhất, ở mức 113,5 triệu – 116,5 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong ngày. Giá mua và bán tại đây giảm 300.000 đồng/lượng, lần lượt niêm yết ở mức 113,55 triệu đồng/lượng và 116,45 triệu đồng/lượng, với chênh lệch 2,9 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới từ đầu tháng 3 tới 28/5/2025

Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trên thị trường thế giới, sau khi giảm 1,32% trong phiên 27/5, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,3%, tương đương 9,9 USD/oz, lên mức 3.318,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới hiện thấp hơn vàng miếng trong nước khoảng 12,63 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch so với giá thế giới dao động từ 8,33 triệu đồng đến 10,83 triệu đồng/lượng tại hầu hết thương hiệu. Riêng tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ còn 2,83 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, đặc biệt là so với các doanh nghiệp khu vực phía Bắc.