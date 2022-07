Ngành mía đường vẫn khó hồi phục dù đã áp dụng phòng vệ thương mại với đường Thái Lan

"Nếu so sánh với các niên vụ trước đó nữa, thì sản lượng đường niên vụ 2021-2022 vẫn đang giảm mạnh, cụ thể giảm 33% so với niên vụ 2019-2020 và giảm 38% so với niện vụ 2018-2019. Nếu so sánh với sản lượng niên vụ 2017-2018 ở mức 1,4 triệu tấn đường thì rõ ràng sản lượng đã giảm chỉ còn bằng một nửa so với thời hoàng kim".

Hiệp hội Mía đường Việt Nam.