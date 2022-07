Ngành điều gặp nhiều bất lợi, Hiệp hội Điều kiến nghị hạ mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 

"Tình hình xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn do giá cước tàu biển vẫn neo ở mức cao so với trước dịch Covid-19. Trong khi đó, các doanh nghiệp đang gặp vấn đề về giá điều thô nguyên liệu tăng cao hơn 15-20% so với năm trước, cộng với chi phí xăng dầu, vận chuyển liên tục tăng trong khi giá điều nhân xuất khẩu không tăng, thậm chí giảm".

Ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội Điều Bình Phước.